Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210916/almanyada-demir-yolu-sirketiyle-makinistler-siyasilerin-mudahalesiyle-anlasti-1048963326.html
Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı
Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı
Alman Demiryolları ile Alman Makinistler Sendikası arasında, makinistlerin bir ay içinde üçüncü kez greve gitmesinin ardından toplu iş sözleşmesi... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T14:51+0300
2021-09-16T14:51+0300
dünya
almanya
grev
işçi
makinist
anlaşma
şirket
demiryolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048963298_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ab2ef3e1bc37d04b685afd7b36597482.jpg
Deutsche Bahn şirketinin insan kaynaklarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Seiler yaptığı açıklamada, “Gordion düğümünü çözdük” ifadesini kullandı.Sendika ile Alman Demiryolları arasındaki anlaşma, maaşlara yüzde 3.3’lük zammın 32 aylık sürede yapılmasını, bir defaya mahsus yeni tip koronavirüs (Kovid-19) primini ve emeklilik düzenlemelerini içeriyor.Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, konuya ilişkin değerlendirmesinde, grev kararı almalarında haklı olduklarını savunarak, grevin anlaşma yolunu açtığını belirtti.GDL, Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ağustos ve eylül aylarında ülke genelinde 1 ay içinde üç kez greve gitmişti.Sonuncusu bir hafta süren grev, uzun mesafeli yük treni seferlerinin dörtte üçünün iptal edilmesine ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasına sebep olmuştu.Söz konusu anlaşmanın 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi siyasilerin araya girmesiyle gelmesi dikkati çekti. Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil ve Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Guenther, seçim kampanyalarına ara vererek anlaşmaya aracılık etti.
https://tr.sputniknews.com/20210830/almanyada-makinistler-1-ay-icinde-ucuncu-kez-grev-karari-aldi-1048454798.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048963298_73:0:721:486_1920x0_80_0_0_683e61ae6e4e5d904d5dba9a39d7c9a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, grev, işçi, makinist, anlaşma, şirket, demiryolu

Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı

14:51 16.09.2021
© AAAlmanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı
Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
Abone ol
Alman Demiryolları ile Alman Makinistler Sendikası arasında, makinistlerin bir ay içinde üçüncü kez greve gitmesinin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde siyasilerin araya girmesiyle anlaşma sağlandı.
Deutsche Bahn şirketinin insan kaynaklarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Seiler yaptığı açıklamada, “Gordion düğümünü çözdük” ifadesini kullandı.
Sendika ile Alman Demiryolları arasındaki anlaşma, maaşlara yüzde 3.3’lük zammın 32 aylık sürede yapılmasını, bir defaya mahsus yeni tip koronavirüs (Kovid-19) primini ve emeklilik düzenlemelerini içeriyor.
Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky, konuya ilişkin değerlendirmesinde, grev kararı almalarında haklı olduklarını savunarak, grevin anlaşma yolunu açtığını belirtti.
GDL, Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ağustos ve eylül aylarında ülke genelinde 1 ay içinde üç kez greve gitmişti.
Sonuncusu bir hafta süren grev, uzun mesafeli yük treni seferlerinin dörtte üçünün iptal edilmesine ve tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasına sebep olmuştu.
Söz konusu anlaşmanın 26 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesi siyasilerin araya girmesiyle gelmesi dikkati çekti. Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil ve Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Guenther, seçim kampanyalarına ara vererek anlaşmaya aracılık etti.
Almanya'da makinistlerin grevi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
DÜNYA
Almanya'da makinistler 1 ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı
30 Ağustos, 19:12
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:28Baş ağrısı geçsin diye idrarını içiyor: 'Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı'
15:27Çorlu Deresi siyah akıyor: 'Bölgeden göç arttı'
15:26KGAÖ hızlı müdahale güçleri modern silahlarla donatılacak
15:18 Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
15:17Erdoğan: Millet olma bilincini, geçmişimizi bilerek canlı tutacağız
15:16Rusya, S-500 sisteminin testlerini tamamladı, orduya tedarik başladı
15:07Peskov: Putin en az bir hafta karantinada kalacak
14:57İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
14:54Hukukçular yargı paketinden ne bekliyor?
14:51Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı
14:44Hırsız, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek kamerayı da çaldı
14:42Mesut Özil, Alman basınına konuştu: Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı
14:22ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi adayı: Türkiye'yi S-400 konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceğiz
14:16Kılıçdaroğlu: Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım
14:14Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
14:04Moderna ve Pfizer'den üçüncü doz açıklaması: Kovid-19 aşılarının etkinliği azalıyor
14:00TikTok kullanıcılarının 'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' Teksas'ı karıştırdı
14:00Anne ve babasını arıyordu, 19 kardeşinin olduğunu öğrendi
13:59'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı
13:56İstanbul'da bir yatak ve bir dolaptan oluşan, havalandırması olmayan oda fiyatı 900 TL