https://tr.sputniknews.com/20210916/asilanamayan-tiktok-kullanicilarindan-harry-potter-gondermesi-bize-safkan-deyin-1048972515.html
Aşılanmayan TikTok kullanıcılarından Harry Potter göndermesi: ‘Bize safkan’ deyin
Aşılanmayan TikTok kullanıcılarından Harry Potter göndermesi: ‘Bize safkan’ deyin
Kısa video paylaşım uygulaması TikTok’ta Kovid-19 aşısı olmayan bazı kullanıcılar, dünya genelinde izlenme rekorları kıran Harry Potter filmlerine atıf... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T19:07+0300
2021-09-16T19:07+0300
2021-09-16T20:00+0300
yaşam
harry potter
j. k. rowling
lord voldemort
koronavirüs
kovid-19
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Neredeyse iki yıldır devam eden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşıların önemi vurgulanırken, hala aşı karşıtı birçok kişi aşı olmayı reddediyor. Aşı olmayı reddeden TikTok kullanıcıları ise Harry Potter’den esinlenerek, kendilerini ‘safkan’ olarak tanımlamaya başladı.#purebloods (Safkan) ve #unvaxxed (aşılanmamış) gibi etiketleriyle paylaşım yapan kullanıcılar, 'safkan' terimiyle tanınmak istediklerini belirtiyor.İngiliz yazar J. K. Rowling'in yazdığı kitapta,'safkan' terimi, 'saf soy'dan ya da büyücü olamayanlarla evlenmemiş atalardan gelen büyücü aileler için kullanılıyor. Kitaplarda, bu kavram, soyları büyücü ve büyücü olmayan ataların karışımından gelenlere yönelik bir üstünlük çağrışımına da neden oluyor.'Bundan sonra bir aşısız olarak anılmayı reddediyorum'TikTok'un önde gelen, 27 binden fazla takipçisi olan muhafazakar fenomenlerinden Lyndsey Marie, 'saf kan' etkietiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Bundan sonra bir aşısız olarak anılmayı reddediyorum. Herkesin bana safkan demesini istiyorum."Drakapuffdaddy takma adılı kullanıcı ise, yayımladığı videoda, söz konusu terime olan hayranlığını dile getirdi:Başka kullanıcılar da videolarını ‘safkan’ etiketiyle paylaştı.Harry Potter serisinde, Malfoys ve Lestranges gibi 'önde gelen 'safkan' aileler, Lord Voldemort'la ittifak kurup büyücülük dünyasında bir terör dönemini yaşattılar. Bu kavram, Harry Potter ile çocukluk düşmanı Draco Malfoy arasındaki çekişmede de açıkça ortaya çıkıyor. Söz konusu çekişmede, Malfoy, Potter'ın arkadaşı Hermione Granger'ı "pis küçük Mudblood" (seride anne babası büyü dışı olan kimse) diye çağırıyor.'Pureblood' teriminin karşıtı olan ve 'bulanık' anlamı olan 'Mudblood' kelimesie insanları aşağılamak için kullanılıyor.
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harry potter, j. k. rowling, lord voldemort, koronavirüs, kovid-19
Aşılanmayan TikTok kullanıcılarından Harry Potter göndermesi: ‘Bize safkan’ deyin
19:07 16.09.2021 (güncellendi: 20:00 16.09.2021)
Kısa video paylaşım uygulaması TikTok’ta Kovid-19 aşısı olmayan bazı kullanıcılar, dünya genelinde izlenme rekorları kıran Harry Potter filmlerine atıf yaparak, ‘safkan’ olarak tanımlanmak istediklerini belirtti
Neredeyse iki yıldır devam eden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşıların önemi vurgulanırken, hala aşı karşıtı birçok kişi aşı olmayı reddediyor. Aşı olmayı reddeden TikTok kullanıcıları ise Harry Potter’den esinlenerek, kendilerini ‘safkan’ olarak tanımlamaya başladı.
#purebloods (Safkan) ve #unvaxxed (aşılanmamış) gibi etiketleriyle paylaşım yapan kullanıcılar, 'safkan' terimiyle tanınmak istediklerini belirtiyor.
İngiliz yazar J. K. Rowling'in yazdığı kitapta,'safkan' terimi, 'saf soy'dan ya da büyücü olamayanlarla evlenmemiş atalardan gelen büyücü aileler için kullanılıyor. Kitaplarda, bu kavram, soyları büyücü ve büyücü olmayan ataların karışımından gelenlere yönelik bir üstünlük çağrışımına da neden oluyor.
'Bundan sonra bir aşısız olarak anılmayı reddediyorum'
TikTok'un önde gelen, 27 binden
fazla takipçisi olan muhafazakar fenomenlerinden Lyndsey Marie, 'saf kan' etkietiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Bundan sonra bir aşısız olarak anılmayı reddediyorum. Herkesin bana safkan demesini istiyorum."
Drakapuffdaddy takma adılı kullanıcı ise, yayımladığı videoda, söz konusu terime olan hayranlığını dile getirdi:
“Dostum, Sen safkan mısın? Ben safkanım. Artık 'aşılanamayan' yok. Safkan."
Başka kullanıcılar da videolarını ‘safkan’ etiketiyle paylaştı.
Harry Potter serisinde, Malfoys ve Lestranges gibi 'önde gelen 'safkan' aileler, Lord Voldemort'la ittifak kurup büyücülük dünyasında bir terör dönemini yaşattılar.
Bu kavram, Harry Potter ile çocukluk düşmanı Draco Malfoy arasındaki çekişmede de açıkça ortaya çıkıyor. Söz konusu çekişmede, Malfoy, Potter'ın arkadaşı Hermione Granger'ı "pis küçük Mudblood" (seride anne babası büyü dışı olan kimse) diye çağırıyor.
'Pureblood' teriminin karşıtı olan ve 'bulanık' anlamı olan 'Mudblood' kelimesie insanları aşağılamak için kullanılıyor.