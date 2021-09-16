KORONAVİRÜS
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Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı
13:27 16.09.2021 (güncellendi: 13:37 16.09.2021)
© İHAFahrettin Koca
© İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olarak sıraladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin açıklamada bulundu.
4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.
4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. pic.twitter.com/GgqfEKQgeZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021
Koca, 4-10 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı. Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183.48, Ankara'da 282.66, İzmir'de 43.26 oldu.
4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/EDK9GYxJBk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021