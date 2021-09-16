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Almanya'da 18 yıl sonra kemikleri bulunan Mahmut Caner'in katilinin sesini kaydettiği ortaya çıktı
Almanya'da 18 yıl sonra kemikleri bulunan Mahmut Caner'in katilinin sesini kaydettiği ortaya çıktı
Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı Lahn-Dill-Kreis Bölgesi'nde 1999'da ortadan kaybolan ve 2017'de kemikleri ormanda bulunan Denizlili Mahmut Caner'in... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T21:26+0300
2021-09-16T21:26+0300
2021-09-16T21:28+0300
türkiye
almanya
ses kaydı
cinayet
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Evli ve 2 çocuk babası Mahmut Caner, 10 yaşında ailesi tarafından Almanya'ya götürüldü. Burada okuluna devam eden Caner, daha sonra bir tel fabrikasında çalışmaya başladı. Hessen Eyaleti'nin Lahn-Dill-Kreis Bölgesi'nde yaşayan Caner, 3 Mayıs 1999 yılında 36 yaşındayken kayboldu. Caner'i arayan Alman polisi, uzun yıllar hiçbir ize rastlamadı. 2017 yılında ise Caner'in evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanda gömülü kemikler bulundu.DNA incelemesinde kemiklerin Caner'e ait olduğu ve cinayete kurban gittiği tespit edildi. Cinayeti çözmek için Alman polisi 5 bin euro para ödülü koydu.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Caner'in başta ailesi olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini alan polis, ailesinin tanıdığı bir kişi tarafından öldürüldüğünü belirledi.Mahmut Caner'in ölmeden önce kendisini tehdit eden katilin sesini teybe aldığı ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan katilin Almanya'dan Türkiye'ye kaçtığı tahmin ediliyor.
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almanya, ses kaydı, cinayet
Almanya'da 18 yıl sonra kemikleri bulunan Mahmut Caner'in katilinin sesini kaydettiği ortaya çıktı 21:26 16.09.2021 (güncellendi: 21:28 16.09.2021)
Almanya'nın Hessen Eyaleti'ne bağlı Lahn-Dill-Kreis Bölgesi'nde 1999'da ortadan kaybolan ve 2017'de kemikleri ormanda bulunan Denizlili Mahmut Caner'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Evli ve 2 çocuk babası Mahmut Caner, 10 yaşında ailesi tarafından Almanya'ya götürüldü. Burada okuluna devam eden Caner, daha sonra bir tel fabrikasında çalışmaya başladı.
Hessen Eyaleti'nin Lahn-Dill-Kreis Bölgesi'nde yaşayan Caner,
3 Mayıs 1999 yılında 36 yaşındayken kayboldu. Caner'i arayan Alman polisi, uzun yıllar hiçbir ize rastlamadı.
2017 yılında ise Caner'in evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanda gömülü
kemikler bulundu.
DNA incelemesinde kemiklerin Caner'e ait olduğu ve cinayete kurban gittiği tespit edildi. Cinayeti çözmek için Alman polisi
5 bin euro para ödülü koydu.
Demirören Haber Ajansı'nın
haberine göre
Caner'in başta ailesi olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini alan polis, ailesinin tanıdığı bir kişi tarafından öldürüldüğünü belirledi.
Mahmut Caner'in ölmeden önce kendisini tehdit eden
katilin sesini teybe aldığı ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan katilin Almanya'dan Türkiye'ye kaçtığı tahmin ediliyor.