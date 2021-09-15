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https://tr.sputniknews.com/20210915/trump-abd-genelkurmay-baskanini-vatan-hainligi-ile-sucladi-1048939907.html
Trump, ABD Genelkurmay Başkanı'nı 'vatan hainliği' ile suçladı
Trump, ABD Genelkurmay Başkanı'nı 'vatan hainliği' ile suçladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Çin'le yaptığı iddia edilen gizli görüşmelere ilişkin, "Bu davranış vatana ihanete kadar... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T20:33+0300
2021-09-15T20:35+0300
dünya
donald trump
genelkurmay
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Milley'in, "Trump'ın, başkanlık koltuğunu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin'e savaş açabileceğine" ilişkin endişeleri hakkında iki kez Çin Genelkurmay Başkanı Li Zuocheng'e teminat verdiği iddialarının gündeme düşmesinin ardından, konunun muhatabı Donald Trump'tan ilk yorum geldi.Washington Post gazetecileri Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan ve yakında yayına çıkacak 'Tehlike' başlıklı kitabın basına sızan bazı bölümlerinde, Milley'in, 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 2021'de olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği ileri sürülmüştü.Newsmax'e konuşan Trump, "Eğer bu iddialar doğruysa ki Milley'in Çin'i arayıp bunları yaptığına inanmak zor, bu davranış vatana ihanete kadar gidebilir." dedi.Çin'in ticaret savaşları ve yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını konusunda o dönemde sinirli olduğunu kabul eden Trump, "Ancak Çin'e saldırmayı düşündüğümü iddia etmek çok saçma. Bence Milley, Afganistan'dan çıkarkenki beceriksizliğinden böyle kurtulmayı düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.Kitaptaki iddialar neler?Milley'in ilk görüşmesinde bir saldırı durumunda mevkidaşını önceden uyaracağına dair söz verdiği iddia edilen kitapta, "Milley, 'General Li, Amerikan hükümetinin istikrarlı olduğu ve her şeyin yoluna gireceği konusunda sizi temin ederim. Size saldırmayacağız veya size karşı herhangi bir kinetik operasyon yürütmeyeceğiz' dedi." ifadesine yer verildi.Söz konusu kitapta, eski Başkan Trump'ın destekçilerinin, 6 Ocak'ta Kongre binasını basmasından sonra 8 Ocak'ta yapılan görüşmenin ise Çin'in, Kongre olaylarıyla ilgili korkularını yatıştırmak için olduğu kaydedildi.Bu görüşmede Milley'in Li'ye, "Yüzde yüz istikrarlıyız. Her şey yolunda. Ancak demokrasi bazen böyle özensiz olabiliyor." dediği öne sürüldü.Kitapta ayrıca Milley'in, Asya ve Pasifik bölgesinden sorumlu ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nı denetleyen amirali aradığı ve bazı askeri tatbikatları ertelemesini tavsiye ettiği ileri sürüldü.Aynı kitapta Milley'in, üst düzey yetkililerden, Trump'ın nükleer silah kullanma emrini vermesi halinde kendisinin bu sürece müdahil olmasını sağlamaları için "yemin etmelerini" istediği iddia edildi.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 6 Ocak olaylarından sonra Milley ile, Trump'ın savaş çıkarmasını veya nükleer silah kullanma emri vermesini önlemek için "mevcut önlemler" hakkında konuştuğunu ve bu konuda güvence aldığını açıklamıştı.
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donald trump, genelkurmay

Trump, ABD Genelkurmay Başkanı'nı 'vatan hainliği' ile suçladı

20:33 15.09.2021 (güncellendi: 20:35 15.09.2021)
© REUTERS / Shannon StapletonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Çin'le yaptığı iddia edilen gizli görüşmelere ilişkin, "Bu davranış vatana ihanete kadar gidebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Milley'in, "Trump'ın, başkanlık koltuğunu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin'e savaş açabileceğine" ilişkin endişeleri hakkında iki kez Çin Genelkurmay Başkanı Li Zuocheng'e teminat verdiği iddialarının gündeme düşmesinin ardından, konunun muhatabı Donald Trump'tan ilk yorum geldi.
Washington Post gazetecileri Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan ve yakında yayına çıkacak 'Tehlike' başlıklı kitabın basına sızan bazı bölümlerinde, Milley'in, 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 2021'de olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği ileri sürülmüştü.
Newsmax'e konuşan Trump, "Eğer bu iddialar doğruysa ki Milley'in Çin'i arayıp bunları yaptığına inanmak zor, bu davranış vatana ihanete kadar gidebilir." dedi.
Çin'in ticaret savaşları ve yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını konusunda o dönemde sinirli olduğunu kabul eden Trump, "Ancak Çin'e saldırmayı düşündüğümü iddia etmek çok saçma. Bence Milley, Afganistan'dan çıkarkenki beceriksizliğinden böyle kurtulmayı düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kitaptaki iddialar neler?

Milley'in ilk görüşmesinde bir saldırı durumunda mevkidaşını önceden uyaracağına dair söz verdiği iddia edilen kitapta, "Milley, 'General Li, Amerikan hükümetinin istikrarlı olduğu ve her şeyin yoluna gireceği konusunda sizi temin ederim. Size saldırmayacağız veya size karşı herhangi bir kinetik operasyon yürütmeyeceğiz' dedi." ifadesine yer verildi.
Söz konusu kitapta, eski Başkan Trump'ın destekçilerinin, 6 Ocak'ta Kongre binasını basmasından sonra 8 Ocak'ta yapılan görüşmenin ise Çin'in, Kongre olaylarıyla ilgili korkularını yatıştırmak için olduğu kaydedildi.
Bu görüşmede Milley'in Li'ye, "Yüzde yüz istikrarlıyız. Her şey yolunda. Ancak demokrasi bazen böyle özensiz olabiliyor." dediği öne sürüldü.
Kitapta ayrıca Milley'in, Asya ve Pasifik bölgesinden sorumlu ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nı denetleyen amirali aradığı ve bazı askeri tatbikatları ertelemesini tavsiye ettiği ileri sürüldü.
Aynı kitapta Milley'in, üst düzey yetkililerden, Trump'ın nükleer silah kullanma emrini vermesi halinde kendisinin bu sürece müdahil olmasını sağlamaları için "yemin etmelerini" istediği iddia edildi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 6 Ocak olaylarından sonra Milley ile, Trump'ın savaş çıkarmasını veya nükleer silah kullanma emri vermesini önlemek için "mevcut önlemler" hakkında konuştuğunu ve bu konuda güvence aldığını açıklamıştı.
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