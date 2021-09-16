Çorlu Deresi siyah akıyor: 'Bölgeden göç arttı'

"Buradaki kötü koku, vatandaşlarımızı da olumsuz etkilemekte. Bu durumu zaman gündemde tutmaya devam ediyoruz. Yetkililerimizden de bir an önce çözüme kavuşmasını beklediğimiz projelerimiz var. Atık su, çevresel atık projeleri var ancak bu projeler daha gerçekleşmiş değil. Artık deremizin temiz ve eskisi gibi akmasını istiyoruz. Eskiden büyüklerimizin anlattığına göre, bu derede balık tutuluyor ve temiz kum üretiliyordu. Fabrikaların da kurulmasıyla birlikte bu son buldu. En azından balık tutulmasa da bir türlü canlının yaşamasından yanayız. Etrafında peyzaj çalışmalarının yapıldığı Eskişehir'in Porsuk Çayı gibi getirilebileceğine inanan taraftayız. Hayallerimizin gerçek olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın da göç etmemesini istiyoruz. Yaygın olarak göç devam ediyor. Kanserojen arttı. Edirne'deki hastanelerin onkoloji servislerine gidilip bakıldığında kanser vakalarının, en fazla bu bölgeden geldiği görülecektir. O yüzden göç arttı. Evler rayiç bedelinden daha ucuza satılıyor. Vatandaşlarımız kendi değer yargılarından uzak yaşamaya uğraşıyorlar. Kendilerini değersiz olduğunu düşünüyorlar. Bizler de bu bölgenin değersiz değil, gelişen büyüyen yaşanabilir bir Ergene olduğunu hissettirmek istiyoruz."