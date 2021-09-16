https://tr.sputniknews.com/20210916/cin-ve-guneydogu-asyada-her-yil-400-bin-kisi-enfekte-oluyor-yeni-salgin-cikabilir--1048967360.html

Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl 400 bin kişi enfekte oluyor: Yeni salgın çıkabilir

Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl 400 bin kişi enfekte oluyor: Yeni salgın çıkabilir

Singapur'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl binlerce kişi Kovid-19'a benzer çeşitli koronavirüs türleriyle enfekte oluyor... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T16:34+0300

2021-09-16T16:34+0300

2021-09-16T16:34+0300

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İnsanları, hayvanları ve çevreyi ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklardan koruma misyonuna sahip ABD merkezli sivil toplum kuruluşu EcoHealth Alliance ile Singapur'daki Duke-NUS Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırma, Kovid-19'a benzeri çeşitli koronavirüsleri taşıyan hayvanların, Çin ve Güneydoğu Asya'da her yıl binlerce kişiyi enfekte ettiğini ortaya koydu.Her yıl ortalama 400 bin kişinin bu virüslerle enfekte olduğu belirtilen araştırmada, semptomları hafif ve bulaş oranı çok düşük olduğu için tanı konulamadığı ifade edildi. Araştırmada, Kovid-19'a benzer yeni bir salgın olasılığı konusunda uyarıda bulunuldu. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan Sydney Ünivesitesi’nden Edward Holmes, ‘’Bu, muhtemelen insanların hangi sıklıkla yarasalardan bulaşan SARS bağlantılı kornavirüsle enfekte olduğunu ölçen ilk araştırma denemesi’’ diye konuştu.Araştırmada, Asya alt kıtasının koronavirüsle enfekte olabilen yaklaşık iki düzine yarasa türüne ev sahipliği yaptığı belirtildi. En tehlikeli bölgeler ise Güney Çin, Myanmar, Laos, Vietnam ve Endonezya'nın bazı bölgeleri.

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çin, asya, salgın