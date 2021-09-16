https://tr.sputniknews.com/20210916/ailesinden-sikilanlar-icin-gelistirildi-42-bin-tlye-16-metrekarelik-kacis-alani-1048950996.html

Ailesinden sıkılanlar için geliştirildi: 42 bin TL'ye 1.6 metrekarelik kaçış alanı

Ailesinden sıkılanlar için geliştirildi: 42 bin TL'ye 1.6 metrekarelik kaçış alanı

Japon bir müteahhit, 1.6 metrekarelik alana sahip bir mini ofis tasarladı. 42 bin TL'lik fiyatıyla dikkat çeken bir metrekarelik yapı, 'ailesinden sıkılanlar... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T08:48+0300

2021-09-16T08:48+0300

2021-09-16T08:47+0300

dünya

japonya

tasarım

ofis

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048950971_0:51:991:608_1920x0_80_0_0_2649b4171a45e3611645683ab7030515.png

'Hanare Zen' adı verilen prefabrik ofis, 91 cm genişliğe ve 1.8 metre uzunluğa sahip. İçinde ise elektrik prizleri, masa ve tezgah tipi bir masa bulunuyor. Popüler bir ev inşaat şirketi olan KI Star Real Estate, sıkışık evlerde çalışmakta zorlananlar arasında bir pazar bulma umuduyla 6 Eylül'de Hanare Zen için sipariş almaya başladı.Aile üyelerinden uzaklaşmak için ideal'Hanare', Japoncada ayrı veya müstakil anlamına geliyor.KI Star Real Estate sözcüsü Chisa Uchiyama, “Hanare binasını bir tür depolama alanı olarak yaratmıştık ve pandemideki durumla birlikte Hanare Zen'i bir çalışma alanı olarak geliştirme fikri ortaya çıktı. İsimdeki 'Zen' kullanımı, boyutu ve özellikleri yalnızca gerekli olana indirgeyen minimalist konsepti temsil ediyor. Evinde çalışmak için rahat bir yer bulmakta zorlanan ve aile üyeleriyle karşılaşmak istemeyen insanlar için tasarlandı" diye ekledi.Bununla birlikte Hanere Zen oldukça yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Müstakil ofis binasının fiyatı 547 bin 800 yen (yaklaşık 42 bin TL).Diğer taraftan, Tokyo'nun nüfusunun yüzde 70'inin apartmanlarda yaşayan ve Hanare Zen gibi bir yapıyı kullanamayacak olan insanlardan oluşuyor. Bu kişiler için arabalarında çalışma huzur ve sessizlik bulmanın bir yolu haline geldi. Direksiyon simidine takılan bilgisayarlar için stantlar, katlanır masalar, mini fanlar, taşınabilir piller ve pencere kapları da dahil olmak üzere araç içi çalışmayı destekleyecek bir dizi aksesuara talep artıyor.Diğer taraftan Tokyo'nun güneyindeki Kawasaki mahallesinde Tokyu Demiryolu Şirketi eski tren vagonlarını yeniledi ve saatte 200 yen (yaklaşık 15 lira ) karşılığında kiralanabilen uzak çalışma alanlarına dönüştürdü.Şirket ayrıca istasyonlardaki bazı bilet gişelerini de Temmuz ayında kiralamaya başladığı ortak ofis alanlarına dönüştürdü.Öte yandan, Mainichi Shimbun gazetesinin bu yılın başlarında yaptığı bir ankete göre, pandemi kontrol altına alındıktan sonra bile, Japonya'nın tele-çalışmayı uygulayan büyük şirketlerinin yüzde 90'ı bunu yapmaya devam etmeyi planlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210915/japonyadan-su-gecirmez-karton-kutu-amac-plastik-atiklari-azaltmak-1048922311.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, tasarım, ofis, koronavirüs