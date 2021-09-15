https://tr.sputniknews.com/20210915/vanda-gosteri-yuruyusu-ve-acik-hava-toplantilarina-gecici-yasak-1048936058.html

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T18:32+0300

2021-09-15T18:32+0300

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türkiye

van

van valiliği

yasak

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Van Valiliği, kentte düzenlenecek bazı etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ile kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi:Açıklamada, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlandığı vurgulandı.

türkiye

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