https://tr.sputniknews.com/20210916/avrupa-birligi-abd-ve-natoya-ragmen-kendi-savunma-birligini-kurabilir-mi--1048968957.html

Avrupa Birliği, ABD ve NATO’ya rağmen kendi ‘Savunma Birliği’ni kurabilir mi?

Avrupa Birliği, ABD ve NATO’ya rağmen kendi ‘Savunma Birliği’ni kurabilir mi?

ABD ve NATO’nun Afganistan’dan çekilme sürecinde yaşananlar üzerine Avrupa Birliği (AB) içinde ‘savunma birliği’ tartışmaları yeniden alevlendi. Önce AB... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T16:59+0300

2021-09-16T16:59+0300

2021-09-16T16:59+0300

savunma

abd

nato

ab

charles michel

avrupa birliği

ursula von der leyen

ankasam

avrupa ordusu

prof. dr. mehmet seyfettin erol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101334/23/1013342330_0:0:4001:2251_1920x0_80_0_0_246c9496865e7fa1b398f54d7f983ae4.jpg

AB içindeki fikir ayrılıkları yüzünden bugüne kadar tam olarak başarıya ulaşamayan Avrupa Ordusu fikri, karşıt görüşte olan İngiltere’nin Brexit ile birlikten ayrılması ve Afganistan’daki son yaşananlar sonrası bu kez hayata geçirilmeye daha yakın duruyor. Ancak Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “ABD, von der Leyen’in açıklamasını NATO’ya bir ‘meydan okuma’ olarak görecektir. Bundan ötürü, ABD’ye rağmen bu ‘Savunma Birliği’nin kurulması çok olası görülmüyor” yorumunu paylaşıyor.AB cephesinde neler yaşandı?Eylül ayı başında bir araya gelen AB Savunma Bakanları, Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerinde bir dizi tartışma yürüttü. Bu tartışmaların ana gündeminde ise Afganistan krizi, AB'nin, ABD'ye askeri bağımlılığı ve Avrupa'nın savunma kapasitesi vardı. Bakanların masasında ise AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell tarafından Mayıs ayında sunulan ‘5 bin kişilik mobil askeri güç’ projesi bulunuyordu. AB Savunma Bakanları toplantısının yapıldığı Slovenya'nın Kranj kentinde konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de AB'nin kendi ortak savunma gücünü kurması gerektiğini ifade etti. Afganistan'da AB ülkelerinin kendi yurttaşlarının tahliyesi için ABD'ye bağımlı kalmasının önemli gerçekleri göz önüne serdiğini belirten Konsey Başkanı Michel, "Afganistan krizi, AB'nin nüfuzunun önümüzdeki günlerin en zorlu konusu olacağını bize güçlü bir şekilde gösterdi" dedi.Afganistan’daki durumu ‘fiyasko’ olarak değerlendiren AB Savunma Bakanları da ‘Acil durumlarda müdahale edebilecek operasyonel askeri bir birim’ oluşturulmasını ele aldı.‘Şimdi ihtiyacımız olan ‘AB Savunma Birliği’Bu konu son olarak, 15 Eylül’de, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in gündeminde vardı.“Şimdi ihtiyacımız olan ‘AB Savunma Birliği’” diyen von der Leyen, şöyle devam etti:Von der Leyen, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ben Avrupa savunmasıyla ilgili bir zirve düzenleyeceğiz" diyerek “Avrupa için bir sonraki seviyeye geçme zamanı” değerlendirmesini yaptı. “AB, ABD ile birlikte her zaman daha güçlü olacaktır” mesajını da veren von der Leyen, NATO ortaklığı çerçevesinde işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yılsonundan önce sunmak üzere yeni bir AB-NATO ortak bildirisi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.Neden ‘AB Savunma Birliği’ deniliyor?ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “Ursula von der Leyen’in konuşmasında verdiği iki temel mesajdan birincisi doğrudan doğruya ABD-AB ilişkileri özelinde NATO’nun, dolayısıyla da Batı’nın geleceğiyle ilgili olarak karşımıza çıkıyor” diyerek şunları söyledi:‘AB içindeki tam mutabakatı, ortak duruşu ve kararlılığı gösteriyor’Prof. Dr. Erol’un dikkat çektiği diğer noktalar ise şöyle oldu:Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019’da, “NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti” diyerek Avrupa’nın kendi ordusunu kurma zamanı geldiğini ifade etmişti. Zira Macron, Avrupa Ordusu fikrinin en önde gelen savunucuları arasında bulunuyor. Bu açıklamayı, NATO ve ABD'ye alternatif anlamında okuyan Almanya ve Doğu Avrupa ülkeleri Macron’a tepki göstermişti.Türkiye’ye mesaj ne anlam taşıyor?Von der Leyen, aynı konuşmasında, "Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" diyerek Ankara’ya da bir sinyal gönderdi.Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, von der Leyen’in bu açıklamasını şöyle yorumladı:16 Kasım’da toplanıyorlar2007’de, AB bünyesinde, 1.500 kişiden oluşan bir birlik kurulmuştu. Fakat bu birliğin hiçbir zaman aktif hizmet vermediğini de belirtmek gerekiyor. Ancak AB içinde bazı ülkeler, hâlihazırda böyle bir birliğin var olduğunu ve yeni birliğe gerek olmadığını savunuyor.Şimdi gözler, ‘5 bin kişilik bir askeri güç’ önerisinin ele alınacağı, 16 Kasım'daki AB'nin savunma gündemiyle yapacağı toplantıya çevrildi. Slovenya’dan dönem başkanlığını yılsonunda Fransa’nın alacak olması da bu gündemi daha canlı tutuyor.

https://tr.sputniknews.com/20210907/isvec-ab-ordusu-planina-soguk-bakiyor-1048673568.html

https://tr.sputniknews.com/20210510/natoya-alternatif-avrupa-ordusunun-kurulmasi-mumkun-mu-1044463153.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

abd, nato, ab, charles michel, avrupa birliği, ursula von der leyen, ankasam, avrupa ordusu, prof. dr. mehmet seyfettin erol, turan salcı