https://tr.sputniknews.com/20210916/bulent-serttastan-bicaklanan-japon-turiste-ziyaret-cicege-ilistirilen-japonca-not-yanlis-yazildi-1048969342.html

Bülent Serttaş'tan bıçaklanan Japon turiste ziyaret: Çiçeğe iliştirilen Japonca not yanlış yazıldı

Bülent Serttaş'tan bıçaklanan Japon turiste ziyaret: Çiçeğe iliştirilen Japonca not yanlış yazıldı

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan ve kamp yaptığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dişini fırçalarken bıçaklandıktan sonra... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T17:01+0300

2021-09-16T17:01+0300

2021-09-16T17:01+0300

yaşam

japonya

turist

çiçek

bıçaklama

bülent serttaş

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Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen 45 yaşındaki Japon vatandaşı Shogan Kameda, dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Tedavisi tamamlanan Kameda’yı Elazığlı bir aile misafir etmeye başladı. Yazıkonak beldesinde Kamuran Aşar’ın evinde kalan Japon turisti ünlü sanatçı Bülent Serttaş ziyaret etti.Burada Kameda’ya çiçek vererek bir süre sohbet eden Serttaş, misafirperver olan aileyi kutlayarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Kameda ise bulunduğu evde ailenin kendisine iyi ve gönülden baktığını söyledi.Ünlü sanatçının, getirdiği çiçek üzerindeki Japonca notun yanlış yazılması Shogan başta olmak üzere orada bulanan herkesi kahkahaya boğdu.‘Bana bakan aile çok çok gönülden bakıyorlar’Dünyanın dört bir yanından kendisine destek mesajı geldiğini belirten Shogan Kameda, şunları söyledi:Serttaş: Elazığlı adres sorduğun zaman tarif etmez, adrese kadar götürürShogan Kameda’yı ziyaret eden Bülent Serttaş ise, "Hakikaten çok hassas bir konu çünkü Elazığ bu değil. Ben şuna inanıyorum ki Elazığlı adres sorduğun zaman tarif etmez, kapıyı kilitler adrese kadar götürür. Kardeşimize yapılan gerçekten beni çok üzdü ki Elazığlıya yakışacak bir durum da değil. Yine üstüne basa basa söylüyorum, yanlışlıkla olmuştur. Elazığlı yanlışlık yapmaz, yapmışsa da yanlışlıkla yapmıştır, diyorum. Ben kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah, Elazığ hakkında gönlündeki sevgi aynı derecede yine güzel olarak devam edecektir" diye konuştu.‘Bir Elazığlı olarak üstüme düşen buydu’Evinde misafir ettiği Shogan’la üç yıl önce tesadüfen Muğla’da tanıştıklarını kaydeden Kamuran Aşar da, şunları söyledi:

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japonya, turist, çiçek, bıçaklama, bülent serttaş