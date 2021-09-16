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Hollanda Dışişleri Bakanı parlamentodaki kınama sonrası istifa etti: 'Sonuçları kabul etmem lazım'
Hollanda Dışişleri Bakanı parlamentodaki kınama sonrası istifa etti: 'Sonuçları kabul etmem lazım'
Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'daki tahliyelerde başarısız olunduğu gerekçesiyle görevinden istifa etti. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T22:25+0300
2021-09-16T22:43+0300
dünya
hollanda
dışişleri bakanı
sigrid kaag
istifa
parlamento
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Hollanda parlamentosunda Sigrid Kaag ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld hakkında verilen soru önergesinin görüşüldüğü oturumda, Afganistan'dan sivillerin tahliye edilmesinde geç kalındığı ve başarısız olunduğu gerekçesiyle her iki bakan kınandı.Dışişleri Bakanı Kaag hakkındaki kınama oylamasında, 78 milletvekili 'evet', 72 milletvekili 'hayır' oyu verdi.Kaag, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, "Parlamento, kabinenin, gerektiği gibi hareket etmediğine hükmetti. Sonuçları kabul etmem lazım. Politika reddedildiyse Bakan istifa etmeli" ifadelerini kullandı.Kaag'ın istifası, Hollanda Kralı Willem Alexander'e sunulacak.Mayıs 2021'de Dışişleri Bakanlığı görevine başlayan Kaag, halihazırda kurulması planlanan koalisyon hükümetinde olması beklenen Demokratlar 66'nın (D66) liderliğini yürütüyor.Savunma Bakanı Bijleveld'in kınanmasına ilişkin karar da parlamentoda kabul edildi.Oylama öncesi konuşan Bijleveld ise sonuç ne olursa olsun istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210826/hollandada-afgan-siginmacilari-protesto-gosterisi-kontrolden-cikti-acil-durum-ilan-edildi-1048366434.html
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hollanda, dışişleri bakanı, sigrid kaag, istifa, parlamento

Hollanda Dışişleri Bakanı parlamentodaki kınama sonrası istifa etti: 'Sonuçları kabul etmem lazım'

22:25 16.09.2021 (güncellendi: 22:43 16.09.2021)
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWSigrid Kaag
Sigrid Kaag - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
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Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Afganistan'daki tahliyelerde başarısız olunduğu gerekçesiyle görevinden istifa etti.
Hollanda parlamentosunda Sigrid Kaag ve Savunma Bakanı Ank Bijleveld hakkında verilen soru önergesinin görüşüldüğü oturumda, Afganistan'dan sivillerin tahliye edilmesinde geç kalındığı ve başarısız olunduğu gerekçesiyle her iki bakan kınandı.
Dışişleri Bakanı Kaag hakkındaki kınama oylamasında, 78 milletvekili 'evet', 72 milletvekili 'hayır' oyu verdi.
Kaag, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, "Parlamento, kabinenin, gerektiği gibi hareket etmediğine hükmetti. Sonuçları kabul etmem lazım. Politika reddedildiyse Bakan istifa etmeli" ifadelerini kullandı.
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Kaag'ın istifası, Hollanda Kralı Willem Alexander'e sunulacak.
Mayıs 2021'de Dışişleri Bakanlığı görevine başlayan Kaag, halihazırda kurulması planlanan koalisyon hükümetinde olması beklenen Demokratlar 66'nın (D66) liderliğini yürütüyor.
Savunma Bakanı Bijleveld'in kınanmasına ilişkin karar da parlamentoda kabul edildi.
Oylama öncesi konuşan Bijleveld ise sonuç ne olursa olsun istifa etmeyi düşünmediğini dile getirmişti.
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