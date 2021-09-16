https://tr.sputniknews.com/20210916/a-milli-takim-fifa-siralamasinda-2-basamak-geriledi-1048959272.html

A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi

A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2. sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T13:17+0300

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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41.'liğe geriledi.FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, geçen ay 10 basamak düştükten sonra bu ay da Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyeti sonrası 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41.'liğe geriledi.Belçika, zirvede kalmayı sürdürürken, 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2.sıradaki yerini korudu ve İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi.EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa ise 1 basamak gerileyerek 4. sıraya düştü.EURO 2020 şampiyonu İtalya 5. 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6. sırada yer aldı.En büyük çıkışı, 6 basamak yükselerek 109'unculukla tarihinin en iyi seviyesine ulaşan Kosova kaydetti.Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Ekim'de açıklanacak.Türkiye Milli Takımı, bir önceki FIFA dünya sıralamasında 39. sırada yer alıyordu.Ay-Yıldızlı ekip Ekim ayında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ve Letonya ile karşılaşacak.FIFA dünya sıralamasında ilk 10:

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