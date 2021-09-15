https://tr.sputniknews.com/20210915/zernek-barajindaki-su-seviyesi-son-yillarin-en-dusuk-seviyesinde-1048935545.html

Zernek Barajı'ndaki su seviyesi son yılların en düşük seviyesinde

Zernek Barajı'ndaki su seviyesi son yılların en düşük seviyesinde

Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Barajı'ndaki su seviyesi son yılların en düşük seviyesine geriledi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T18:14+0300

2021-09-15T18:14+0300

2021-09-15T18:14+0300

multimedya

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van

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kuraklık

zernek barajı

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‘Su yönetimi ile ilgili ciddi ve kesin kararlı adım adım atılması gerekmektedir’Göllerin su seviyesi geri çekiliyor ve birçok bölgede Diyarbakır ve Batman gibi yerlerde artık çiftçiler ürünlerini yetiştirmekle zorluk çektiklerini, hatta kuraklık dolayısıyla ürünlerini ekmediklerini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, şöyle konuştu:'Bugün maalesef bizi çatlamış topraklar karşılıyor'Özellikle tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı Türkiye gibi ülkelerde suyu tarımda efektif kullanmamı gerektiğinin altını çizen Akkuş, şu ifadeleri kullandı:‘Her binanın yağmur suyu depolama depoları mevcut olması gerekiyor’Çok hızlı bir şekilde radikal kararlar alarak su kullanımı noktasında daha efektif yöntemlere başvurulması gerektiğinin altını çizen Akkuş, “Yağmur sularının yüzey akışı ile beraber denizlere ve göllere gitmesine izin vermememiz lazım. Bugün Van'da bahçe sulamada kullanılan suların, oto yıkamada, halı yıkamada kullanılan suların içme suyundan karşılanmaması gerekiyor. Her binanın yağmur suyu depolama depoları mevcut olması gerekiyor. Çünkü bu durum böyle giderse önümüzdeki yıllarda bizi çok daha kurak yılların beklediği maalesef üzülerek belirtiyorum aşikar bir durum. Suyu çok çok daha etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor” dedi.‘Kuraklığı 3-4 aşamalı olarak sınıflandırdık’Kuraklığı 3-4 aşamalı olarak sınıflandırdıklarını ifade eden Akkuş, “Öncelikli olarak meteorolojik kuraklık, yan, yağışların azalması. Daha sonradan hidrolojik kuraklık, yani şu anda burada ve diğer baraj ve göllerimizde bunu çok açık bir şekilde görüyoruz çatlamış topraklar, önceden su altında kalan kara parçalarının su yüzüne çıkmış olması. Bunu takip eden tarımsal kuraklık şu anda ülke olarak bu sene belki de en bariz bir şekilde yaşadığımız kuraklık. Tarımsal kuraklığı ta ki ben de sosyoekonomik kulaklık gelecek. Yani ne demek sosyal ekonomik kuraklık, çiftçi tarlasını ekmek için harcadığı parayı tarlasından geri alamayacak ve böylece bizler yetiştirdiğimiz ürünlerde dışa bağımlı bir hale geleceğiz binlerce işsiz insan göreceğiz” şeklinde konuştu.

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zernek barajı

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