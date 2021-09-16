https://tr.sputniknews.com/20210916/bir-gozu-gormeyen-kediyi-metruk-binadan-itfaiye-kurtardi-1048958947.html

Bir gözü görmeyen kediyi metruk binadan itfaiye kurtardı

Bir gözü görmeyen kediyi metruk binadan itfaiye kurtardı

Avcılar'da bir gözü görmeyen kedi kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın 4'üncü katında mahsur kaldı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T13:17+0300

2021-09-16T13:17+0300

2021-09-16T13:16+0300

yaşam

kedi

yangın

bina

itfaiye

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Avcılar Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'ta oturan kadının sahiplendiği bir gözü görmeyen kedi 2 gün önce kayboldu.Kaybolan kedinin aynı sokakta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve büyük bölümü harabe halde olan binanın 4'üncü katında olduğu anlaşıldı. Hem binanın yıkılma riski, hem de kedinin görme sorunu nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler merdivenli itfaiye aracıyla kedinin bulunduğu yere ulaştı. Korkarak uzaklaşan kediye, uzun süredir aç olduğu düşünülerek mama verildi. İtfaiye eri, yaklaşan kediyi bulunduğu yerden indirerek alkışlarla sahibine teslim etti. Sahibi kediyi teslim eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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kedi, yangın, bina, itfaiye