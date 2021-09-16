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Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl 400 bin kişi enfekte oluyor: Yeni salgın çıkabilir
Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl 400 bin kişi enfekte oluyor: Yeni salgın çıkabilir
Singapur'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl binlerce kişi Kovid-19'a benzer çeşitli koronavirüs türleriyle enfekte oluyor... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T16:34+0300
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İnsanları, hayvanları ve çevreyi ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklardan koruma misyonuna sahip ABD merkezli sivil toplum kuruluşu EcoHealth Alliance ile Singapur'daki Duke-NUS Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırma, Kovid-19'a benzeri çeşitli koronavirüsleri taşıyan hayvanların, Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl binlerce kişiyi enfekte ettiğini ortaya koydu.Her yıl ortalama 400 bin kişinin bu virüslerle enfekte olduğu belirtilen araştırmada, semptomları hafif ve bulaş oranı çok düşük olduğu için tanı konulamadığı ifade edildi. Araştırmada, Kovid-19'a benzer yeni bir salgın olasılığı konusunda uyarıda bulunuldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Sydney Ünivesitesi’nden Edward Holmes, ‘’Bu, muhtemelen insanların hangi sıklıkla yarasalardan bulaşan SARS bağlantılı kornavirüsle enfekte olduğunu ölçen ilk araştırma denemesi’’ diye konuştu.Araştırmada, Asya alt kıtasının koronavirüsle enfekte olabilen yaklaşık iki düzine yarasa türüne ev sahipliği yaptığı belirtildi. En tehlikeli bölgeler ise Güney Çin, Myanmar, Laos, Vietnam ve Endonezya'nın bazı bölgeleri.
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çin, asya, salgın

Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl 400 bin kişi enfekte oluyor: Yeni salgın çıkabilir

16:34 16.09.2021
© AFP 2021 / ISAAC LAWRENCEÇin sokakları
Çin sokakları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AFP 2021 / ISAAC LAWRENCE
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Singapur'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl binlerce kişi Kovid-19'a benzer çeşitli koronavirüs türleriyle enfekte oluyor. Çalışmaya göre, bu durum yeni bir salgına yol açabilir.
İnsanları, hayvanları ve çevreyi ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklardan koruma misyonuna sahip ABD merkezli sivil toplum kuruluşu EcoHealth Alliance ile Singapur'daki Duke-NUS Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırma, Kovid-19'a benzeri çeşitli koronavirüsleri taşıyan hayvanların, Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl binlerce kişiyi enfekte ettiğini ortaya koydu.
Her yıl ortalama 400 bin kişinin bu virüslerle enfekte olduğu belirtilen araştırmada, semptomları hafif ve bulaş oranı çok düşük olduğu için tanı konulamadığı ifade edildi.
Araştırmada, Kovid-19'a benzer yeni bir salgın olasılığı konusunda uyarıda bulunuldu.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Sydney Ünivesitesi’nden Edward Holmes, ‘’Bu, muhtemelen insanların hangi sıklıkla yarasalardan bulaşan SARS bağlantılı kornavirüsle enfekte olduğunu ölçen ilk araştırma denemesi’’ diye konuştu.
Araştırmada, Asya alt kıtasının koronavirüsle enfekte olabilen yaklaşık iki düzine yarasa türüne ev sahipliği yaptığı belirtildi. En tehlikeli bölgeler ise Güney Çin, Myanmar, Laos, Vietnam ve Endonezya'nın bazı bölgeleri.
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