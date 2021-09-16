Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210916/bitcoin-gercekte-ne-kadar-degerli-1048973711.html
Bitcoin gerçekte ne kadar değerli?
Bitcoin gerçekte ne kadar değerli?
Bitcoin tamamlamak olduğumuz hafta içi alışılageldik bir şekilde yüksek volatilite ortaya koydu. Salı günü değeri 52 bin doları aşan Bitcoin, birkaç saat sonra... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T19:58+0300
2021-09-16T20:04+0300
ekonomi
tesla
bitcoin
kripto para
elon musk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044333769_36:0:2123:1174_1920x0_80_0_0_5e48c28e604e574b60958b6a2c1d7c0b.png
Kripto para piyasası için standart olan bu durumun en iyi örneği Bitcoin. Örneğin şubat ayında, Tesla'nın Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatırım yaptığını ve ürünleri için ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklamasından 8 gün sonra Bitcoin’in değeri, 50 bin dolar seviyesini aştı.Mayıs 2021'de ise Elon Musk’ın, Tesla'nın çevre dostu olmayan kripto para madenciliği yöntemi nedeniyle Bitcoin’i elektrikli araçlar karşılığında ödeme olarak kabul etmeyi askıya aldığını açıklamasıyla kripto para birimi yüzde 15 oranında düşerek 46 bin 200 dolar seviyesine kadar geriledi.Şimdi ise Bitcoin’deki yüksek oynaklığı tetikleyen şey, El Salvador'dan gelen haberler oldu. Bu Orta Amerika ülkesi, Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanıdı ve bu kripto para biriminden 400 adet satın aldığını duyurdu. Ancak, kripto paranın piyasaya sürüldüğü ilk gün, devlete ait kripto cüzdanı Chivo, teknik sorunlar nedeniyle kapatıldı. Tüm bunlar kripto para fiyatlarının önce yükselmesine, ardından da düşmesine neden oldu.Prime ajansına konuşan uzmanlar, haber akışının dünyanın ilk kripto para biriminin üzerindeki etkisinin ne kadar süreceği ve Bitcoin'in gerçek değerinin ne olduğu konularında öngörülerde bulundu.Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) Dünya Ekonomisi ve İşletme Enstitüsü'nde ‘Dijital Ekonomi’ programı dersleri veren Prof. Viktor Dorohov, kripto para birimlerindeki oynaklığın, klasik piyasalara göre nispeten düşük likiditeden kaynaklanmakta olduğuna dikkat çekerek, kripto para piyasasının çok genç olduğunu ve elbette gelişmeye devam etmesiyle birlikte oynaklığın azalacağını anlattı.ICB Fund yatırım departmanı yöneticisi Aaron Homskiy ise, “Kripto yatırımcılarının sayısındaki artışa rağmen, kripto para alım satımı ve yatırımı hala (çok dar bir tüketici grubunun istek ve gereksinimlerine göre bölümlenmiş) ‘niş pazar’ üründür ve bu, piyasa derinliğinin olmaması nedeniyle keskin fiyat dalgalanmalarına yol açıyor” açıklamasında bulundu.Bazı strateji uzmanlar, dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin'in gelecekteki kapitalizasyonunun, oynaklığı düzeldikten sonra altının kapitalizasyonuna eşit olacağına inanıyor. Altın için yaklaşık 30 yıl süren bu yolun sadece 12 yaşında olan Bitcoin’in hala önünde olduğu ve büyümenin devam edeceği öngörülüyor.Hem büyük oyuncuların eylemlerinin, hem de beklenmedik düzenleyici nitelikli haberlerin kurdaki türbülansa neden olabildiğine dikkat çeken Homskiy, kesin ‘oyun kurallarının’ olmayışının piyasayı mali otoriteler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalara karşı son derece hassas hale getirdiğinin altını çizdi.Peki Bitcoin’in gerçek fiyatı ne?Uzmanların bu soruya net bir cevabı yok, ayrıca farklı kişilerin değerlendirmeleri birbirlerinden çok farklı noktalarda olabiliyor. Dorohov, Bitcoin'in gerçek değerini belirlemenin temel kriterinin üretim maliyeti olduğunu belirtiyor.Rus uzman, “Kripto paranın üretimi için elektrik harcandığı, teçhizata, çalışanların maaşlarına yapılan sermaye harcamalarının olduğu bilinmeli. Bu nedenle Bitcoin gerçek bir ekonomiye, hatta sınırlı emisyon nedeniyle deflasyonist ekonomiye sahip bir varlıktır” diye konuştu.Dorohov, Bitcoin’in şu anki değerinin yaklaşık 20 bin dolar olabileceğini tahmin etti.Farklı bir hesap yöntemi kullanan Homskiy ise borsada işlem gören her türlü varlığın gerçek fiyatının alıcılar ve satıcılar arasında varılan ortak noktada olduğunu düşünüyor.Homskiy, “Bitcoin'in bilinen anlamda temel bir değeri yok, zira gerçek varlıklarla desteklenmiyor. Ancak onun arkasında, son parametresi 21 milyon olan madeni paraların emisyonunu sınırlayan bir algoritma mevcut” açıklamasında bulundu.Bu varlığın altının dijital eşdeğeri olarak enflasyona karşı sigorta olarak algılandığına dikkat çeken Homskiy, “Gelecekte ilk kripto para biriminin kapitalizasyonunun (makalenin yazıldığı sırada 11.43 trilyon dolar olan) altının kapitalizasyonu ile eşitleneceği şeklindeki popüler tezden yola çıkacak olursak, Bitcoin fiyatı 544 bin dolar olmalı, ki bu şu anki mevcut değerinden 11.7 kat daha fazla” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210907/el-salvador-bitcoini-yasal-para-birimi-olarak-kullanima-aldi-1048683708.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044333769_297:0:1862:1174_1920x0_80_0_0_a189edcd5a72a6c58a95da46e4c24e41.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tesla, bitcoin, kripto para, elon musk

Bitcoin gerçekte ne kadar değerli?

19:58 16.09.2021 (güncellendi: 20:04 16.09.2021)
© AFP 2021Bitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AFP 2021
Abone ol
Bitcoin tamamlamak olduğumuz hafta içi alışılageldik bir şekilde yüksek volatilite ortaya koydu. Salı günü değeri 52 bin doları aşan Bitcoin, birkaç saat sonra neredeyse yüzde 10 oranında düştü. Analistler, şartların elverişli olması durumunda Bitcoin'in önümüzdeki hafta 50 bin dolar seviyesine dönmesini bekliyor.
Kripto para piyasası için standart olan bu durumun en iyi örneği Bitcoin. Örneğin şubat ayında, Tesla'nın Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatırım yaptığını ve ürünleri için ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklamasından 8 gün sonra Bitcoin’in değeri, 50 bin dolar seviyesini aştı.
Mayıs 2021'de ise Elon Musk’ın, Tesla'nın çevre dostu olmayan kripto para madenciliği yöntemi nedeniyle Bitcoin’i elektrikli araçlar karşılığında ödeme olarak kabul etmeyi askıya aldığını açıklamasıyla kripto para birimi yüzde 15 oranında düşerek 46 bin 200 dolar seviyesine kadar geriledi.
Şimdi ise Bitcoin’deki yüksek oynaklığı tetikleyen şey, El Salvador'dan gelen haberler oldu. Bu Orta Amerika ülkesi, Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanıdı ve bu kripto para biriminden 400 adet satın aldığını duyurdu. Ancak, kripto paranın piyasaya sürüldüğü ilk gün, devlete ait kripto cüzdanı Chivo, teknik sorunlar nedeniyle kapatıldı. Tüm bunlar kripto para fiyatlarının önce yükselmesine, ardından da düşmesine neden oldu.
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
EKONOMİ
El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanıma aldı
7 Eylül, 12:39
Prime ajansına konuşan uzmanlar, haber akışının dünyanın ilk kripto para biriminin üzerindeki etkisinin ne kadar süreceği ve Bitcoin'in gerçek değerinin ne olduğu konularında öngörülerde bulundu.
Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) Dünya Ekonomisi ve İşletme Enstitüsü'nde ‘Dijital Ekonomi’ programı dersleri veren Prof. Viktor Dorohov, kripto para birimlerindeki oynaklığın, klasik piyasalara göre nispeten düşük likiditeden kaynaklanmakta olduğuna dikkat çekerek, kripto para piyasasının çok genç olduğunu ve elbette gelişmeye devam etmesiyle birlikte oynaklığın azalacağını anlattı.
ICB Fund yatırım departmanı yöneticisi Aaron Homskiy ise, “Kripto yatırımcılarının sayısındaki artışa rağmen, kripto para alım satımı ve yatırımı hala (çok dar bir tüketici grubunun istek ve gereksinimlerine göre bölümlenmiş) ‘niş pazar’ üründür ve bu, piyasa derinliğinin olmaması nedeniyle keskin fiyat dalgalanmalarına yol açıyor” açıklamasında bulundu.
Bazı strateji uzmanlar, dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin'in gelecekteki kapitalizasyonunun, oynaklığı düzeldikten sonra altının kapitalizasyonuna eşit olacağına inanıyor. Altın için yaklaşık 30 yıl süren bu yolun sadece 12 yaşında olan Bitcoin’in hala önünde olduğu ve büyümenin devam edeceği öngörülüyor.
Hem büyük oyuncuların eylemlerinin, hem de beklenmedik düzenleyici nitelikli haberlerin kurdaki türbülansa neden olabildiğine dikkat çeken Homskiy, kesin ‘oyun kurallarının’ olmayışının piyasayı mali otoriteler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalara karşı son derece hassas hale getirdiğinin altını çizdi.

Peki Bitcoin’in gerçek fiyatı ne?

Uzmanların bu soruya net bir cevabı yok, ayrıca farklı kişilerin değerlendirmeleri birbirlerinden çok farklı noktalarda olabiliyor. Dorohov, Bitcoin'in gerçek değerini belirlemenin temel kriterinin üretim maliyeti olduğunu belirtiyor.
Rus uzman, “Kripto paranın üretimi için elektrik harcandığı, teçhizata, çalışanların maaşlarına yapılan sermaye harcamalarının olduğu bilinmeli. Bu nedenle Bitcoin gerçek bir ekonomiye, hatta sınırlı emisyon nedeniyle deflasyonist ekonomiye sahip bir varlıktır” diye konuştu.
Dorohov, Bitcoin’in şu anki değerinin yaklaşık 20 bin dolar olabileceğini tahmin etti.
Farklı bir hesap yöntemi kullanan Homskiy ise borsada işlem gören her türlü varlığın gerçek fiyatının alıcılar ve satıcılar arasında varılan ortak noktada olduğunu düşünüyor.
Homskiy, “Bitcoin'in bilinen anlamda temel bir değeri yok, zira gerçek varlıklarla desteklenmiyor. Ancak onun arkasında, son parametresi 21 milyon olan madeni paraların emisyonunu sınırlayan bir algoritma mevcut” açıklamasında bulundu.
Bu varlığın altının dijital eşdeğeri olarak enflasyona karşı sigorta olarak algılandığına dikkat çeken Homskiy, “Gelecekte ilk kripto para biriminin kapitalizasyonunun (makalenin yazıldığı sırada 11.43 trilyon dolar olan) altının kapitalizasyonu ile eşitleneceği şeklindeki popüler tezden yola çıkacak olursak, Bitcoin fiyatı 544 bin dolar olmalı, ki bu şu anki mevcut değerinden 11.7 kat daha fazla” ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:01İstanbul'da sağlık çalışanları toplu ulaşımı ve İSPARK'ı ücretsiz kullanmaya devam edecek
19:58Bitcoin gerçekte ne kadar değerli?
19:51Pandemide çocuk işçi raporu: ‘Pandemi bitse bile bazı çocuklar okula geri dönmeyecek’
19:48Diyanet'ten 'fahiş fiyat' hutbesi
19:36'Kabil'de elektrik santraline roketli saldırı' iddiası
19:32Hıncal Uluç: Birisi Exxen'i UEFA'ya şikayet etmeli
19:25Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi
19:20Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar
19:07Aşılanmayan TikTok kullanıcılarından Harry Potter göndermesi: ‘Bize safkan’ deyin
18:59‘4-6 yaş çocuklara zorunlu Kuran kursu’ iddiasına Diyanet’ten yanıt
18:43Putin, halka parlamento seçimlerinde sandıklara gitme çağrısı yaptı
18:31Van’da kapalı kasa kamyonda Afganistan uyruklu 158 kaçak göçmen yakalandı
18:30Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri belli oldu
18:16Bahçeli'den CHP'ye: Batsın sizin modernliğiniz
18:07MSB: Hudutlarda 2’si FETÖ, 2’si DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı
18:04Welinton'dan Beşiktaş'a kötü haber
17:49Ukraynalı politikacı Savçenko: Zelenskiy, Batı’nın onayını almadan hiçbir şey imzalamıyor
17:45Hollanda polisi, 'Avrupa'nın en çok aranan suçlusu' diye restoranda yemek yiyen turisti yakaladı
17:43Türkiye'nin ilk otizmli doktora öğrencisi, 'müzik dehası' Buğra oldu
17:37Taliban, Birleşmiş Milletler ile görüştü