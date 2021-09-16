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Dortmund Teknik Direktörü Rose: İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı, bize ciddi zorluk yarattı
Dortmund Teknik Direktörü Rose: İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı, bize ciddi zorluk yarattı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Almanya ekibi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, güçlü... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T00:18+0300
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yaşam
beşiktaş
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Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Rose, "İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı. Bize ciddi zorluk yarattı. Golden sonra ilk yarı oyunu biz kontrol ettik. Daha sonra ikinci golü de bulduk. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Güzel bir maçtı." ifadelerini kullandı.Alman teknik adam, ilk golü atan ve ikinci golün pasını veren İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ın performansıyla ilgili bir soruya, "Çok iyi bir takım oyuncusu. Çok değerli, azimli ve hırslı biri. İlk golü attı, ikinci golü attırdı. Süper bir oyuncu." cevabını verdi.Marco Rose, A Milli Futbol Takımı'nın başına vatandaşı Stefan Kuntz'un getirileceği iddialarıyla ilgili, "Kendisini ispat etmiş bir hoca. Birçok kez şampiyonluk elde etti. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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beşiktaş, borussia dortmund

Dortmund Teknik Direktörü Rose: İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı, bize ciddi zorluk yarattı

00:18 16.09.2021
© AABeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Almanya ekibi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose, güçlü bir takıma karşı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Vodafone Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Rose, "İlk 20 dakika Beşiktaş çok baskın oynadı. Bize ciddi zorluk yarattı. Golden sonra ilk yarı oyunu biz kontrol ettik. Daha sonra ikinci golü de bulduk. Beşiktaş çok güçlü bir takım. Güzel bir maçtı." ifadelerini kullandı.
Alman teknik adam, ilk golü atan ve ikinci golün pasını veren İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ın performansıyla ilgili bir soruya, "Çok iyi bir takım oyuncusu. Çok değerli, azimli ve hırslı biri. İlk golü attı, ikinci golü attırdı. Süper bir oyuncu." cevabını verdi.
Marco Rose, A Milli Futbol Takımı'nın başına vatandaşı Stefan Kuntz'un getirileceği iddialarıyla ilgili, "Kendisini ispat etmiş bir hoca. Birçok kez şampiyonluk elde etti. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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