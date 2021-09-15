https://tr.sputniknews.com/20210915/turkiyede-rus-odeme-sistemi-mirin-populerligi-artiyor-1048910358.html

Türkiye’de Rus ödeme sistemi Mir’in popülerliği artıyor

Türkiye’de Rus ödeme sistemi Mir’in popülerliği artıyor

Pandemi nedeniyle Rus ödeme sistemi Mir’in yurtdışına yönelik çalışmalarını askıya almak zorunda kaldığını söyleyen Ulusal Ödeme Kartları Sistemi Başkanı... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T02:02+0300

2021-09-15T02:02+0300

2021-09-15T02:04+0300

görüş

rusya

türkiye

mir kartları

mir pay

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Mir ödeme sisteminin operatörü Ulusal Ödeme Kartları Sistemi’nin (NSPK) Başkanı Vladimir Komlev, Türkiye’de Rus kartlarını kabul eden nokta ve Rus kartlarla yapılan işlem sayısının giderek arttığını söyledi.Sputnik muhabiri, NSPK Basın Servisi’ne, Türkiye’nin hangi bankalarında Mir kartlarının kabul edildiğini sordu. Şirketten yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Mir kartlarıyla yapılan işlem sayısı ve hacminde artış gözlemliyoruz. Bu ülkede Rus ödeme kartları İşbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank gibi büyük oyuncuların altyapısında kabul ediliyor” ifadesine yer verildi.Türkiye’deki varlıklarını genişletme konusunda kararlı olduklarının altını çizen NSPK, “Türkiye, Rus turistler için en popüler tatil yerlerinden biri ve biz mevcut partnerlerimizle işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra, Mir kartlarını kabul eden ağı genişletmek ve bu kartların kullanımını, sahipleri için daha rahat hale getirmek için yeni oyuncuları katma çalışmalarını sürdürmeyi planlıyoruz” diye açıkladı.

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2021

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rusya, türkiye, mir kartları, mir pay