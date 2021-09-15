https://tr.sputniknews.com/20210915/yokus-asagi-kayan-bebek-arabasi-3-metre-yuksekten-apartman-bahcesine-dustu-1048909123.html

Yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metre yüksekten apartman bahçesine düştü

Yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metre yüksekten apartman bahçesine düştü

Sinop’ta markete alışveriş yapmaya gelen annenin yol kenarına bıraktığı bebek arabası içindeki 10 aylık bebekle birlikte yokuş aşağı kayarak 3 metre... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T01:02+0300

2021-09-15T01:02+0300

2021-09-15T01:05+0300

yaşam

sinop

bebek

düşmek

bahçe

bebek arabası

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Biri bebek arabasındaki iki çocuğuyla birlikte markete alışveriş yapmaya gelen anne bebek arabasını marketin önünde yola bırakıp arkasını döndü. O sırada eğimin etkisiyle hareket eden bebek arabası hızla yokuş aşağı gidip yaklaşık 30 metre ilerledi. Durumu geç farkeden anne ise panikle bebeğinin peşinden koştu. Durdurulamayan bebek arabası, 3 metre yükseklikte apartman bahçesindeki beton zemine düştü. Bebek beton zemine çarpmaktan emniyet kemeri sayesinde kurtuldu.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürülen bebek, sağlık kontrollerinin ardından müşahedeye alındı. Vatandaşlar bebeğin düştüğü noktadaki koruma tellerinin yıllardır yıkık olduğunu belirterek başka bir olay yaşanmadan bu noktada önlem alınmasını istedi.

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bebek

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sinop, bebek, düşmek, bahçe, bebek arabası