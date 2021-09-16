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'Batılı STK’lar, Navalnıy destekçileriyle birlikte Duma seçimlerinde provokasyon hazırlığında'
'Batılı STK’lar, Navalnıy destekçileriyle birlikte Duma seçimlerinde provokasyon hazırlığında'
Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın destekçilerinin, yabancı ajan olarak tanınan Golos hareketi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kurumlarından... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T04:41+0300
2021-09-16T04:41+0300
dünya
rusya
aleksey navalnıy
duma
seçim
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Rus İzvestiya gazetesinin ‘Blok’ Telegram kanalından dün yapılan paylaşıma dayandırdığı haberinde, Navalnıy’ın destekçilerinin, yabancı ajan olarak tanınan Golos hareketi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kurumlarından Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi temsilcilerinin Rusya Devlet Duması seçimlerinde provokasyon hazırlıkları yaptıkları belirtildi.Habere göre Telegram kanalında, Navalnıy'ın St. Petersburg'daki seçim ofisinin eski başkan yardımcısı Natalya Zaostrovtseva’nın verdiği brifingi içeren video yayınlandı (Navalnıy’ın ‘seçim ofisleri’ aşırılık yanlısı örgüt kabul edildi, Rusya’da yasaklandı).Bunun da ötesinde Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin çalışanları, Golos aktivistleri ile birlikte gözlemciler için talimatlar içeren özel eğitim kılavuzları oluşturdu. Zaostrovtseva, gözlemcilerin seçim sandıklarından kendilerini attırmaları gerektiğini, bunun ihlal olarak sayılabileceğini söyledi.Sistem dışı muhalefet temsilcilerinin seçimlerdeki ihlallerin yeterli olmayacağının farkında olduklarına, bu nedenle ihlallerin yaratılması gerektiğine de dikkat çeken Zaostrovtseva, “Seçimlerin meşru olmadığını kanıtlamaya çalıştığımızı hatırlatırım” diye konuştu.Brifingin verildiği salonda Rus Birleşik Demokrat Parti Yabloko St. Petersburg gençlik kolları aktivistlerinin de bulunduğu dikkat çekilen haberde, Golos hareketinin şimdiye dek birden çok kez sahte haber yapıp yaydığının tespit edildiği vurgulandı.Daha önce Rusya Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova, 17-19 Eylül'de yapılacak Duma seçimlerinde 55 ülkeden yaklaşık 250 uluslararası gözlemcinin görev yapacağını açıklamıştı. Pamfilova, seçimleri videodan izlemek isteyenlere, video yayınlarının yapıldığı siteye erişmeleri için en az 54 bin 849 hesap sağlanacağını söylemişti. Oy verme sürecini tüm siyasi partiler, bölge şubeleri ve tek yetkili seçim adayları, seçim komisyonları, gerekli eğitimleri geçen herkes, katılabileceği bölgelerdeki halk gözlem merkezlerinde izleyebilecek.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ile çeşitli düzeylerdeki bölgelerdeki seçimler, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimlerde 450 Duma milletvekili, 9 bölge lideri ile 39 bölgede milletvekili için sandık başına gidilecek.
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rusya, aleksey navalnıy, duma, seçim

'Batılı STK’lar, Navalnıy destekçileriyle birlikte Duma seçimlerinde provokasyon hazırlığında'

04:41 16.09.2021
© Sputnik / Александр Кряжев / Fotoğraf bankasına girAleksey Navalnıy protestoları
Aleksey Navalnıy protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy’ın destekçilerinin, yabancı ajan olarak tanınan Golos hareketi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kurumlarından Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi temsilcilerinin, Rusya Devlet Duması seçimlerinde provokasyon hazırlıkları yaptıkları ortaya çıktı.
Rus İzvestiya gazetesinin ‘Blok’ Telegram kanalından dün yapılan paylaşıma dayandırdığı haberinde, Navalnıy’ın destekçilerinin, yabancı ajan olarak tanınan Golos hareketi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kurumlarından Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi temsilcilerinin Rusya Devlet Duması seçimlerinde provokasyon hazırlıkları yaptıkları belirtildi.

Habere göre Telegram kanalında, Navalnıy'ın St. Petersburg'daki seçim ofisinin eski başkan yardımcısı Natalya Zaostrovtseva’nın verdiği brifingi içeren video yayınlandı (Navalnıy’ın ‘seçim ofisleri’ aşırılık yanlısı örgüt kabul edildi, Rusya’da yasaklandı).

Bunun da ötesinde Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin çalışanları, Golos aktivistleri ile birlikte gözlemciler için talimatlar içeren özel eğitim kılavuzları oluşturdu. Zaostrovtseva, gözlemcilerin seçim sandıklarından kendilerini attırmaları gerektiğini, bunun ihlal olarak sayılabileceğini söyledi.

Sistem dışı muhalefet temsilcilerinin seçimlerdeki ihlallerin yeterli olmayacağının farkında olduklarına, bu nedenle ihlallerin yaratılması gerektiğine de dikkat çeken Zaostrovtseva, “Seçimlerin meşru olmadığını kanıtlamaya çalıştığımızı hatırlatırım” diye konuştu.

Brifingin verildiği salonda Rus Birleşik Demokrat Parti Yabloko St. Petersburg gençlik kolları aktivistlerinin de bulunduğu dikkat çekilen haberde, Golos hareketinin şimdiye dek birden çok kez sahte haber yapıp yaydığının tespit edildiği vurgulandı.

Daha önce Rusya Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova, 17-19 Eylül'de yapılacak Duma seçimlerinde 55 ülkeden yaklaşık 250 uluslararası gözlemcinin görev yapacağını açıklamıştı. Pamfilova, seçimleri videodan izlemek isteyenlere, video yayınlarının yapıldığı siteye erişmeleri için en az 54 bin 849 hesap sağlanacağını söylemişti. Oy verme sürecini tüm siyasi partiler, bölge şubeleri ve tek yetkili seçim adayları, seçim komisyonları, gerekli eğitimleri geçen herkes, katılabileceği bölgelerdeki halk gözlem merkezlerinde izleyebilecek.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma seçimleri ile çeşitli düzeylerdeki bölgelerdeki seçimler, 17-19 Eylül tarihlerinde yapılacak. Seçimlerde 450 Duma milletvekili, 9 bölge lideri ile 39 bölgede milletvekili için sandık başına gidilecek.
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