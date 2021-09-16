https://tr.sputniknews.com/20210916/4-il-icin-saganak-uyarisi-1048952343.html

4 il için sağanak uyarısı

4 il için sağanak uyarısı

Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T09:50+0300

2021-09-16T09:50+0300

2021-09-16T09:50+0300

yaşam

hava durumu

yağmur

meteoroloji

sağanak

iç anadolu bölgesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge'den yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği bildirildi.Yağışların akşam saatlerine kadar Konya'nın güney ve doğusu ile Niğde, Karaman ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

iç anadolu bölgesi

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2021

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hava durumu, yağmur, meteoroloji, sağanak, iç anadolu bölgesi