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4 il için sağanak uyarısı
4 il için sağanak uyarısı
Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T09:50+0300
2021-09-16T09:50+0300
yaşam
hava durumu
yağmur
meteoroloji
sağanak
iç anadolu bölgesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge'den yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği bildirildi.Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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hava durumu, yağmur, meteoroloji, sağanak, iç anadolu bölgesi

4 il için sağanak uyarısı

09:50 16.09.2021
© AP Photo / Ajit SolankiHindistan-yağmur-sağanak
Hindistan-yağmur-sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Ajit Solanki
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Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge'den yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği bildirildi.
Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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