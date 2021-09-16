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https://tr.sputniknews.com/20210916/ankarada-bir-lokantaya-silahli-saldiri-duzenlendi-1048966646.html
Ankara'da bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi
Ankara'da bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T16:11+0300
2021-09-16T16:11+0300
2021-09-16T16:35+0300
türkiye
ankara
silahlı saldırı
sincan
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Ankara'nın Sincan ilçesinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu lokantada ateş açan ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, olay yerinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'taki bir lokantaya gelen Erhan T, husumetli olduğu öğrenilen Ahmet A. ile kardeşi Ali A'ya pompalı tüfekle ateş açtı.Ahmet A. başından ağır yaralandı, Ali A. ve lokantada çalışan bir garson isabet eden saçmaların etkisiyle hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine en yakın hastaneye kaldırıldı.Saldırgan Erhan T, olay yerindeki güvenlik güçlerince silahıyla yakalandı.Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen saldırgan, olay yerine gelen özel harekat polislerince gözaltına alındı.Bu arada saldırı sırasında iş yerinde hasar oluştu.
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ankara, silahlı saldırı, sincan
Ankara'da bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi 16:11 16.09.2021 (güncellendi: 16:35 16.09.2021)
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu lokantada ateş açan ve 3 kişiyi yaralayan zanlı, olay yerinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'taki bir lokantaya gelen Erhan T, husumetli olduğu öğrenilen Ahmet A. ile kardeşi Ali A'ya
pompalı tüfekle ateş açtı.
Ahmet A. başından ağır yaralandı, Ali A. ve
lokantada çalışan bir garson isabet eden saçmaların etkisiyle hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine en yakın hastaneye kaldırıldı.
Saldırgan Erhan T, olay yerindeki güvenlik güçlerince
silahıyla yakalandı.
Vatandaşlar tarafından
linç edilmek istenen saldırgan, olay yerine gelen özel harekat polislerince gözaltına alındı.
Bu arada saldırı sırasında iş yerinde
hasar oluştu.