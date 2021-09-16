https://tr.sputniknews.com/20210916/ankarada-bir-lokantaya-silahli-saldiri-duzenlendi-1048966646.html

Ankara'da bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi

Ankara'da bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T16:11+0300

2021-09-16T16:11+0300

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türkiye

ankara

silahlı saldırı

sincan

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Ankara'nın Sincan ilçesinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu lokantada ateş açan ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, olay yerinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'taki bir lokantaya gelen Erhan T, husumetli olduğu öğrenilen Ahmet A. ile kardeşi Ali A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.Ahmet A. başından ağır yaralandı, Ali A. ve lokantada çalışan bir garson isabet eden saçmaların etkisiyle hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine en yakın hastaneye kaldırıldı.Saldırgan Erhan T, olay yerindeki güvenlik güçlerince silahıyla yakalandı.Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen saldırgan, olay yerine gelen özel harekat polislerince gözaltına alındı.Bu arada saldırı sırasında iş yerinde hasar oluştu.

türkiye

ankara

sincan

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ankara, silahlı saldırı, sincan