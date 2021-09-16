https://tr.sputniknews.com/20210916/bakan-koca-vaka-yogunlugu-en-cok-artan-10-ili-acikladi-1048960249.html

Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı

Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T13:27+0300

2021-09-16T13:27+0300

2021-09-16T13:37+0300

fahrettin koca

koronavirüs

sağlık bakanlığı

sayı

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamada bulundu.4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183.48, Ankara'da 282.66, İzmir'de 43.26 oldu.

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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, sayı, koronavirüs, koronavirüsle mücadele