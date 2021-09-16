https://tr.sputniknews.com/20210916/bitcoin-gercekte-ne-kadar-degerli-1048973711.html

Bitcoin gerçekte ne kadar değerli?

Bitcoin gerçekte ne kadar değerli?

Bitcoin tamamlamak olduğumuz hafta içi alışılageldik bir şekilde yüksek volatilite ortaya koydu. Salı günü değeri 52 bin doları aşan Bitcoin, birkaç saat sonra... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T19:58+0300

2021-09-16T19:58+0300

2021-09-16T20:04+0300

ekonomi

tesla

bitcoin

kripto para

elon musk

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Kripto para piyasası için standart olan bu durumun en iyi örneği Bitcoin. Örneğin şubat ayında, Tesla'nın Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatırım yaptığını ve ürünleri için ödeme aracı olarak kabul edeceğini açıklamasından 8 gün sonra Bitcoin’in değeri, 50 bin dolar seviyesini aştı.Mayıs 2021'de ise Elon Musk’ın, Tesla'nın çevre dostu olmayan kripto para madenciliği yöntemi nedeniyle Bitcoin’i elektrikli araçlar karşılığında ödeme olarak kabul etmeyi askıya aldığını açıklamasıyla kripto para birimi yüzde 15 oranında düşerek 46 bin 200 dolar seviyesine kadar geriledi.Şimdi ise Bitcoin’deki yüksek oynaklığı tetikleyen şey, El Salvador'dan gelen haberler oldu. Bu Orta Amerika ülkesi, Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanıdı ve bu kripto para biriminden 400 adet satın aldığını duyurdu. Ancak, kripto paranın piyasaya sürüldüğü ilk gün, devlete ait kripto cüzdanı Chivo, teknik sorunlar nedeniyle kapatıldı. Tüm bunlar kripto para fiyatlarının önce yükselmesine, ardından da düşmesine neden oldu.Prime ajansına konuşan uzmanlar, haber akışının dünyanın ilk kripto para biriminin üzerindeki etkisinin ne kadar süreceği ve Bitcoin'in gerçek değerinin ne olduğu konularında öngörülerde bulundu.Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (RUDN) Dünya Ekonomisi ve İşletme Enstitüsü'nde ‘Dijital Ekonomi’ programı dersleri veren Prof. Viktor Dorohov, kripto para birimlerindeki oynaklığın, klasik piyasalara göre nispeten düşük likiditeden kaynaklanmakta olduğuna dikkat çekerek, kripto para piyasasının çok genç olduğunu ve elbette gelişmeye devam etmesiyle birlikte oynaklığın azalacağını anlattı.ICB Fund yatırım departmanı yöneticisi Aaron Homskiy ise, “Kripto yatırımcılarının sayısındaki artışa rağmen, kripto para alım satımı ve yatırımı hala (çok dar bir tüketici grubunun istek ve gereksinimlerine göre bölümlenmiş) ‘niş pazar’ üründür ve bu, piyasa derinliğinin olmaması nedeniyle keskin fiyat dalgalanmalarına yol açıyor” açıklamasında bulundu.Bazı strateji uzmanlar, dijital altın olarak adlandırılan Bitcoin'in gelecekteki kapitalizasyonunun, oynaklığı düzeldikten sonra altının kapitalizasyonuna eşit olacağına inanıyor. Altın için yaklaşık 30 yıl süren bu yolun sadece 12 yaşında olan Bitcoin’in hala önünde olduğu ve büyümenin devam edeceği öngörülüyor.Hem büyük oyuncuların eylemlerinin, hem de beklenmedik düzenleyici nitelikli haberlerin kurdaki türbülansa neden olabildiğine dikkat çeken Homskiy, kesin ‘oyun kurallarının’ olmayışının piyasayı mali otoriteler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalara karşı son derece hassas hale getirdiğinin altını çizdi.Peki Bitcoin’in gerçek fiyatı ne?Uzmanların bu soruya net bir cevabı yok, ayrıca farklı kişilerin değerlendirmeleri birbirlerinden çok farklı noktalarda olabiliyor. Dorohov, Bitcoin'in gerçek değerini belirlemenin temel kriterinin üretim maliyeti olduğunu belirtiyor.Rus uzman, “Kripto paranın üretimi için elektrik harcandığı, teçhizata, çalışanların maaşlarına yapılan sermaye harcamalarının olduğu bilinmeli. Bu nedenle Bitcoin gerçek bir ekonomiye, hatta sınırlı emisyon nedeniyle deflasyonist ekonomiye sahip bir varlıktır” diye konuştu.Dorohov, Bitcoin’in şu anki değerinin yaklaşık 20 bin dolar olabileceğini tahmin etti.Farklı bir hesap yöntemi kullanan Homskiy ise borsada işlem gören her türlü varlığın gerçek fiyatının alıcılar ve satıcılar arasında varılan ortak noktada olduğunu düşünüyor.Homskiy, “Bitcoin'in bilinen anlamda temel bir değeri yok, zira gerçek varlıklarla desteklenmiyor. Ancak onun arkasında, son parametresi 21 milyon olan madeni paraların emisyonunu sınırlayan bir algoritma mevcut” açıklamasında bulundu.Bu varlığın altının dijital eşdeğeri olarak enflasyona karşı sigorta olarak algılandığına dikkat çeken Homskiy, “Gelecekte ilk kripto para biriminin kapitalizasyonunun (makalenin yazıldığı sırada 11.43 trilyon dolar olan) altının kapitalizasyonu ile eşitleneceği şeklindeki popüler tezden yola çıkacak olursak, Bitcoin fiyatı 544 bin dolar olmalı, ki bu şu anki mevcut değerinden 11.7 kat daha fazla” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210907/el-salvador-bitcoini-yasal-para-birimi-olarak-kullanima-aldi-1048683708.html

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tesla, bitcoin, kripto para, elon musk