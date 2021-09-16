https://tr.sputniknews.com/20210916/cumhurbaskani-erdogan-hayat-pahaliligi-konusundaki-sikintiyi-biliyoruz-1048964072.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T15:17+0300

2021-09-16T15:17+0300

2021-09-16T16:12+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

enflasyon

cumhurbaşkanlığı

ekonomi

hayat pahalılığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir’de '2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması' programında konuştu. Marketlerdeki fiyat artışına değinen Erdoğan, buna enflasyonun yol açtığını belirterek "Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" dedi.Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen kesimlerin başında esnaf ve sanatkarların geldiğini belirtti. Bu anlamda hükümet tarafından verilen desteklere değinen Erdoğan, "Faiz indirimli kredilerden faydalanan esnaf ve sanatkar sayısı 985 bine ulaştı. Ağustos ayı sonu itibariyle 2021 yılı içerisinde ise 140 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 17 milyar TL faiz indirimli kredi temin ettik" diye konuştu.'Samimi gayretlerimizi biliyorsunuz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ekonomisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. "Her ne kadar ülkemizde kökünü bir türlü kurutulamadığımız kadrolu felaket tellalları endişe ve karanlık havası yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi gayretlerimizi biliyorsunuz. Şeamet tellallarına kalsak Türkiye bugüne kadar defalarca batmıştı, bitmişti, yerle yeksan olmuştu" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:"Hamdolsun, gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde biz kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek devam ediyoruz. Neşet Usta, mekanı cennet olsun. Diyor ki; 'Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.''Ekonomideki son gelişmeleri görüyorsunuz'Sıkıntılarımız, sorunlarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var. Ama hiçbiri el ele, gönül gönüle vererek çok çalıştığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz hususlar değildir. İşte ekonomideki son gelişmeleri görüyorsunuz. 'Dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık'Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam, salgın dönemi öncesinin dahi üstüne çıktı. Yatırımcılarımız üretim artırmak için makine bulmakta, hammadde temininde, lojistik kanallarını genişletmekte zorlanıyor. Kimi ülkeler gibi hazırda paramız veya zahmetsiz para getiren kaynaklarımız olmadığı halde bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum."Erdoğan, şeker pancarı alım fiyatını da ton başına 420 olarak belirlediklerini duyurdu:"Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. İyi mi? Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden fiyatın hayırlı olmasını diliyorum."Erdoğan ayrıca, "Bu millet ne badireler atlattı, ne imtihanlardan geçti. Sadece son 8 yılda yaşadıklarımız bile başlı başına bir ibret vesikasıdır. Bizi çimento gibi birbirimize kenetleyen kardeşliğimiz sayesinde hepsinin üstesinden geldik" ifadesini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, enflasyon, cumhurbaşkanlığı, ekonomi, hayat pahalılığı