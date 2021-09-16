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Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı
Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T13:27+0300
2021-09-16T13:37+0300
fahrettin koca
koronavirüs
sağlık bakanlığı
sayı
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamada bulundu.4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183.48, Ankara'da 282.66, İzmir'de 43.26 oldu.
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, sayı, koronavirüs, koronavirüsle mücadele

Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı

13:27 16.09.2021 (güncellendi: 13:37 16.09.2021)
© İHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olarak sıraladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamada bulundu.
4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.
Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183.48, Ankara'da 282.66, İzmir'de 43.26 oldu.
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