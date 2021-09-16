https://tr.sputniknews.com/20210916/bas-agrisi-gecsin-diye-idrarini-iciyor-bazen-tuzlu-bazen-sampanya-gibi-tatli-1048964743.html
Baş ağrısı geçsin diye idrarını içiyor: 'Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı'
Baş ağrısı geçsin diye idrarını içiyor: 'Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı'
ABD'nin Colorado eyaletinde Carrie Stelee isimli kadın, kendi idrarını içerek baş ağrısından kurtulduğunu iddia etti. Stelee, ayrıca idrarını nemlendirici... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T15:28+0300
2021-09-16T15:28+0300
2021-09-16T15:33+0300
yaşam
idrar
abd
tatlı
baş ağrısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048964572_0:17:729:427_1920x0_80_0_0_e9693052abb41a71ff274ed7cba5d6f0.png
Carrie Stelee, 2000’li yıllarından başından beri sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Uzun bir süre boyunca cilt kanseri tedavisi gören Steele, 2006 yılında ise beyin damarı genişlemesi nedeniyle şiddetli baş ağrısı şikayeti yaşadı.Baş ağrısı için 2 yıl boyunca tedavi gören Stelee, bir türlü bu durumu aşamadı.İnternet üzerinden yaptığı araştırmaların sonucunda idrar tedavisini keşfetti. Üstelik bu dönemde cilt kanserinin nüksetmesi tehlikesiyle karşı karşıyaydı.Bunun üzerine idrar tedavisini denemeye karar verdi. Her gün bir bardak idrar içmeye başladı. İddiasına göre, 30. günün sonunda 2 yıldır peşini bırakmayan şiddetli baş ağrısı geçti ve kendisini daha sağlıklı hissetmeye başladı.Nemlendirici olarak da kullanıyorHer gün bir bardak idrar içmesinin yanında Steele, bu ürünü güzellik rutinlerine de ekledi. İdrarı banyo suyuna ilave eden Steele, yıllarca bu şekilde yıkandı. Bu banyonun saçlarını daha berrak ve temiz yaptığından söz eden 54 yaşındaki kadın, “Sıcak idrarı seviyorum. Daha rahatlatıcı ve ferah oluyor” dedi.Kendi idrarını içtikten sonra her seferinde dişlerini fırçaladığını söyleyen Steele tadını merak edenler için ise, “Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı. Belki biraz limoni” ifadelerini kullandı.Doktorlardan uyarıAmerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayınlanan ‘My Strange Addiction’ (Benim Tuhaf Bağımlılığım) programına konuşan Steele, ailesi ve çevresindekilerin ısrarları ile bir doktorla görüştü. Doktorlar, idrarının vücuda yarardan çok zarar sağladığını söyledi. Doktorlar idrarın toksik maddeler içerebileceğini belirterek idrarın kesinlikle içilmemesi uyarısında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048964572_5:0:672:500_1920x0_80_0_0_d583dd094c39e28b1b16802079572d8f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
idrar, abd, tatlı, baş ağrısı
Baş ağrısı geçsin diye idrarını içiyor: 'Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı'
15:28 16.09.2021 (güncellendi: 15:33 16.09.2021)
ABD'nin Colorado eyaletinde Carrie Stelee isimli kadın, kendi idrarını içerek baş ağrısından kurtulduğunu iddia etti. Stelee, ayrıca idrarını nemlendirici olarak kullandığını, tadının ise limoni, bazen de şampanya gibi tatlı olduğunu anlattı.
Carrie Stelee, 2000’li yıllarından başından beri sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Uzun bir süre boyunca cilt kanseri tedavisi gören Steele, 2006 yılında ise beyin damarı genişlemesi nedeniyle şiddetli baş ağrısı şikayeti yaşadı.
Baş ağrısı için 2 yıl boyunca tedavi gören Stelee, bir türlü bu durumu aşamadı.
İnternet üzerinden yaptığı araştırmaların sonucunda idrar tedavisini
keşfetti. Üstelik bu dönemde cilt kanserinin nüksetmesi tehlikesiyle karşı karşıyaydı.
Bunun üzerine idrar tedavisini denemeye karar verdi. Her gün bir bardak idrar içmeye başladı. İddiasına göre, 30. günün sonunda 2 yıldır peşini bırakmayan şiddetli baş ağrısı geçti ve kendisini daha sağlıklı hissetmeye başladı.
Nemlendirici olarak da kullanıyor
Her gün bir bardak idrar içmesinin yanında Steele, bu ürünü güzellik rutinlerine de ekledi. İdrarı banyo suyuna ilave eden Steele, yıllarca bu şekilde yıkandı. Bu banyonun saçlarını daha berrak ve temiz yaptığından söz eden 54 yaşındaki kadın, “Sıcak idrarı seviyorum. Daha rahatlatıcı ve ferah oluyor” dedi.
Kendi idrarını içtikten sonra her seferinde dişlerini fırçaladığını söyleyen Steele tadını merak edenler için ise, “Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı. Belki biraz limoni” ifadelerini kullandı.
Doktorlardan uyarı
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yayınlanan ‘My Strange Addiction’ (Benim Tuhaf Bağımlılığım) programına konuşan Steele, ailesi ve çevresindekilerin ısrarları ile bir doktorla görüştü.
Doktorlar, idrarının vücuda yarardan çok zarar sağladığını söyledi. Doktorlar idrarın toksik maddeler içerebileceğini belirterek idrarın kesinlikle içilmemesi uyarısında bulundu.