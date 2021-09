https://tr.sputniknews.com/20210916/ankara-il-saglik-muduru-doc-dr-akelma-ankarada-yasamini-yitiren-12-gebe-asisiz-1048954754.html

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma: Ankara'da yaşamını yitiren 12 gebe aşısız

Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "2021 yılında Ankara'da 12 gebe, yani gebelik döneminde veya doğumdan sonraki 42 gün içinde olan kişi, Kovid-19 enfeksiyonuna... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

Ankara İl Sağlık Müdürü Akelma, Kovid-19 vakalarının seyri ve aşılama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara'nın aşılama konusunda ilk süreçlerden itibaren Türkiye ortalamasının üzerinde oranları yakaladığına dikkati çeken Akelma, şu an hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra organize sanayi bölgeleri, vatandaşların yoğun bulunduğu meydanlar, Esenboğa Havalimanı, AŞTİ ve Yüksek Hızlı Tren Garı gibi yerler ile yatağa bağımlı hastalar açısından evde aşılama çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü anlattı.Akelma, "Şu anda 18 yaş ve üzerindeki aşılama oranımız tek dozda yüzde 87, iki dozda ise yüzde 70. Bu rakamlar bizim için çok umut verici. Bu rakamlardan şunu anlıyoruz; Ankara'daki vatandaşlarımızın aşı konusunda tereddütleri yok, aşı olmak noktasında istekleri var" değerlendirmesinde bulundu.İkinci doz aşılamada yüzde 80 oranının üzerine çıkılmasının önemine işaret eden Akelma, başkentte 18 yaş ve üzeri aşılamada yüzde 100 oranını hedeflediklerini vurguladı.'15-30 yaş grubunda aşılama oranımız ilk dozda yüzde 66'Ankara'da çocuk ve gençler arasındaki aşılanma oranlarını da paylaşan Akelma, "15-30 yaş grubunda şu an aşılama oranımız ilk dozda yüzde 66 ve bu oran artıyor. 12-15 yaş arasındakilerde de aşılama artıyor ancak henüz tabii ki bu oranların altındayız" dedi.Doç. Dr. Akelma, aşılanma oranı en yüksek grubun 60 yaş ve üstündekiler olduğunu belirterek, "60 yaş ve üstündekiler için aşılanma oranlarımız, yüzde 90-95'in üstünde. 30 yaşın altında ise aşılama düşüyor ama burada da artışı görmeye başladık. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte arttı. Üniversiteler açılınca da muhtemelen aşılama oranımız artacak. Yaş büyüdükçe aşılama oranı artıyor, düştükçe azalıyor" diye konuştu.'Günlük 140 bin aşı yapabiliriz'Birçok alanda yapılan aşılama faaliyetleri ile vatandaşların kolayca aşıya erişebildiğine dikkati çeken Akelma, "Mevcut aşı potansiyeli olarak günlük 140 bin civarında aşı yapabiliriz. Şu an bu potansiyelin yaklaşık 30-40 binini kullanıyoruz yani yüzde 30-40'ını bile değil" açıklamasında bulundu.Akelma, aynı zamanda bir "üniversite şehri" olan Ankara'ya farklı illerden öğrencilerin eğitimleri için gelmeye başlayacağına işaret ederek gençlere "önce aşıya sonra kampüse" çağrısıyla aşılarını tamamlama ricasında bulundu.'Vaka sayılarımız son 4 haftadır dalgalanıyor'İl Sağlık Müdürü Akelma, Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:Kovid-19 vakalarına yönelik 25 ilçede aktif filyasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Akelma, "Kovid çağrı merkezimiz aracılığıyla vatandaşlarımız bize ulaşıyorlar. Ankara'da çağrı merkezimiz günlük 5 bin çağrıyı yanıtlıyor. Bu çağrıların hepsi tedavi amacıyla olmuyor; aşıyla, karantina süreciyle ilgili sorular da oluyor" dedi.'Hastaneye yatış oranlarında aşırı değil ama kontrollü bir artış var'Doç. Dr. Akelma, hastanelerin durumuna ilişkin, "Son bir ay içerisinde vakalarımız belli bir plato çizse de hastanelerdeki yatış oranlarımızda aşırı değil ama kontrollü bir artış var. Hastanelerde, yoğun bakımlarda artışlar söz konusu. Buralarda ihtiyaç oldukça hastanelerimizde kontrollü bir şekilde Kovid-19 kapasitelerini artırıyoruz. Şu anda servise yatış, yoğun bakım bekleyen hastalarımızla ilgili hiçbir sorunumuz yok" diye konuştu.'Yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranımız yüzde 70'Ankara'da hastane servislerinin genel doluluk oranının yüzde 55 olduğunu belirten Akelma, "Kovid-19 servislerimiz sabit değil. Bunları ihtiyaca göre azaltıyoruz veya artırıyoruz. Şu anda orada doluluk oranı yüzde 60" bilgisini paylaştı.Doç. Dr. Akelma, "Genel anlamda yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranımız yüzde 70. Yoğun bakımlarımızı Kovid-19'a ayırırken ihtiyaca bakıyoruz" dedi.Hem Kovid-19 hem de diğer hastalıklar sebebiyle yoğun bakım ihtiyacı olanlara yönelik gerekli planlamaların yapıldığını dile getiren Akelma, şu anda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını vurguladı.Ankara'da 12 gebe Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiAkelma, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden gebelerin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek şöyle devam etti:'Gebelerin aşılanmasının önünde herhangi bir engel yok'Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, "Tüm hamileler mutlaka aşı olsunlar. Ağır tabloyla karşılaşmak istemiyoruz. Gebelerin aşılanmasının önünde herhangi bir engel yok. Elimizde yeterince bilimsel veri var. Aşıyla ilgili tereddütlerini bir an önce sonlandırıp karar versinler. Onları da aşıya bekliyoruz" dedi.Gebelerin genellikle "Bebeğe zararı olabilir." endişesiyle aşı yaptırmadıklarının hatırlatılması üzerine Akelma, "Gebelerin aşı olmasının bebeğine herhangi bir zararı yok. Tam tersine gebelerde, aşı olduklarında ortaya çıkan antikorlar, bazılarında plasenta aracılığıyla bebeğe de geçip bebek için koruyucu dahi olabilir. Yani faydalı olur" bilgisini paylaştı.Akelma, tüm gruplarda olduğu gibi gebeler için de aşının gönüllülük esasına göre yapıldığının altını çizerek bu kapsamda Kovid-19'la mücadelede aşının öneminin herkes tarafından anlaşılması için çalıştıklarını aktardı.'Yoğun bakım ve servislerde gençlerin ağırlığı arttı'Bireysel tedbirlere uymada genel anlamda bir gevşeklik yaşandığına işaret eden Akelma, maske, mesafe gibi önlemlere yeterince dikkat edilmemesinin etkisiyle, geçen yıl görülmeyen nezle, grip gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarının da bu sene görülmeye başlandığına dikkati çekti.Akelma, vatandaşların bireysel tedbirlere kararlılıkla uyması ve aşılarını olmasının önemine vurgu yaparak, "Yoğun bakımlar ve servislerde yatan hastaların yüzde 90'a yakınını bir şekilde aşısı tam olmayan gruplar oluşturuyor. Bunlar içerisinde gençlerin de ağırlığı arttı" diye konuştu.'Çocuk vakalarında bir artışı fark ettik'Akelma, "Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından geçen sürede okullardaki Kovid-19 vakalarının durumu nedir?" sorusunu şöyle cevapladı:Kovid-19 aşısı olanlar grip aşısı yaptırmalı mı?"Kovid-19 aşısı olanların grip aşısı yaptırmasına gerek var mı?" sorusu üzerine Akelma, "Kovid-19 aşısı olan kişilerin, mevsimsel influenza aşısı olması gerekir. Çünkü iki aşının birbiriyle bağlantısı yok, ikisi ayrı aşılar. Ülkemizde henüz grip aşısı başlamadı, yakında başlayacak. Olması gereken grubun Kovid-19 aşısı olduysa bile grip aşısı olması gerekir" dedi.PCR testlerinde mevcut kapasitenin yüzde 25'i artış olduEğitim, şehirler arası seyahat ve sosyal faaliyetlerde aşı yaptırmayanlara yönelik 6 Eylül'de başlatılan PCR testi zorunluluğunun ardından Ankara'daki merkezlerde yoğunluk olup olmadığına ilişkin soru üzerine Akelma şunları kaydetti:

