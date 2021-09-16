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https://tr.sputniknews.com/20210916/anne-ve-babasini-ariyordu-19-kardesinin-oldugunu-ogrendi-1048961713.html
Anne ve babasını arıyordu, 19 kardeşinin olduğunu öğrendi
Anne ve babasını arıyordu, 19 kardeşinin olduğunu öğrendi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Alman vatandaşı Vedat Alexander anne ve babasını bulmak için katıldı. 33 yıl sonra anne ve babasını bulan Vedat... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T14:00+0300
2021-09-16T14:00+0300
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karşıyaka
vedat alexander schlienbecker
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Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Vedat Alexander Schlienbecker, annesi ve babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.Haber Global'ın aktardığına göre ekonomik sıkıntılarından dolayı terk edildiklerini belirten bir notla bulunan iki kardeş, Karşıyaka yetimhanesine bırakıldı. 14 Mayıs 1988'de ise Alman bir çift tarafından evlatlık alındı.2 yıl önce evlatlık olarak büyüdüğü Worms kentini eşi ve çocuklarıyla birlikte terk ederek başka bir yere yerleşen Vedat Schlienbecker, "Kimseyi suçlamak istemiyorum, gerçek kimliğimin peşindeyim. Yıllar geçse de annemin beni camiye bırakırken kulağıma 'Sana ihtiyacım var. Sadece sen beni kurtarabilirsin oğlum' deyip beni öptüğü an aklımdan çıkmıyor. Ne olursa olsun ailemi bulmak istiyorum" diye konuştu.Anne ve babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Vedat Alexander Schlienbecker'ın 33 yıldır görmediği anne ve babası bulundu. Canlı yayına bağlanan baba, Schlienbecker ve ablasını kendisinin cami avlusuna bıraktığını, yanlarında bulunan notu da kendisinin yazdığını söyledi.Şu anda 11 çocuğu olduğunu söyleyen baba, anneleriyle ayrı olduklarını söyledi.Genç adamın annesine de dakikalar içerisinde ulaşıldı. Yayına telefonla bağlanan anne, fotoğraftaki çocukların kendi çocuğu olduğunu söyledi. Anne 8 çocuğunun daha olduğunu söyledi. Bir ablası olan Vedat Alexander Schlienbecker, toplam 19 kardeşi daha olduğunu öğrendi.
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izmir, almanya, karşıyaka, vedat alexander schlienbecker

Anne ve babasını arıyordu, 19 kardeşinin olduğunu öğrendi

14:00 16.09.2021
© TwitterMüge Anlı ile Tatlı Sert programına Alman vatandaşı Vedat Alexander anne ve babasını bulmak için katıldı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Alman vatandaşı Vedat Alexander anne ve babasını bulmak için katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Twitter
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Alman vatandaşı Vedat Alexander anne ve babasını bulmak için katıldı. 33 yıl sonra anne ve babasını bulan Vedat Alexander'ın 19 kardeşinin daha olduğu ortaya çıktı.
Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir Karşıyaka'da cami önüne bırakıldıklarını belirten Vedat Alexander Schlienbecker, annesi ve babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.
Haber Global'ın aktardığına göre ekonomik sıkıntılarından dolayı terk edildiklerini belirten bir notla bulunan iki kardeş, Karşıyaka yetimhanesine bırakıldı. 14 Mayıs 1988'de ise Alman bir çift tarafından evlatlık alındı.
2 yıl önce evlatlık olarak büyüdüğü Worms kentini eşi ve çocuklarıyla birlikte terk ederek başka bir yere yerleşen Vedat Schlienbecker, "Kimseyi suçlamak istemiyorum, gerçek kimliğimin peşindeyim. Yıllar geçse de annemin beni camiye bırakırken kulağıma 'Sana ihtiyacım var. Sadece sen beni kurtarabilirsin oğlum' deyip beni öptüğü an aklımdan çıkmıyor. Ne olursa olsun ailemi bulmak istiyorum" diye konuştu.
Anne ve babasını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Vedat Alexander Schlienbecker'ın 33 yıldır görmediği anne ve babası bulundu. Canlı yayına bağlanan baba, Schlienbecker ve ablasını kendisinin cami avlusuna bıraktığını, yanlarında bulunan notu da kendisinin yazdığını söyledi.
Şu anda 11 çocuğu olduğunu söyleyen baba, anneleriyle ayrı olduklarını söyledi.Genç adamın annesine de dakikalar içerisinde ulaşıldı. Yayına telefonla bağlanan anne, fotoğraftaki çocukların kendi çocuğu olduğunu söyledi. Anne 8 çocuğunun daha olduğunu söyledi. Bir ablası olan Vedat Alexander Schlienbecker, toplam 19 kardeşi daha olduğunu öğrendi.
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