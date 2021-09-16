Biden, Enerji ve İklim Üzerine Büyük Ekonomiler Forumu’nu ağırlayacak

Beyaz Saray’ın açıklamasında, “Başkan Biden 17 Eylül’de küresel iklim kriziyle mücadele konusundaki çabaları harekete geçirmek için Enerji ve İklim Üzerine Büyük Ekonomiler Forumu toplantısı düzenleyecek” ifadeleri kullanıldı.Forum 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Rusya’nın da aralarının da bulunduğu dünyanın en büyük 17 ekonomik gücünün katılımıyla kurulmuştu.Açıklamaya göre görüşme Biden’ın nisanda topladığı iklim zirvesinde edinilen sonuçlar konusunda gelişim sağlayacak. Biden forumda küresel ısınma ile mücadelenin aciliyetini ve iklim konusunda daha fazla faaliyet göstermenin ekonomik açıdan faydalarını vurgulayacak.
ABD Başkanı Joe Biden, küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yarın çevrimiçi olarak Rusya’nın da yer aldığı Enerji ve İklim Üzerine Büyük Ekonomiler Forumu’nu (MEF) bir araya getirecek.
Beyaz Saray’ın açıklamasında, “Başkan Biden 17 Eylül’de küresel iklim kriziyle mücadele konusundaki çabaları harekete geçirmek için Enerji ve İklim Üzerine Büyük Ekonomiler Forumu toplantısı düzenleyecek” ifadeleri kullanıldı.
Forum 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Rusya’nın da aralarının da bulunduğu dünyanın en büyük 17 ekonomik gücünün katılımıyla kurulmuştu.
Açıklamaya göre görüşme Biden’ın nisanda topladığı iklim zirvesinde edinilen sonuçlar konusunda gelişim sağlayacak. Biden forumda küresel ısınma ile mücadelenin aciliyetini ve iklim konusunda daha fazla faaliyet göstermenin ekonomik açıdan faydalarını vurgulayacak.