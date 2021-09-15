https://tr.sputniknews.com/20210915/turkiyede-son-24-saatte-248-can-kaybi-yasandi--28-bin-224-yeni-vaka-tespit-edildi-1048940298.html

Türkiye'de son 24 saatte 248 can kaybı yaşandı, 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 248 can kaybı yaşandı, 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 248 can kaybı yaşandı, 28 bin 224 yeni koronavirüs vakası... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T20:54+0300

2021-09-15T20:54+0300

2021-09-15T21:02+0300

türkiye

vaka

son dakika

fahrettin koca

koronavirüs

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Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28 bin 224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir" ifadelerini kullandı.

türkiye

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vaka, son dakika, fahrettin koca, koronavirüs