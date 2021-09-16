https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-kongresi-asiri-sagci-gruplarin-gosterisi-nedeniyle-tekrar-demir-citle-cevrildi--1048976193.html

ABD Kongresi aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden demir çitle çevrildi

ABD Kongresi aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden demir çitle çevrildi

ABD'de 6 Ocak'ta baskının yaşandığı Kongre binasının çevresine, aşırı sağcı grupların 18 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği gösteri nedeniyle yeniden demir... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T22:09+0300

2021-09-16T22:09+0300

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ABD'de aşırı sağcı gruplar, 6 Ocak Kongre baskınında tutuklanan ya da gözaltına alınan kişiler için '6 Ocak için Adalet' adı altında Kongre binası çevresinde 18 Eylül'de gösteri düzenlemeye hazırlanıyor. Kongre ve Washington DC polisi ise gösteri öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.Kongre binası çevresinde kaldırılan çitler, tekrar kurulurken, Ulusal Muhafızlar da yavaş yavaş Kongre çevresinde toplanmaya başladı.Cumartesi günkü gösteriye henüz kaç kişinin katılacağı bilinmezken, güvenlik güçlerinin Kongre binası etrafındaki önlemleri daha da genişletmesi bekleniyor.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd kongresi, çit, senato