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BM Genel Sekreteri Guterres, iyi niyet elçisi ünlü oyucu Angelina Jolie ile görüştü
BM Genel Sekreteri Guterres, iyi niyet elçisi ünlü oyucu Angelina Jolie ile görüştü
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T05:10+0300
2021-09-16T05:10+0300
2021-09-16T05:10+0300
dünya
angelina jolie
antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
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Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter hesabından "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti.Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip." ifadesini kullandı.
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angelina jolie, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)
BM Genel Sekreteri Guterres, iyi niyet elçisi ünlü oyucu Angelina Jolie ile görüştü
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi.
Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter hesabından "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti.
Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip." ifadesini kullandı.