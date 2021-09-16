https://tr.sputniknews.com/20210916/denizde-cikan-hortum-panige-neden-oldu-1048953021.html

Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde akşam saatlerinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T10:12+0300

2021-09-16T10:12+0300

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türkiye

hava durumu

sakarya

meteoroloji

karasu

hortum

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde çıkan fırtına sonrası Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinin açıklarında akşam saatlerinde hortum oluştu. Hortum herhangi bir zarara sebep olmazken etkisini kısa sürede yitirdi. İlçenin farklı noktalarından da görülen hortumu vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

türkiye

sakarya

karasu

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hava durumu, sakarya, meteoroloji, karasu, hortum