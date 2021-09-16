Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210916/corlu-deresi-siyah-akiyor-bolgeden-goc-artti-1048964601.html
Çorlu Deresi siyah akıyor: 'Bölgeden göç arttı'
Çorlu Deresi siyah akıyor: 'Bölgeden göç arttı'
Trakya'da kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Çorlu Deresi, simsiyah akmaya devam ediyor. Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, "Edirne'deki... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T15:27+0300
2021-09-16T15:27+0300
yaşam
çevre
türkiye
nehir
porsuk
ergene
kirlilik
kanserojen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048964444_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_eed63e47cbde4b375d02405c6ff799e1.jpg
Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor. Yazın sıcak havalar nedeniyle daha da ağırlaşan koku, mahalleliyi pencere açamaz hale getirdi.'Çorlu da Porsuk gibi olabilir'Ergene Kent Konseyi Başkanı Tuncay, Çorlu Deresi'nin yıllardır simsiyah ve ağır kokular yayarak aktığını hatırlatarak şunları söyledi:5 milyon 500 bin lira cezaTekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de çevreyi kirleten işletmelere yönelik il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son bir ay içinde 164 işletmeyi denetledi. Çevreyi kirlettiği tespit edilen 35 işletmeye 5 milyon 500 bin lira ceza kesildi.
porsuk
ergene
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048964444_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_03704ecfeff9f51e7417f2ccc557d9e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre, türkiye, nehir, porsuk, ergene, kirlilik, kanserojen

Çorlu Deresi siyah akıyor: 'Bölgeden göç arttı'

15:27 16.09.2021
© DHAÇorlu deresi
Çorlu deresi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© DHA
Abone ol
Trakya'da kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Çorlu Deresi, simsiyah akmaya devam ediyor. Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, "Edirne'deki hastanelerin onkoloji servislerine gidilip, bakıldığında kanser vakalarının en fazla bu bölgeden geldiği görülecektir" dedi.
Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor. Yazın sıcak havalar nedeniyle daha da ağırlaşan koku, mahalleliyi pencere açamaz hale getirdi.

'Çorlu da Porsuk gibi olabilir'

Ergene Kent Konseyi Başkanı Tuncay, Çorlu Deresi'nin yıllardır simsiyah ve ağır kokular yayarak aktığını hatırlatarak şunları söyledi:
"Buradaki kötü koku, vatandaşlarımızı da olumsuz etkilemekte. Bu durumu zaman gündemde tutmaya devam ediyoruz. Yetkililerimizden de bir an önce çözüme kavuşmasını beklediğimiz projelerimiz var. Atık su, çevresel atık projeleri var ancak bu projeler daha gerçekleşmiş değil. Artık deremizin temiz ve eskisi gibi akmasını istiyoruz. Eskiden büyüklerimizin anlattığına göre, bu derede balık tutuluyor ve temiz kum üretiliyordu. Fabrikaların da kurulmasıyla birlikte bu son buldu. En azından balık tutulmasa da bir türlü canlının yaşamasından yanayız. Etrafında peyzaj çalışmalarının yapıldığı Eskişehir'in Porsuk Çayı gibi getirilebileceğine inanan taraftayız. Hayallerimizin gerçek olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın da göç etmemesini istiyoruz. Yaygın olarak göç devam ediyor. Kanserojen arttı. Edirne'deki hastanelerin onkoloji servislerine gidilip bakıldığında kanser vakalarının, en fazla bu bölgeden geldiği görülecektir. O yüzden göç arttı. Evler rayiç bedelinden daha ucuza satılıyor. Vatandaşlarımız kendi değer yargılarından uzak yaşamaya uğraşıyorlar. Kendilerini değersiz olduğunu düşünüyorlar. Bizler de bu bölgenin değersiz değil, gelişen büyüyen yaşanabilir bir Ergene olduğunu hissettirmek istiyoruz."

5 milyon 500 bin lira ceza

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de çevreyi kirleten işletmelere yönelik il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son bir ay içinde 164 işletmeyi denetledi. Çevreyi kirlettiği tespit edilen 35 işletmeye 5 milyon 500 bin lira ceza kesildi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:37Facebook'tan 'kuralları çiğneyebilecekler listesi': Neymar'ın 'intikam pornosuna' göz yumulmuş
15:28Baş ağrısı geçsin diye idrarını içiyor: 'Bazen tuzlu, bazen şampanya gibi tatlı'
15:27Çorlu Deresi siyah akıyor: 'Bölgeden göç arttı'
15:26KGAÖ hızlı müdahale güçleri modern silahlarla donatılacak
15:18 Ev kiralarına tepki için üniversite kapısına yatak koyup yattılar
15:17Erdoğan: Millet olma bilincini, geçmişimizi bilerek canlı tutacağız
15:16Rusya, S-500 sisteminin testlerini tamamladı, orduya tedarik başladı
15:07Peskov: Putin en az bir hafta karantinada kalacak
14:57İstanbul'da sahte Kovid-19 raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon
14:54Hukukçular yargı paketinden ne bekliyor?
14:51Almanya’da demir yolu şirketiyle makinistler, siyasilerin müdahalesiyle anlaştı
14:44Hırsız, 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diyerek kamerayı da çaldı
14:42Mesut Özil, Alman basınına konuştu: Fenerbahçe denkleme girince hiçbir şeyin önemi kalmadı
14:22ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi adayı: Türkiye'yi S-400 konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceğiz
14:16Kılıçdaroğlu: Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım
14:14Rusya: Turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uygulanacak yeni kurallara dair resmi açıklama bekliyoruz
14:04Moderna ve Pfizer'den üçüncü doz açıklaması: Kovid-19 aşılarının etkinliği azalıyor
14:00TikTok kullanıcılarının 'okul tuvaletinde banyo challenge'ı' Teksas'ı karıştırdı
14:00Anne ve babasını arıyordu, 19 kardeşinin olduğunu öğrendi
13:59'Tostçu Mahmut' son yolculuğuna uğurlandı