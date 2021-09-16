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https://tr.sputniknews.com/20210916/denizde-cikan-hortum-panige-neden-oldu-1048953021.html
Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu
Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T10:12+0300
2021-09-16T10:12+0300
türkiye
hava durumu
sakarya
meteoroloji
karasu
hortum
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinin açıklarında akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi. İlçenin farklı noktalarından da görülen hortumu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
türkiye
sakarya
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hava durumu, sakarya, meteoroloji, karasu, hortum

Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

10:12 16.09.2021
© İHASakarya'da hortum
Sakarya'da hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© İHA
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinin açıklarında akşam saatlerinde hortum oluştu.
Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi.
İlçenin farklı noktalarından da görülen hortumu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
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