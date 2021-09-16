https://tr.sputniknews.com/20210916/abdnin-iraktan-cekilmesi-kurumsal-kisa-vadede-olmasa-da-suriyeden-de-cekilme-ihtimali-yuksek-1049015964.html

'ABD'nin Irak'tan çekilmesi kurumsal, kısa vadede olmasa da Suriye'den de çekilme ihtimali yüksek'

'ABD'nin Irak'tan çekilmesi kurumsal, kısa vadede olmasa da Suriye'den de çekilme ihtimali yüksek'

Yazar Emir Aşnas'a göre Afganistan çekilmesi Ortadoğu'da ABD karşıtı güçleri cesaretlendirdi. Irak'tan çekilmenin kurumsal ve takvime bağlı olduğunu belirten... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T23:36+0300

2021-09-16T23:36+0300

2021-09-19T15:52+0300

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'ABD'nin Irak'tan çekilmesi kurumsal, kısa vadede olmasa da Suriye'den de çekilme ihtimali yüksek' 'ABD'nin Irak'tan çekilmesi kurumsal, kısa vadede olmasa da Suriye'den de çekilme ihtimali yüksek'

ABD’nin en uzun savaşı olan Afganistan’dan geri çekilmesinin Ortadoğu’ya yankıları tartışılıyor. Biden yönetimi bir süredir 2014'de 'IŞİD tehdidi' gerekçesiyle geri döndüğü Irak’tan muharip güçlerini çekme kararı almışken, sınırın Suriye tarafındaki işgalin sona erdirilip erdirilmeyeceği ve ABD ile Rusya arasında bu ay başlarında gerçekleştirildiği belirtilen temasların anlamı merak konusu.Suriyeli Kürtler, ABD'nin ülkenin kuzeyinde IŞİD gerekçeli sınırlı varlığını sona erdirme kaygıları taşırken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie Suriye'nin kuzeyini ziyaret ederek Mazlum Abdi ile görüştü, ABD'nin Afganistan gibi Kürtleri terk etmeyeceği vaadinde bulundu. Savunma Bakanı Hulusi Akar'in ise bu haftaki demeçlerinde ABD'nin Ortadoğu'da işbirliği yapacağı ülkenin NATO'daki müttefiki Türkiye olduğunu söylemesi dikkat çekti. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin Ortadoğu'ya olası yansımaları ile Suriye ve Irak'ta hareketlenmeleri araştırmacı yazar Emir Aşnas ile konuştuk.‘Irak'tan çekilme daha kurumsal ve takvimi var, Bağdat'ın ABD ile işbirliği de bitmeyecek'Emir Aşnas'a göre, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin Ortadoğu'ya en azından psikolojik yansımaları olacağı kesin. Irak ve Suriye sahalarının birbirlerine bir ölçüde bağlı olmakla birlikte Irak'ın ABD için tarihsel açıdan farklılığına dikkat çeken Aşnas, ABD'nin Irak'tan çekilmesi meselesinin de daha kurumsal olduğunu ve ortada takvim bulunduğunu belirtti. Bağdat'ın çekilme sonrası ABD ile işbirliğini sürdürme arzusuna atıf yapan Aşnas, diğer yandan Irak'ta buna itiraz eden güçlere de işaret etti:'ABD'nin Suriye’de giderek Rusya ile uyumlu davranmak zorunda kaldığını da görüyoruz'Aşnas, sınırın Suriye ayağında ise Trump döneminden bu yana çekilmekten söz edilmesine rağmen Amerikan devleti içindeki farklara dikkat çekti. Irak'taki Haşdi güçleri ile Suriye ordusu ve paralel güçler arasındaki fiili ilişkiye atıf yapan Aşnas, Trump'ın Kasım Süleymani ile Haşdi komutanı Ebu Mühendis'i öldürmesinden sonra İran'ın da ABD'yi Batı Asya'dan çıkartma hedefinin altını çizdi. Afganistan çekilmesinin yarattığı ivmenin ABD karşıtı güçleri cesaretlendirdiğine dikkat çeken Aşnas, Rusya ile daha uyumlu davranmak durumunda kalan ABD'nin kısa vadede olmasa da Suriye'den de çekilme ihtimalini yüksek gördüğünü dile getirdi:‘Çekilme Türkiye’nin elindeki temel kozlarının hem içeride hem dışarıda alınması demektir'Aşnas'a göre gelişmeler Türkiye'yi zorlayıcı nitelikte. SDG'nin ABD ve Avrupa'da sempatiye sahip olduğunu, Türkiye'nin ise ABD'nin tarihi ve güçlü müttefiki konumunun bulunduğunu anımsatan Aşnas, olası bir Amerikan çekilmesinin Türkiye'nin çok da lehine olmayacağı açık. Çekilme durumunda Şam ile SDG'nin bir şekilde uzlaşma yoluna gideceği görüşündeki Aşnas, gelişmelerin Fırat'ın doğusunun ötesinde İdlib'e de yansıyacağını ve Ankara'nın kozlarını yitireceği değerlendirmesinde bulundu:‘Ankara sığınmacı sorununun yakıcılaşması üzerine Şam'la temasa çalışmış olabilir'Ankara'nın Şam ile iletişim kurmaya çalıştığı iddialarını da değerlendiren Aşnas'a göre, bunun arkasında Türkiye içinde giderek yakıcılaşan sığınmacı sorunu ve Erdoğan yönetiminin halkın tepkilerini dizginleme görüntüsü vermek istemesi etkili olabilir. Ancak Şam'dan sert yanıt alınmasıyla Ankara'nın da karşıt hamlelere giriştiğini dile getiren Aşnas, bir nevi 'git-gel' durumu oluştuğunu söyledi:'Dera sorunu bittikten sonra İdlib’e öncelik verileceğine dair çok fazla bilgi var. Ankara da mesajı almış görünüyor'Aşnas, Putin-Esad görüşmesinde ise bir ölçüde ABD'ye olmak üzere Türkiye'ye açık mesajlar verildiğini söylerken, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini tam olarak sağlaması için Dera'nın ardından sıranın İdlib'e geleceğinin işaretlerinin verildiği değerlendirmesinde bulundu. Aşnas, Ankara'nın da mesajı aldığını ve kurtuluş cephesi ve milli ordu şemsiyesi altında örgütleri bir araya getirerek kendisine sadık yeni bir yapılanmaya girişdiğini söyledi:"Bundan sonra Putin-Esad görüşmesini nereye koyarız? Bence Türkiye ve dünya açısından bazı önemli noktalar var. Uzun bir görüşme yaptılar. Kameralar önündeki görüşmeler dışında 90 dakika baş başa görüştüler. Ondan sonra 45 dakika Suriye Dışişleri ve Rus Savunma Bakanlarının katılımıyla kapalı toplantı yapıldığını biliyoruz. Ne görüşüldüğünü açıkçası biliyoruz kabaca. Kendileri de açıkladılar. Ama kameraların önünde söylediklerinin içinde Putin’in Türkiye’yi doğrudan hedef alan bir değerlendirmesi vardı. Çünkü onu vermek istediğini düşünüyorum. ‘Suriye’nin temel sorunu şu an BM onayı olmadan veya Suriye devletinin izni olmadan Suriye topraklarında yabancı askerlerin konuşlandırılmış olmasıdır’ dedi. Bu laf bir ölçüde Amerika’ya da. Ama şüphesiz isim vermeden doğrudan Türkiye’yi hedef aldı. Sızan bilgilerde tahminlerimizi doğrular mahiyette bizim açımızdan önemli olan şu. Dera’da şehrin etrafı tamamen bitirildi, kırsalında bazı köyler kaldı, onlarla da uzlaşmalar devam ediyor. Dera sorunu bittikten sonra İdlib’e öncelik verileceğine dair çok fazla bilgi var. Bence herhalde Türkiye açısından en önemli nokta o. Türkiye de bu mesajı aldı zaten. Amerika’ya çağrıda bulundu. İkincisi Suriye’de kurtuluş cephesi diye Suriye milli ordusu içindeki beş askeri örgütü bir araya getirdi, kendisine daha sadık yeni bir yapılanmaya gitmeye çalıştı. Türkiye de tedbirlerini almaya çalışıyor.”

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Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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