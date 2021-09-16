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Bülent Serttaş'tan bıçaklanan Japon turiste ziyaret: Çiçeğe iliştirilen Japonca not yanlış yazıldı
Bülent Serttaş'tan bıçaklanan Japon turiste ziyaret: Çiçeğe iliştirilen Japonca not yanlış yazıldı
Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan ve kamp yaptığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dişini fırçalarken bıçaklandıktan sonra... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T17:01+0300
2021-09-16T17:01+0300
yaşam
japonya
turist
çiçek
bıçaklama
bülent serttaş
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Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen 45 yaşındaki Japon vatandaşı Shogan Kameda, dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.Tedavisi tamamlanan Kameda’yı Elazığlı bir aile misafir etmeye başladı. Yazıkonak beldesinde Kamuran Aşar’ın evinde kalan Japon turisti ünlü sanatçı Bülent Serttaş ziyaret etti.Burada Kameda’ya çiçek vererek bir süre sohbet eden Serttaş, misafirperver olan aileyi kutlayarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Kameda ise bulunduğu evde ailenin kendisine iyi ve gönülden baktığını söyledi.Ünlü sanatçının, getirdiği çiçek üzerindeki Japonca notun yanlış yazılması Shogan başta olmak üzere orada bulanan herkesi kahkahaya boğdu.‘Bana bakan aile çok çok gönülden bakıyorlar’Dünyanın dört bir yanından kendisine destek mesajı geldiğini belirten Shogan Kameda, şunları söyledi:Serttaş: Elazığlı adres sorduğun zaman tarif etmez, adrese kadar götürürShogan Kameda’yı ziyaret eden Bülent Serttaş ise, "Hakikaten çok hassas bir konu çünkü Elazığ bu değil. Ben şuna inanıyorum ki Elazığlı adres sorduğun zaman tarif etmez, kapıyı kilitler adrese kadar götürür. Kardeşimize yapılan gerçekten beni çok üzdü ki Elazığlıya yakışacak bir durum da değil. Yine üstüne basa basa söylüyorum, yanlışlıkla olmuştur. Elazığlı yanlışlık yapmaz, yapmışsa da yanlışlıkla yapmıştır, diyorum. Ben kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah, Elazığ hakkında gönlündeki sevgi aynı derecede yine güzel olarak devam edecektir" diye konuştu.‘Bir Elazığlı olarak üstüme düşen buydu’Evinde misafir ettiği Shogan’la üç yıl önce tesadüfen Muğla’da tanıştıklarını kaydeden Kamuran Aşar da, şunları söyledi:
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japonya, turist, çiçek, bıçaklama, bülent serttaş

Bülent Serttaş'tan bıçaklanan Japon turiste ziyaret: Çiçeğe iliştirilen Japonca not yanlış yazıldı

17:01 16.09.2021
© İHAJapon turist Shogan Kameda, Bülent Serttaş
Japon turist Shogan Kameda, Bülent Serttaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA
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Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan ve kamp yaptığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dişini fırçalarken bıçaklandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Shogan Kameda’yı, misafir olduğu evde ziyaret ederek moral verdi.
Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen 45 yaşındaki Japon vatandaşı Shogan Kameda, dünya turuna çıktı.
Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Tedavisi tamamlanan Kameda’yı Elazığlı bir aile misafir etmeye başladı. Yazıkonak beldesinde Kamuran Aşar’ın evinde kalan Japon turisti ünlü sanatçı Bülent Serttaş ziyaret etti.
Burada Kameda’ya çiçek vererek bir süre sohbet eden Serttaş, misafirperver olan aileyi kutlayarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Kameda ise bulunduğu evde ailenin kendisine iyi ve gönülden baktığını söyledi.
Ünlü sanatçının, getirdiği çiçek üzerindeki Japonca notun yanlış yazılması Shogan başta olmak üzere orada bulanan herkesi kahkahaya boğdu.
© İHAÇiçeğe iliştirilen Japonca not yanlış yazıldı, kahkaha tufanı koptu
Çiçeğe iliştirilen Japonca not yanlış yazıldı, kahkaha tufanı koptu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
Çiçeğe iliştirilen Japonca not yanlış yazıldı, kahkaha tufanı koptu
© İHA

‘Bana bakan aile çok çok gönülden bakıyorlar’

Dünyanın dört bir yanından kendisine destek mesajı geldiğini belirten Shogan Kameda, şunları söyledi:
"Burada bana bakan aile çok çok gönülden bakıyorlar. Yardım ediyorlar. Ben burada olmadan önce çok korkuyordum çünkü bende travma vardı. Ben burada sanki kendi evimdeyim. Çok rahattım. Her zaman beni yanlarında görüp bakıyorlar. Bugün benim Kamuran arkadaşım bana pansuman yaptı. Aynı ailem gibiler. Burada arkadaşım aracılığıyla ailemle iletişime geçiş konuşabiliyorum."

Serttaş: Elazığlı adres sorduğun zaman tarif etmez, adrese kadar götürür

Shogan Kameda’yı ziyaret eden Bülent Serttaş ise, "Hakikaten çok hassas bir konu çünkü Elazığ bu değil. Ben şuna inanıyorum ki Elazığlı adres sorduğun zaman tarif etmez, kapıyı kilitler adrese kadar götürür. Kardeşimize yapılan gerçekten beni çok üzdü ki Elazığlıya yakışacak bir durum da değil. Yine üstüne basa basa söylüyorum, yanlışlıkla olmuştur. Elazığlı yanlışlık yapmaz, yapmışsa da yanlışlıkla yapmıştır, diyorum. Ben kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah, Elazığ hakkında gönlündeki sevgi aynı derecede yine güzel olarak devam edecektir" diye konuştu.

‘Bir Elazığlı olarak üstüme düşen buydu’

Evinde misafir ettiği Shogan’la üç yıl önce tesadüfen Muğla’da tanıştıklarını kaydeden Kamuran Aşar da, şunları söyledi:
"Biz Elazığ’da yiğitliği, mertliği, misafirperverliği ve paylaşmayı ciddi anlamda öğrendik. Ben Shogan’ın olayını duyar duymaz soluğu hastanede aldım, hiç kimseyi sahipsiz bırakmadım. Bir Elazığlı olarak üstüme düşen buydu. Benim memleketimde böyle bir olayın yaşanması bütün Elazığ ve ülke gibi beni de çok derinden üzdü. Hatamızın telafisi için onu evime getirdim. En iyi ve güzel şekilde ağırlamaya çalışıyorum.”
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