https://tr.sputniknews.com/20210915/turkiyede-ilk-oksuruk-sesinden-kisinin-korona-olup-olmadigi-anlasilacak-1048920751.html

'Türkiye'de ilk': Öksürük sesinden kişinin korona olup olmadığı anlaşılacak

'Türkiye'de ilk': Öksürük sesinden kişinin korona olup olmadığı anlaşılacak

Fırat Üniversitesi’nde Türkiye'de ilk defa yapay zeka tabanlı ses ve öksürük ile koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalığın teşhisi ile ilgili yazılım... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T12:35+0300

2021-09-15T12:35+0300

2021-09-15T12:42+0300

koronavirüs

yazılım

koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?

akıllı saat

öksürük

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Gelişen teknolojiyi takip eden ve daha önceden birçok proje ile ilklere imza atan Fırat Üniversitesi (FÜ), her alanda ülkenin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor.Son olarak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zülfü Genç ve ekibi tarafından giyilebilir sensörler ve yapay zeka destekli bir yazılım ve uygulaması olan ‘Hastalık Teşhisi ve Hasta Takibi için Yapay Zeka Destekli Akıllı Bileklik Tasarım ve Uygulaması’ Projesi KOSGEB ve ilgili kurullar tarafından kabul edilerek desteklendi. Proje ile belirli semptomları gösteren hastaların, giyilebilir sensörlerden alınan sinyalleri yapay zeka destekli yazılım ile işleyerek doktorların kullanabileceği karar destek sistemi oluşturma amacında olduklarını ifade eden Doç. Dr. Genç, yaygın semptomları ateş ve öksürük şeklinde olan koronavirüs enfeksiyonunun verilerini bu yazılım ile işleyerek erken teşhis ve kesin tanıdan sonra hastanın uzaktan canlı takip sistemini proje kapsamında başarı ile gerçekleştirdiklerini belirtti.Yazılımda öksürük sesinden hızlı koronavirüs testi çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Doç. Dr. Genç, ilk kez bu testin mobil uygulamaya eklendiğini ve yüzde 60 ila 80 arasında doğru sonuç alındığını vurguladı. 16 ayda geliştirildiGeliştirdikleri proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Zülfü Genç, "2020 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı AR-GE ve inovasyon destekli programı kapsamında Elazığ KOSGEB’e sunmuş olduğumuz ‘Hastalık Teşhisi Ve Hasta Takip İçin Yapay Zeka Destekli Akıllı Bileklik Tasarım ve Uygulaması’ Projemiz ilgili kurullar tarafından kabul edilerek desteklenmiştir. Bu proje kapsamında yaklaşık 16 aylık bir süreç içerisinde sağlık sektöründe kullanılabilecek, giyilebilir sensörler ve yapay zeka destekli bir yazılım ve uygulama geliştirdik. Burada da onların prototiplerini görmektesiniz. Süreç içerisinde 4-5 tane farklı prototip üzerinde çalıştık ve nihai ürünü şu an kolumda. İki adet farklı yeni tasarım gerçekleştirdik” dedi.Veriler akıllı bileklik aracılığıyla gönderiliyorÜrettikleri akıllı saat ve bileklik yardımıyla hastalıkların teşhisi ve tespit edilmiş hastalardan alınan verileri sağlık sistemine gönderebildiklerini ifade eden Doç. Dr. Genç, şöyle devam etti:‘Bunun Türkiye’de ilk olduğunu düşünüyoruz’Yazılımdaki en önemli özelliğin ses ve öksürükle kişinin korona virüse yakalanıp yakalanmadığını büyük oranda tespit edebildiği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Genç, şunları söyledi:

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yazılım, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? , akıllı saat, öksürük