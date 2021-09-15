Yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metre yüksekten apartman bahçesine düştü

Biri bebek arabasındaki iki çocuğuyla birlikte markete alışveriş yapmaya gelen anne bebek arabasını marketin önünde yola bırakıp arkasını döndü. O sırada eğimin etkisiyle hareket eden bebek arabası hızla yokuş aşağı gidip yaklaşık 30 metre ilerledi. Durumu geç farkeden anne ise panikle bebeğinin peşinden koştu. Durdurulamayan bebek arabası, 3 metre yükseklikte apartman bahçesindeki beton zemine düştü. Bebek beton zemine çarpmaktan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen bebek, sağlık kontrollerinin ardından müşahedeye alındı. Vatandaşlar bebeğin düştüğü noktadaki koruma tellerinin yıllardır yıkık olduğunu belirterek başka bir olay yaşanmadan bu noktada önlem alınmasını istedi.
Sinop’ta markete alışveriş yapmaya gelen annenin yol kenarına bıraktığı bebek arabası içindeki 10 aylık bebekle birlikte yokuş aşağı kayarak 3 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Bebek beton zemine çarpmaktan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu.
Biri bebek arabasındaki iki çocuğuyla birlikte markete alışveriş yapmaya gelen anne bebek arabasını marketin önünde yola bırakıp arkasını döndü. O sırada eğimin etkisiyle hareket eden bebek arabası hızla yokuş aşağı gidip yaklaşık 30 metre ilerledi.
Durumu geç farkeden anne ise panikle bebeğinin peşinden koştu. Durdurulamayan bebek arabası, 3 metre yükseklikte apartman bahçesindeki beton zemine düştü. Bebek beton zemine çarpmaktan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen bebek, sağlık kontrollerinin ardından müşahedeye alındı.