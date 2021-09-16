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https://tr.sputniknews.com/20210916/30-yasindan-sonra-tuketilmemesi-gereken-besinler-aciklandi-1048974920.html
30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinler açıklandı
30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinler açıklandı
ABD’li beslenme uzmanı Smith, 30 yaş üstü insanların ‘zarif bir şekilde yaşlanmaları’ ve formda kalabilmeleri için tüketmekten vazgeçmesi gereken besinlerden... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T20:48+0300
2021-09-16T21:06+0300
yaşam
yiyecek
tüketim
sağlıklı beslenme
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ABD’li beslenme uzmanı Dana Leigh Smith, 'Eat This, Not That' sitesi için yazdığı makalede 30 yaş üstü insanların ve formda kalabilmeleri için tüketmekten vazgeçmesi gereken besinlerden bir liste oluşturdu.İlk sırada bir kase dondurma ile aynı miktarda şeker içeren aromalı yoğurtları tüketmekten vazgeçilmesini tavsiye eden Smith, aynı durumun kahvaltıda tüketilen hamur işleri, kekler ve lavaşlar için de geçerli olduğunu yazdı.“Gazlı içecekler kansere neden olma potansiyeli bulunan renklendiriciler içeriyor ve beslenme öğünündeki ana şeker kaynağıdır” diye yazan Smith, 30 yaş sonrası için tüketilmesinden çekinilmesi gereken listeye şu besinleri de ekledi:- Çıtır et;- Soya sosu ve peynir bazlı soslar;- Salam ve ‘hot dog’;- Cips;- Margarin;- Jambon;- Simit ve beyaz ekmek;- Pestisit (kimyasal madde) içeren gıdalar;- Buzlu kahve ve kafeinli dondurma;- Vejetaryen burgerler;- Konserve meyveler.Kokteyl ve bira tüketiminden vazgeçilmesinin de faydalı olacağına dikkat çeken Smith, alkollü içeceklerin uykusuzluğa neden olduğu, uykusuz geçirilen gecenin ertesi günü yemek yeme isteğinin arttığı konusunda uyardı.ABD’li uzman, sıralanan besinlerin öğünden çıkarılmasının insanların ‘zarif bir şekilde yaşlanmalarına’ ve formda kalabilmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.
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yiyecek, tüketim, sağlıklı beslenme

30 yaşından sonra tüketilmemesi gereken besinler açıklandı

20:48 16.09.2021 (güncellendi: 21:06 16.09.2021)
© FlickrCips
Cips - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Flickr
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ABD’li beslenme uzmanı Smith, 30 yaş üstü insanların ‘zarif bir şekilde yaşlanmaları’ ve formda kalabilmeleri için tüketmekten vazgeçmesi gereken besinlerden bir liste oluşturarak okurlarına sundu.
ABD’li beslenme uzmanı Dana Leigh Smith, 'Eat This, Not That' sitesi için yazdığı makalede 30 yaş üstü insanların ve formda kalabilmeleri için tüketmekten vazgeçmesi gereken besinlerden bir liste oluşturdu.
İlk sırada bir kase dondurma ile aynı miktarda şeker içeren aromalı yoğurtları tüketmekten vazgeçilmesini tavsiye eden Smith, aynı durumun kahvaltıda tüketilen hamur işleri, kekler ve lavaşlar için de geçerli olduğunu yazdı.
“Gazlı içecekler kansere neden olma potansiyeli bulunan renklendiriciler içeriyor ve beslenme öğünündeki ana şeker kaynağıdır” diye yazan Smith, 30 yaş sonrası için tüketilmesinden çekinilmesi gereken listeye şu besinleri de ekledi:
- Çıtır et;
- Soya sosu ve peynir bazlı soslar;
- Salam ve ‘hot dog’;
- Cips;
- Margarin;
- Jambon;
- Simit ve beyaz ekmek;
- Pestisit (kimyasal madde) içeren gıdalar;
- Buzlu kahve ve kafeinli dondurma;
- Vejetaryen burgerler;
- Konserve meyveler.
Kokteyl ve bira tüketiminden vazgeçilmesinin de faydalı olacağına dikkat çeken Smith, alkollü içeceklerin uykusuzluğa neden olduğu, uykusuz geçirilen gecenin ertesi günü yemek yeme isteğinin arttığı konusunda uyardı.
ABD’li uzman, sıralanan besinlerin öğünden çıkarılmasının insanların ‘zarif bir şekilde yaşlanmalarına’ ve formda kalabilmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.
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