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https://tr.sputniknews.com/20210916/antalyadan-havalanan-rus-ucagi-st-petersburgda-acil-inis-yapti-1048954456.html
Antalya’dan havalanan Rus uçağı St. Petersburg’da acil iniş yaptı
Antalya’dan havalanan Rus uçağı St. Petersburg’da acil iniş yaptı
Antalya’dan hareket eden Rossiya Havayolları’na ait, içerisinde 95 yolcu ve mürettebat üyesini taşıyan uçağın St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’na iniş... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T11:03+0300
2021-09-16T11:02+0300
dünya
rusya
antalya
acil iniş
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Antalya kalkışlı Rossiya uçağı St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’na acil iniş yaptı. İlgili makamlar konuya ilgili incelemeye başladı.İniş öncesinde pilotların motorlardan birinde arıza olduğu bilgisi verdiği aktarılıyor.Uçaktaki 95 kişiden zarar gören olmadı.Dün akşam 22.24’te gerçekleşen iniş öncesinde havalimanındaki tüm hizmetler hazır durumdaydı.
https://tr.sputniknews.com/20210904/moskovadan-kalkan-rus-yolcu-ucagi-acil-inis-yapti-1048600477.html
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rusya, antalya, acil iniş

Antalya’dan havalanan Rus uçağı St. Petersburg’da acil iniş yaptı

11:03 16.09.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girUçak- Kabin
Uçak- Kabin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Sputnik
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Antalya’dan hareket eden Rossiya Havayolları’na ait, içerisinde 95 yolcu ve mürettebat üyesini taşıyan uçağın St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’na iniş yaptığı belirtildi.
Antalya kalkışlı Rossiya uçağı St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’na acil iniş yaptı. İlgili makamlar konuya ilgili incelemeye başladı.
İniş öncesinde pilotların motorlardan birinde arıza olduğu bilgisi verdiği aktarılıyor.
Uçaktaki 95 kişiden zarar gören olmadı.
Dün akşam 22.24’te gerçekleşen iniş öncesinde havalimanındaki tüm hizmetler hazır durumdaydı.
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на авиасалоне МАКС-2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
DÜNYA
Moskova'dan kalkan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı
4 Eylül, 00:18
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