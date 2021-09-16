https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-halkinin-cogu-ulkelerinde-demokrasinin-saldiri-altinda-oldugunu-dusunuyor-1048944802.html

ABD halkının çoğu, ülkelerinde demokrasinin saldırı altında olduğunu düşünüyor

ABD halkının çoğu, ülkelerinde demokrasinin saldırı altında olduğunu düşünüyor

ABD'de yapılan ankette Amerikan halkının çoğu, ülkedeki demokrasinin saldırı altında olduğunu düşündüğünü belirtti. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T00:23+0300

2021-09-16T00:23+0300

2021-09-16T00:23+0300

dünya

abd

anket

demokrasi

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CNN tarafından 3 Ağustos-7 Eylül arasında gerçekleştirilen ankete göre, Amerikalıların çoğu ülke demokrasisinin saldırı altında olduğunu, tamamına yakını ise ABD demokrasisinin sınandığını düşünüyor.Ankete katılanların, yarısından fazlası ABD demokrasinin saldırı altında olduğu fikrine katılırken, katılımcıların yüzde 93'ü son seçim döneminde yaşanan gelişmelerden dolayı demokrasinin bir sınavdan geçtiği görüşünü paylaştı. Katılımcıların yüzde 37'si ise demokrasinin tehdit altında olmadığı görüşünde birleşti.Cumhuriyetçilerin yüzde 75'i demokrasinin saldırı altında olduğu görüşünü benimserken, bu görüşün en çok eski Başkan Donald Trump'ı destekleyenler arasında yaygın olduğu ortaya çıktı.Cumhuriyetçi seçmen arasında Trump'ın partinin lideri olması gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 51 olarak tespit edildi ve Trump'ı destekleyenlerin 2020'de yapılan ABD başkanlık seçimlerinde oyların çalındığına inanmayı sürdürdüğü kaydedildi.Cumhuriyetçilerin yüzde 78'i son seçimlerde Biden'ın aslında kazanmadığına, yüzde 54'ü ise Biden'ın kazanmadığına dair sağlam kanıtlar olduğuna inanıyor.Seçimlerin halkın iradesini yansıttığına duyulan güven azalıyorAnkete katılan Amerikalı seçmenler yüzde 52 oranla başkanlık seçimleriyle halkın iradesinin sandığa yansıdığına inanmadığını paylaşırken bu oranın ocak ayındaki ankette yüzde 40 olduğu belirtildi.Halkın iradesinin sandıkta temsil edildiğine inanan Demokratların oranı ocak ayında yüzde 90 iken son ankette yüzde 69'a düştü. Cumhuriyetçilerin seçimlere olan güveniyse bir önceki ankette olduğu gibi yüzde 24 civarında kaldı.Ayrıca, Cumhuriyetçilerin yüzde 83'ü seçim kurallarının yeterince katı olmadığını söylerken Demokratların yüzde 66'sı ise oy kullanma şartlarının çok zor olduğu yönünde görüş bildirdi.

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abd, anket, demokrasi