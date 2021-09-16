https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-ingiltere-norvec-ve-finlandiya-rusyanin-kuzey-kutbundaki-tatbikatini-izliyor-1048948661.html

ABD, İngiltere, Norveç ve Finlandiya, Rusya’nın Kuzey Kutbu'ndaki tatbikatını izliyor

ABD, İngiltere, Norveç ve Finlandiya, Rusya’nın Kuzey Kutbu'ndaki tatbikatını izliyor

ABD, İngiltere, Norveç ve Finlandiya’nın, Rusya’nın Kuzey Kutbu'nda düzenlediği büyük ölçekli tatbikatı izlemek için gemi ve uçaklarını gönderdiği öğrenildi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T04:18+0300

2021-09-16T04:18+0300

2021-09-16T04:18+0300

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kuzey kutbu

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Rusya Kuzey Filosu’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kutbu'nda düzenlenen büyük ölçekli tatbikat sırasında yabancı istihbarat servislerinin faaliyetlerinde artış olduğu, ABD, İngiltere, Norveç ve Finlandiya’nın tatbikatı izlemek için gemi ve uçaklarını gönderdiği belirtildi.Açıklamada, “Hazırlık çalışmalarının yapılması ve tatbikatın yürütülmesi sırasında yabancı devletlerin deniz ve hava keşif kuvvetlerinin, Kuzey Atlantik İttifakı'nın ve ayrıca ABD, İngiltere, Norveç gibi bireysel üye devletlerin faaliyetlerinde yoğunluk gözlemlendi” ifadelerine yer verildi.“ABD, Norveç ve Finlandiya'nın temel devriye ve keşif uçakları ile, Barents Denizi'nin hava sahasında ve Finlandiya'nın Rusya Federasyonu ile sınır bölgelerinde 17'ye kadar uçuş gerçekleştirildi” denilen açıklamada ayrıca Barents Denizi’ndeki keşif faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Norveç keşif gemisi Marjata’ya ek olarak, İngiliz Donanması'na ait Echo araştırma gemisinin ve HMS Lancaster fırkateyninin de gönderildiği bilgisine yer verildi.Rusya Kuzey Filosu, geçen perşembe günü Kuzey Kutbu’nda yaklaşık 50 gemi, 120 uçak ve helikopter, yaklaşık 8 bin askerin katılımıyla büyük ölçekli tatbikatın başlatıldığını duyurmuştu.Açıklamada, “Kuzey Filosu Kuvvetlerinin uygulama eylemleri, Barents, Kara, Çukçi denizlerinin yanı sıra Doğu Sibirya Denizi, Laptev Denizi, Novosibirsk Adaları ve Frans Josef takımadaları bölgesinde gerçekleşecek” denilmişti.

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rusya, abd, ingiltere, norveç, finlandiya, tatbikat, kuzey kutbu