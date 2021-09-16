https://tr.sputniknews.com/20210916/bm-genel-sekreteri-guterres-iyi-niyet-elcisi-unlu-oyucu-angelina-jolie-ile-gorustu-1048949297.html

BM Genel Sekreteri Guterres, iyi niyet elçisi ünlü oyucu Angelina Jolie ile görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, iyi niyet elçisi ünlü oyucu Angelina Jolie ile görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T05:10+0300

2021-09-16T05:10+0300

2021-09-16T05:10+0300

dünya

angelina jolie

antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

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Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter hesabından "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti.Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip." ifadesini kullandı.

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angelina jolie, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)