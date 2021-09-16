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Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup öğrenci Hendek ilçesinde kiralarına tepki için kampüs önüne yatak getirip üzerinde fotoğraf çekildi. Sosyal... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T15:18+0300
2021-09-16T15:18+0300
sakarya
sakarya üniversitesi
rektör
hendek
kiralık
kira
kiralık ev
fatih savaşan
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Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Kampüsü’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde eğitim gören 21 yaşındaki Hilmi Çapar ve birlikte ev kiraladığı aynı bölüm öğrencileri Oğuz Kaan Tıraş, Serdar Görkem Saka ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümünden geçen sene mezun olan arkadaşları Ömer Göncü ile birlikte evlerine yatak taşırken, Hendek Kampüsü kapısında ev kiralarına tepki göstermek ve mizah amaçlı olarak yatağı yere koyup üzerinde fotoğraf çekildi. Ömer Göncü, çekilen fotoğrafı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı etiketleyerek, ‘ev kiraları sonucu öğrencinin son hali’ ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündeme gelen konu birçok kişiden olumlu ve olumsuz tepkiler aldı. Konuyla alakalı konuşan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilmi Çapar, olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını bunun olumsuz bir yöne çekilmesinin doğru olmadığını belirtti.'Olay tamamen bizim espri amaçlı yaptığımız bir şey'“Evimizin eksikliklerini tamamlamak için arkadaşlardan yatak aldık. Okulumuzda yolumuzun üzerindeydi. Ve okulun önünde yatağı koyarak fotoğraf çekilmek istedik hem anı olsun hem de gülelim dedik" diyen Çapar, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek'Fotoğrafları paylaşan Ömer Göncü ise “Olayda resimleri çeken benim sonra sosyal medyada paylaştım tamamen mizah ve birazda eleştiri olsun çünkü öğrencilerin gündemi ev kiraları. Rektörümüz Fatih Savaşan’ı etiketledim o da sağ olsun güzel bir geri dönüş yaptı ve durum bir anda viral oldu. İlk başta insanların yorumları iyi yöndeydi. Bizimde hoşumuza gitti sonuçta güzel bir şeye vesile olmuştuk. Ve durum daha sonrasında bazı sayfalar tarafından protesto gibi lansa edildi ve hızlı bir şekilde yayıldı. Bu durum gerçekten can sıkıcı bir durum biz neden eylem veya protesto yapalım bizim yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek. Eleştirmekte bizim en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Bazı şeylerin izahı yokta mizahı vardır misali bizde mizah yaptık” diye konuştu.
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sakarya, sakarya üniversitesi, rektör, hendek, kiralık, kira, kiralık ev, fatih savaşan

Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar

15:18 16.09.2021
© İHA / ORKUN KAYAEv kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA / ORKUN KAYA
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Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup öğrenci Hendek ilçesinde kiralarına tepki için kampüs önüne yatak getirip üzerinde fotoğraf çekildi. Sosyal medyada ‘kiraların artmasından sonra öğrencinin hali’ diyerek paylaşılan fotoğraf kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.
Sakarya Üniversitesi Hendek Eğitim Kampüsü’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde eğitim gören 21 yaşındaki Hilmi Çapar ve birlikte ev kiraladığı aynı bölüm öğrencileri Oğuz Kaan Tıraş, Serdar Görkem Saka ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümünden geçen sene mezun olan arkadaşları Ömer Göncü ile birlikte evlerine yatak taşırken, Hendek Kampüsü kapısında ev kiralarına tepki göstermek ve mizah amaçlı olarak yatağı yere koyup üzerinde fotoğraf çekildi.
Ömer Göncü, çekilen fotoğrafı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ı etiketleyerek, ‘ev kiraları sonucu öğrencinin son haliifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.
Kısa sürede gündeme gelen konu birçok kişiden olumlu ve olumsuz tepkiler aldı. Konuyla alakalı konuşan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilmi Çapar, olayın tamamen espri amaçlı yapıldığını bunun olumsuz bir yöne çekilmesinin doğru olmadığını belirtti.

'Olay tamamen bizim espri amaçlı yaptığımız bir şey'

“Evimizin eksikliklerini tamamlamak için arkadaşlardan yatak aldık. Okulumuzda yolumuzun üzerindeydi. Ve okulun önünde yatağı koyarak fotoğraf çekilmek istedik hem anı olsun hem de gülelim dedik" diyen Çapar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
" Aynı zamanda artan ev kiralarına da bu şekilde dile getirmek istedik. Sonradan arkadaşım sosyal medya hesabından SAÜ Rektörü Fatih Savaşan’ı etiketleyerek paylaştı ve rektörümüz de bize destek verince olay patladı ve gündem oldu. Bu kadar gündem olacağını bilmiyorduk biz de şaşırdık. Durum gündem olunca öğrenciler ve öğrenci velisi olanlardan destek aldık. Gördüğümüz yorumlarda hep olumlu dönüşler vardı ama sonrasında bazı olumsuz yorumlarda oldu. Bazı taraflarca olay çekilmeye çalıştı olumsuz yönde hatta bir örgütlenme durumu bile oldu. Örgüt gibi bir oluşum sosyal medyalarında bu fotoğrafı paylaşıp biz bunu yapıyoruz demeye bile çalıştı. Bu olay tamamen bizim espri amaçlı yaptığımız yani ufaktan bir nükte yaptığımız bir şey olumsuz yöne çekmeye çalışmasınlar.”

'Yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek'

Fotoğrafları paylaşan Ömer Göncü ise “Olayda resimleri çeken benim sonra sosyal medyada paylaştım tamamen mizah ve birazda eleştiri olsun çünkü öğrencilerin gündemi ev kiraları. Rektörümüz Fatih Savaşan’ı etiketledim o da sağ olsun güzel bir geri dönüş yaptı ve durum bir anda viral oldu. İlk başta insanların yorumları iyi yöndeydi. Bizimde hoşumuza gitti sonuçta güzel bir şeye vesile olmuştuk. Ve durum daha sonrasında bazı sayfalar tarafından protesto gibi lansa edildi ve hızlı bir şekilde yayıldı. Bu durum gerçekten can sıkıcı bir durum biz neden eylem veya protesto yapalım bizim yaptığımız sadece mizah ve gerçekten öğrencilerin sorunu olan ev kiralarını eleştirmek. Eleştirmekte bizim en doğal hakkımız diye düşünüyorum. Bazı şeylerin izahı yokta mizahı vardır misali bizde mizah yaptık” diye konuştu.
© İHA / ORKUN KAYAEv kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
© İHA / ORKUN KAYA
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