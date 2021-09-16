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https://tr.sputniknews.com/20210916/cumhurbaskani-erdogandan-menderes-polatkan-ve-zorlunun-idaminin-60-yili-dolayisiyla-mesaj--1048969231.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe döneminin, Türkiye tarihinde 'kara bir leke' olarak... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T17:00+0300
2021-09-16T17:00+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
adnan menderes
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı
fatin rüştü zorlu
hasan polatkan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.Türk siyasi tarihinin en acı, belleklerden silinmeyecek hadiselerinden birinin, 16-17 Eylül 1961'de yaşandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan, adnan menderes, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, fatin rüştü zorlu, hasan polatkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının 60. yılı dolayısıyla mesaj

17:00 16.09.2021
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe döneminin, Türkiye tarihinde 'kara bir leke' olarak yer aldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun 16-17 Eylül 1961 tarihlerinde idam edilmelerinin 60. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türk siyasi tarihinin en acı, belleklerden silinmeyecek hadiselerinden birinin, 16-17 Eylül 1961'de yaşandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye yıllarca hizmet eden ve milli iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti'nin yöneticileri ile ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına hizmet etmiş Adnan Menderes, askeri darbe ile zulme ve haksızlığa uğramıştır. Sözde yargılamalarla bir hukuk cinayetinin de yaşandığı 27 Mayıs darbe dönemi Türkiye tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır. Nezaketleri, kibarlıkları, insani hasletleriyle gönüllerde yer etmiş, büyük devlet adamlıkları ve vakarlarıyla da tarihe geçmiş şahsiyetler olan Menderes, Zorlu ve Polatkan, vefatlarının üzerinden 60 yıl geçse de milletimizin gönüllerindeki mümtaz yerlerini korumuşlardır. İdam sehpasındaki son sözü 'Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' olan rahmetli Menderes ve arkadaşlarının aziz hatıralarını, vefat yıldönümlerinde bir kez daha tazimle yad ediyorum. Millet nezdinde şehit olarak anılan Menderes, Zorlu ve Polatkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."
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