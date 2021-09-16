Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210916/asilanamayan-tiktok-kullanicilarindan-harry-potter-gondermesi-bize-safkan-deyin-1048972515.html
Aşılanmayan TikTok kullanıcılarından Harry Potter göndermesi: ‘Bize safkan’ deyin
Aşılanmayan TikTok kullanıcılarından Harry Potter göndermesi: ‘Bize safkan’ deyin
Kısa video paylaşım uygulaması TikTok’ta Kovid-19 aşısı olmayan bazı kullanıcılar, dünya genelinde izlenme rekorları kıran Harry Potter filmlerine atıf... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T19:07+0300
2021-09-16T20:00+0300
yaşam
harry potter
j. k. rowling
lord voldemort
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103738/52/1037385230_0:0:1157:650_1920x0_80_0_0_2baaf8a8020c9c1ca03c426bb8423681.jpg
Neredeyse iki yıldır devam eden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşıların önemi vurgulanırken, hala aşı karşıtı birçok kişi aşı olmayı reddediyor. Aşı olmayı reddeden TikTok kullanıcıları ise Harry Potter’den esinlenerek, kendilerini ‘safkan’ olarak tanımlamaya başladı.#purebloods (Safkan) ve #unvaxxed (aşılanmamış) gibi etiketleriyle paylaşım yapan kullanıcılar, 'safkan' terimiyle tanınmak istediklerini belirtiyor.İngiliz yazar J. K. Rowling'in yazdığı kitapta,'safkan' terimi, 'saf soy'dan ya da büyücü olamayanlarla evlenmemiş atalardan gelen büyücü aileler için kullanılıyor. Kitaplarda, bu kavram, soyları büyücü ve büyücü olmayan ataların karışımından gelenlere yönelik bir üstünlük çağrışımına da neden oluyor.'Bundan sonra bir aşısız olarak anılmayı reddediyorum'TikTok'un önde gelen, 27 binden fazla takipçisi olan muhafazakar fenomenlerinden Lyndsey Marie, 'saf kan' etkietiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Bundan sonra bir aşısız olarak anılmayı reddediyorum. Herkesin bana safkan demesini istiyorum."Drakapuffdaddy takma adılı kullanıcı ise, yayımladığı videoda, söz konusu terime olan hayranlığını dile getirdi:Başka kullanıcılar da videolarını ‘safkan’ etiketiyle paylaştı.Harry Potter serisinde, Malfoys ve Lestranges gibi 'önde gelen 'safkan' aileler, Lord Voldemort'la ittifak kurup büyücülük dünyasında bir terör dönemini yaşattılar. Bu kavram, Harry Potter ile çocukluk düşmanı Draco Malfoy arasındaki çekişmede de açıkça ortaya çıkıyor. Söz konusu çekişmede, Malfoy, Potter'ın arkadaşı Hermione Granger'ı "pis küçük Mudblood" (seride anne babası büyü dışı olan kimse) diye çağırıyor.'Pureblood' teriminin karşıtı olan ve 'bulanık' anlamı olan 'Mudblood' kelimesie insanları aşağılamak için kullanılıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103738/52/1037385230_144:0:1011:650_1920x0_80_0_0_77edda541f02e46a7fdb0ae9c5e24cb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
harry potter, j. k. rowling, lord voldemort, koronavirüs, kovid-19

Aşılanmayan TikTok kullanıcılarından Harry Potter göndermesi: ‘Bize safkan’ deyin

19:07 16.09.2021 (güncellendi: 20:00 16.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterHarry Potter film serisinde yer alan Lord Voldemort karakteri
Harry Potter film serisinde yer alan Lord Voldemort karakteri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Kısa video paylaşım uygulaması TikTok’ta Kovid-19 aşısı olmayan bazı kullanıcılar, dünya genelinde izlenme rekorları kıran Harry Potter filmlerine atıf yaparak, ‘safkan’ olarak tanımlanmak istediklerini belirtti
Neredeyse iki yıldır devam eden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşıların önemi vurgulanırken, hala aşı karşıtı birçok kişi aşı olmayı reddediyor. Aşı olmayı reddeden TikTok kullanıcıları ise Harry Potter’den esinlenerek, kendilerini ‘safkan’ olarak tanımlamaya başladı.
#purebloods (Safkan) ve #unvaxxed (aşılanmamış) gibi etiketleriyle paylaşım yapan kullanıcılar, 'safkan' terimiyle tanınmak istediklerini belirtiyor.
İngiliz yazar J. K. Rowling'in yazdığı kitapta,'safkan' terimi, 'saf soy'dan ya da büyücü olamayanlarla evlenmemiş atalardan gelen büyücü aileler için kullanılıyor. Kitaplarda, bu kavram, soyları büyücü ve büyücü olmayan ataların karışımından gelenlere yönelik bir üstünlük çağrışımına da neden oluyor.

'Bundan sonra bir aşısız olarak anılmayı reddediyorum'

TikTok'un önde gelen, 27 binden fazla takipçisi olan muhafazakar fenomenlerinden Lyndsey Marie, 'saf kan' etkietiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 'Bundan sonra bir aşısız olarak anılmayı reddediyorum. Herkesin bana safkan demesini istiyorum."
Drakapuffdaddy takma adılı kullanıcı ise, yayımladığı videoda, söz konusu terime olan hayranlığını dile getirdi:
“Dostum, Sen safkan mısın? Ben safkanım. Artık 'aşılanamayan' yok. Safkan."
Başka kullanıcılar da videolarını ‘safkan’ etiketiyle paylaştı.
Harry Potter serisinde, Malfoys ve Lestranges gibi 'önde gelen 'safkan' aileler, Lord Voldemort'la ittifak kurup büyücülük dünyasında bir terör dönemini yaşattılar.
Bu kavram, Harry Potter ile çocukluk düşmanı Draco Malfoy arasındaki çekişmede de açıkça ortaya çıkıyor. Söz konusu çekişmede, Malfoy, Potter'ın arkadaşı Hermione Granger'ı "pis küçük Mudblood" (seride anne babası büyü dışı olan kimse) diye çağırıyor.
'Pureblood' teriminin karşıtı olan ve 'bulanık' anlamı olan 'Mudblood' kelimesie insanları aşağılamak için kullanılıyor.
100002
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:01İstanbul'da sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek
19:58Bitcoin gerçekte ne kadar değerli?
19:51Pandemide çocuk işçi raporu: ‘Pandemi bitse bile bazı çocuklar okula geri dönmeyecek’
19:48Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
19:36'Kabil'de elektrik santraline roketli saldırı' iddiası
19:32Hıncal Uluç: Birisi Exxen'i UEFA'ya şikayet etmeli
19:25Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi
19:20Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar
19:07Aşılanmayan TikTok kullanıcılarından Harry Potter göndermesi: ‘Bize safkan’ deyin
18:59‘4-6 yaş çocuklara zorunlu Kuran kursu’ iddiasına Diyanet’ten yanıt
18:43Putin, halka parlamento seçimlerinde sandıklara gitme çağrısı yaptı
18:31Van’da kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı
18:30Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu
18:16Bahçeli'den CHP'ye: Batsın sizin modernliğiniz
18:07MSB: Hudutlarda 2’si FETÖ, 2’si DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı
18:04Welinton'dan Beşiktaş'a kötü haber
17:49Ukraynalı politikacı Savçenko: Zelenskiy, Batı’nın onayını almadan hiçbir şey imzalamıyor
17:45Hollanda polisi, 'Avrupa'nın en çok aranan suçlusu' diye restoranda yemek yiyen turisti yakaladı
17:43Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi, 'müzik dehası' Buğra oldu
17:37Taliban, Birleşmiş Milletler ile görüştü