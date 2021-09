https://tr.sputniknews.com/20210915/tobb-baskani-hisarciklioglu-dunyanin-en-degerli-arazisi-akilli-telefon-ekranidir-1048929726.html

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dünyanın en değerli arazisi akıllı telefon ekranıdır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın en değerli arazisinin cep telefonu ekranları olduğunu belirterek, "Önemli olan...

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen ‘Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2021’ etkinliğinde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üretim, tedarik ve lojistiğin son ayağı olan perakende sektörünün, değer zincirinin müşteri ile buluştuğu çok büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.Eskiden alışverişlerin tek noktadan yapıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Artık indirim marketleri, ulusal ve yerel marketler, benzin istasyonlarındaki marketler, tanzim satışlar, Tarım Kredi Kooperatifleri, e-ticaret siteleri ve hızlı teslimat şirketleri var" diye konuştu.Alternatifin çok olduğunu, yerel marketlerin bu alternatifler içerisinde "nasıl ayrışacakları" sorusuna cevap bulması gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Ortak akıl ile ortak çözümler bulmalısınız. Bu noktada bazı önerilerim olacak. Öncelikle size bir soru sormak istiyorum; Dünyanın en değerli arazisi nerede? Bilen var mı? Dünyanın en değerli arazisi akıllı telefonun ekranıdır. Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Eskiden en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli. Peki dünyanın en değerli arazisi olan cep telefonu ekranında nasıl yer alabiliriz? Şirketinin veya ürününün ya mobil uygulaması olacak ya da geliştirilen mobil bir uygulamanın içerisinde yer alacaksın. Mobil uygulamalar tüketicilere, müthiş kolaylık sağlıyor. Mobil uygulamalar üzerinden şirket veya ürününüze ulaşılıp ulaşılamadığı tüketici tercihlerinde çok ama çok önemli. Bu birinci madde."'Yerel markalarla işbirliği yapın'İkinci nokta olarak yerel perakendecilere, ortaklık yapmaları ve ortak hareket etme kültürünü öğrenmelerini tavsiye eden Hisarcıklıoğlu, şu önerilerde bulundu: "Üçüncüsü; illerdeki yerel markalarla işbirliği yapın. Yerel üretici markaları ortak paydaşınız olarak kurgulayın. Birlikte büyüyün. Dördüncüsü; şehirlerin markalaşmasına yatırım yapın. Unutmayın, artık ülkeler değil şehirler rekabet ediyor. Şehrin markasının parçası olun. Olun ki, şehrin markasıyla birlikte büyüyün. Beşincisi; akıntıya kürek çekmeyin. Sadece perakende de değil her sektörde her alanda düşünce tembelliğimizi bırakırsak, her şey bambaşka olacak."Koç: Ne iş yapıyorsanız yapın inovasyon kültürüne yatırım yapınKoç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç ise dünyadaki değişim ve dönüşüme dikkat çekerek, “Dünya genelinde ekonomik, ekolojik ve siyasi değişimleri hep beraber anlamaya çalışıyor ve hayatımıza yön vermeye çalışıyoruz. Hiçbir şekilde eşi benzeri görülmemiş hızla karşımıza çıkan bu değişimler nedeniyle müthiş bir sis var önümüzde. Ancak büyük risklerin yanında büyük fırsatlar getirdiğini de unutmamak gerek” şeklinde konuştu.Perakendenin, ekonomideki dalgalanmaların en hızlı görüldüğü sektörlerden biri olduğunu belirten Koç, iş dünyası liderlerine “İşletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun ya da ne iş yapıyorsanız yapın inovasyon kültürüne yatırım yapın” mesajı verdi.Düzgün: Binlerce işletmemizin gözü ve kulağı Perakende Yasası’ndaTürkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ise, salgınında dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüldüğünü ve küresel ticaretin yüzde 10'a yakın daraldığını söyledi. Dünya gıda fiyatlarının son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade eden Düzgün, birçok Avrupa ülkesinde tedarik zincirinde aksamalar yaşandığını kaydetti.Gıda perakendesinde yaşanan sorunlara değinen Düzgün, şöyle konuştu: "Sektörümüzün tüm taraflarının ortak bir noktada buluşamaması, geleceğe yönelik ortak kararlar alamaması, ortak söylem geliştirememesi nedeniyle son yıllarda hepimiz zor günler yaşadık. Bundan sonraki süreçte ortak hedef ve inançla hareket edemezsek benzer sorunlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacak. Bu nedenle binlerce işletmemizin son dönemde gözü ve kulağı Perakende Yasası’nda. Hükümetimizin titizlikle üzerinde çalıştığı Perakende Yasası'nın ivedilikle tamamlanmasını bekliyoruz. Perakende ticaretinin yasa ile en kısa sürede garanti altına alınmasıyla, işletmecilerimiz, esnaflarımız derin bir nefes alacak, rekabet avantajı kazanacak.”

