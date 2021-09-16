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Akşener: Cumhurbaşkanı seçimine tek adayla gidilmeli
Akşener: Cumhurbaşkanı seçimine tek adayla gidilmeli
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine tek aday gidilmesi gerektiğini söyledi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T08:26+0300
2021-09-16T08:25+0300
politika
meral akşener
açıklama
millet ittifakı
adaylık
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Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan İyi Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak, "Ben tek adayla (Erdoğan ve HDP adayının karşısında tek muhalefet adayı) gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi sürecini ben tıkamayacağımı söyledim” dedi. Zeyrek'in aktardığına göre Akşener, adaylık için ismi geçen CHP'lileri konuşmasının doğru olmayacağını süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarınıifade etti.Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik yaptığı CHP eleştirileriyle ilgili de “Kimse Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değil. Bir günde atmak zorunda olduğu imza sayısı dahi şu andaki sistemin değişmesi için yeterli bir neden. Sistem getirdi, denendi ve ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Böyle bir sistem yer yüzünde yok. Bu sistemin başında olduğu ve bu sistemi istediği için önce Sayın Erdoğan değişecek. Destek istiyorsa bu mümkün değil" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210909/selvi-millet-ittifakinda-kriz-soz-konusu-degil-ama-iki-lider-adaylik-konusunda-ayni-dusunmuyor-1048749069.html
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meral akşener, açıklama, millet ittifakı, adaylık

Akşener: Cumhurbaşkanı seçimine tek adayla gidilmeli

08:26 16.09.2021
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine tek aday gidilmesi gerektiğini söyledi.
Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan İyi Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin olarak, "Ben tek adayla (Erdoğan ve HDP adayının karşısında tek muhalefet adayı) gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi sürecini ben tıkamayacağımı söyledim” dedi.
Zeyrek'in aktardığına göre Akşener, adaylık için ismi geçen CHP'lileri konuşmasının doğru olmayacağını süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarını
ifade etti.
Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik yaptığı CHP eleştirileriyle ilgili de “Kimse Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değil. Bir günde atmak zorunda olduğu imza sayısı dahi şu andaki sistemin değişmesi için yeterli bir neden. Sistem getirdi, denendi ve ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Böyle bir sistem yer yüzünde yok. Bu sistemin başında olduğu ve bu sistemi istediği için önce Sayın Erdoğan değişecek. Destek istiyorsa bu mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Meral Akşener - Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
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