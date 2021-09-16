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https://tr.sputniknews.com/20210916/antalyadan-havalanan-rus-ucagi-st-petersburgda-acil-inis-yapti-1048954456.html
Antalya’dan havalanan Rus uçağı St. Petersburg’da acil iniş yaptı
Antalya’dan havalanan Rus uçağı St. Petersburg’da acil iniş yaptı
Antalya’dan hareket eden Rossiya Havayolları’na ait, içerisinde 95 yolcu ve mürettebat üyesini taşıyan uçağın St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’na iniş... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T11:03+0300
2021-09-16T11:03+0300
2021-09-16T11:02+0300
dünya
rusya
antalya
acil iniş
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Antalya kalkışlı Rossiya uçağı St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’na acil iniş yaptı. İlgili makamlar konuya ilgili incelemeye başladı.İniş öncesinde pilotların motorlardan birinde arıza olduğu bilgisi verdiği aktarılıyor.Uçaktaki 95 kişiden zarar gören olmadı.Dün akşam 22.24’te gerçekleşen iniş öncesinde havalimanındaki tüm hizmetler hazır durumdaydı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/moskovadan-kalkan-rus-yolcu-ucagi-acil-inis-yapti-1048600477.html
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rusya, antalya, acil iniş
Antalya’dan havalanan Rus uçağı St. Petersburg’da acil iniş yaptı
Antalya’dan hareket eden Rossiya Havayolları’na ait, içerisinde 95 yolcu ve mürettebat üyesini taşıyan uçağın St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’na iniş yaptığı belirtildi.
Antalya kalkışlı Rossiya uçağı
St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’na acil iniş yaptı. İlgili makamlar konuya ilgili incelemeye başladı.
İniş öncesinde pilotların motorlardan birinde arıza olduğu bilgisi verdiği aktarılıyor.
Uçaktaki
95 kişiden zarar gören olmadı.
Dün akşam 22.24’te gerçekleşen iniş öncesinde havalimanındaki tüm hizmetler hazır durumdaydı.