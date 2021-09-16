https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-afganistandan-tahliye-edileceklerin-ucuslarini-kizamik-salgini-nedeniyle-7-gun-daha-erteledi-1048948309.html

ABD, Afganistan'dan tahliye edileceklerin uçuşlarını 'kızamık salgını nedeniyle' 7 gün daha erteledi

ABD, Afganistan'dan tahliye edileceklerin uçuşlarını 'kızamık salgını nedeniyle' 7 gün daha erteledi

Beyaz Saray, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen 7 kişide kızamık teşhis edilmesi nedeniyle Afgan mülteciler için gerçekleştirilecek uçuşların 7... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T03:35+0300

2021-09-16T03:35+0300

2021-09-16T03:35+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

beyaz saray

jen psaki

kızamık

tahliye

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Afganistan'dan tahliye edilen kişilerin uçuşlarının geçen hafta kızamık vakaları nedeniyle askıya alındığını anımsatan Psaki, "Bugüne kadar Afganistan'dan ABD'ye gelen en az 7 kişide kızamık teşhis edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), önlem amaçlı uçuşların 7 gün daha askıda kalmasını istedi. Biz de bunu yapıyoruz. Bu konuda değerlendirmelerimizi yapıyoruz ve ulusal güvenlik ekibimizle görüşüyoruz" dedi.'Sivil kayıp' iddialarına kaçamak yanıtPsaki, Biden yönetiminin Afganistan'dan çıkmadan önce Kabil havalimanı yakınlarında düzenledikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısında hedef alınan kişinin IŞİD üyesi değil de bir sivil olduğu iddialarının doğru olması durumunda Biden'ın sorumluluk alıp almayacağı sorusuna kaçamak yanıt verdi.Her saldırıda sivil kayıp riski olduğunu ancak bunu en aza indirgemeye çalıştıklarını belirten Psaki, "Ortada devam eden bir soruşturma var, hepimiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.Psaki, Biden yönetiminin uluslararası uçuşlar için uçağa binmeden önce herkesten Kovid-19 istemeyi görüştüğüne ilişkin iddialara ise "Hava yolları güvenliğinin sağlanması için birçok seçeneği değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210910/beyaz-saray-tespit-edilen-kizamik-vakalari-nedeniyle-afganlarin-abdye-tahliyesi-askiya-alindi-1048813190.html

https://tr.sputniknews.com/20210911/nyt-abdnin-afganistanda-duzenledigi-son-hava-saldirisinda-oldurdugu-kisi-isid-militani-degil-1048819133.html

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abd, afganistan, beyaz saray, jen psaki, kızamık, tahliye