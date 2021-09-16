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Türkiye
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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-afganistandan-tahliye-edileceklerin-ucuslarini-kizamik-salgini-nedeniyle-7-gun-daha-erteledi-1048948309.html
ABD, Afganistan'dan tahliye edileceklerin uçuşlarını 'kızamık salgını nedeniyle' 7 gün daha erteledi
ABD, Afganistan'dan tahliye edileceklerin uçuşlarını 'kızamık salgını nedeniyle' 7 gün daha erteledi
Beyaz Saray, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen 7 kişide kızamık teşhis edilmesi nedeniyle Afgan mülteciler için gerçekleştirilecek uçuşların 7... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T03:35+0300
2021-09-16T03:35+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
beyaz saray
jen psaki
kızamık
tahliye
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Afganistan'dan tahliye edilen kişilerin uçuşlarının geçen hafta kızamık vakaları nedeniyle askıya alındığını anımsatan Psaki, "Bugüne kadar Afganistan'dan ABD'ye gelen en az 7 kişide kızamık teşhis edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), önlem amaçlı uçuşların 7 gün daha askıda kalmasını istedi. Biz de bunu yapıyoruz. Bu konuda değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve ulusal güvenlik ekibimizle görüşüyoruz" dedi.'Sivil kayıp' iddialarına kaçamak yanıtPsaki, Biden yönetiminin Afganistan'dan çıkmadan önce Kabil havalimanı yakınlarında düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısında hedef alınan kişinin IŞİD üyesi değil de bir sivil olduğu iddialarının doğru olması durumunda Biden'ın sorumluluk alıp almayacağı sorusuna kaçamak yanıt verdi.Her saldırıda sivil kayıp riski olduğunu ancak bunu en aza indirgemeye çalıştıklarını belirten Psaki, "Ortada devam eden bir soruşturma var, hepimiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.Psaki, Biden yönetiminin uluslararası uçuşlar için uçağa binmeden önce herkesten Kovid-19 istemeyi görüştüğüne ilişkin iddialara ise "Hava yolları güvenliğinin sağlanması için birçok seçeneği değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210910/beyaz-saray-tespit-edilen-kizamik-vakalari-nedeniyle-afganlarin-abdye-tahliyesi-askiya-alindi-1048813190.html
https://tr.sputniknews.com/20210911/nyt-abdnin-afganistanda-duzenledigi-son-hava-saldirisinda-oldurdugu-kisi-isid-militani-degil-1048819133.html
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abd, afganistan, beyaz saray, jen psaki, kızamık, tahliye

ABD, Afganistan'dan tahliye edileceklerin uçuşlarını 'kızamık salgını nedeniyle' 7 gün daha erteledi

03:35 16.09.2021
© AFP 2021 / Wakil KohsarKabil Havalimanında tahliye operasyonu
Kabil Havalimanında tahliye operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
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Beyaz Saray, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen 7 kişide kızamık teşhis edilmesi nedeniyle Afgan mülteciler için gerçekleştirilecek uçuşların 7 gün daha askıda kalacağını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Afganistan'dan tahliye edilen kişilerin uçuşlarının geçen hafta kızamık vakaları nedeniyle askıya alındığını anımsatan Psaki, "Bugüne kadar Afganistan'dan ABD'ye gelen en az 7 kişide kızamık teşhis edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), önlem amaçlı uçuşların 7 gün daha askıda kalmasını istedi. Biz de bunu yapıyoruz. Bu konuda değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve ulusal güvenlik ekibimizle görüşüyoruz" dedi.
Afganistan'dan ABD tarafından tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Beyaz Saray: Tespit edilen kızamık vakaları nedeniyle Afganların ABD'ye tahliyesi askıya alındı
10 Eylül, 22:34

'Sivil kayıp' iddialarına kaçamak yanıt

Psaki, Biden yönetiminin Afganistan'dan çıkmadan önce Kabil havalimanı yakınlarında düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısında hedef alınan kişinin IŞİD üyesi değil de bir sivil olduğu iddialarının doğru olması durumunda Biden'ın sorumluluk alıp almayacağı sorusuna kaçamak yanıt verdi.
Her saldırıda sivil kayıp riski olduğunu ancak bunu en aza indirgemeye çalıştıklarını belirten Psaki, "Ortada devam eden bir soruşturma var, hepimiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.
ABD askerleri - Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
NYT: ABD'nin Afganistan'da düzenlediği son hava saldırısında öldürdüğü kişi IŞİD militanı değil
11 Eylül, 03:35
Psaki, Biden yönetiminin uluslararası uçuşlar için uçağa binmeden önce herkesten Kovid-19 istemeyi görüştüğüne ilişkin iddialara ise "Hava yolları güvenliğinin sağlanması için birçok seçeneği değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
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