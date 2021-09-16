https://tr.sputniknews.com/20210916/dsp-lideri-aksakal-turkiye-batinin-siginmaci-deposu-degildir-1048969906.html

DSP lideri Aksakal: Türkiye Batı’nın sığınmacı deposu değildir

DSP lideri Aksakal: Türkiye Batı’nın sığınmacı deposu değildir

DSP lideri Önder Aksakal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirirken "Türkiye Batı’nın sığınmacı... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T17:17+0300

2021-09-16T17:17+0300

2021-09-16T17:18+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

dsp

doğalgaz

sığınmacı

suriyeli

ekonomi

önder aksakal

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi.Dış politikada son günlerde yaşanan bazı olumlu gelişmelerin yanında potansiyel sıkıntıların da varlığını yadsıyamayacaklarını söyleyen Aksakal, "Özellikle mavi vatan düzleminde doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin alanının genişletilmesi politikaları, Mısır’la yeniden sıcak ilişkilerin tesisi girişimleri olumlu görüntü sergilemektedir. Aynı girişimin Suriye ile de kurgulanmasının önemine işaret etmek isterim" dedi.Aksakal, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" söylemini alıntılayarak "Bizim de esas aldığımız bu felsefe kapsamında geliştirdiğimiz 'bölge merkezli dış politika' kavramının özünde aynı anlayış yatmaktadır" ifadesini kullandı. Aksakal, şöyle devam etti:'Hiçbir zorluk bizleri ürkütmemelidir'"Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün açıkladığı Suriyeliler dahil tüm sığınmacıların kendi ülkelerine gönderilmesi yönündeki kararlılıkları, Demokratik Sol Parti olarak öteden beri önerdiğimiz bir uygulamadır ve bu uygulamanın hayata geçirilmesi doğrultusunda hiçbir zorluk bizleri ürkütmemelidir.Türkiye Batı’nın sığınmacı deposu değildir. Niyet doğrudur, en kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Suriye devlet başkanı Beşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda yaptığı özel görüşme bölgemizde yeni gelişmelerin yaşanacağına işaret etmektedir.Suriye topraklarında bulunan 'davetsiz devletlerin ülkelerine geri dönmeleri' gibi bir çağrı olsa olsa ABD’yi ilgilendirecek bir çağrıdır. Tabii, bir de ABD himayesinde görev yapan Fransa buna muhatap olacaktır. Türkiye devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırımızda konuşlandırılmış ve beslenen terör yuvaları tamamen dağıtılmadıkça, son terörist etkisiz hale getirilmedikçe asla geri çekilmemelidir. Aksi açıkça vatana ihanettir.'Küresel sistem ilk etapta Yunanistan kozunu oynamak isteyecektir'Türkiye’yi birkaç cephede meşgul etmeye çalışacak olan küresel sistem ilk etapta Yunanistan kozunu oynamak isteyecektir. Bu amaçla Ege denizinde bulunan ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde silahlandırılması yasak adaların ısrarla ağır silahlarla teçhiz edilmesi ve bunun adalarda ziyaretlerle tahrik boyutuna taşınması örneklerden bazılarıdır.Türk milleti her daim devletinin ve ordusunun emrindedir. Böyle bir çılgınlık yapmayı denemeye kalkanlara 9 Eylül’de İzmir’in sahillerindeki serin suları yeniden hatırlatmak ve yaşatmak hiç de zor olmayacaktır. Ege adalarındaki Yunan işgalinin ortadan kaldırılması için bir strateji ortaya konulması ve gündeme getirilmesi, karşı hamle olarak etkili sonuçlar doğuracaktır."'Doğalgaz fiyatlarında yaşanacak olası yükselişler, dar gelirli yurttaşlarımızın korkulu rüyası olmaya başladı'Aksakal, fiyatlarda yaşanan artışa da değindi. Kışın ayak seslerinin yavaş yavaş duyulmaya başlandığını vurgulayan Aksakal, "Havalar soğuyor, halkın ısınma problemleri yine gündemlerimizdeki yerini alacaktır. Doğalgaz fiyatlarında yaşanacak olası yükselişler dar gelirli yurttaşlarımızın korkulu rüyası olmaya başladı bile" diye konuştu.Aksakal, "Dar gelirli" derken Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inden söz ettiğini vurguladı. "Açlık ve yoksulluk sınırlarının altında bir gelir düzeyine sahip bu vatandaşlarımızın pervasızca ve kontrolden çıkmış bir şekilde artan hayat pahalılığı karşısında çaresizliğin nirvanasını yaşayacakları kaçınılmazdır" değerlendirmesinde bulunan Aksakal, şunları söyledi:"Hükümet en kısa zamanda bu konuyu gündemine almalı ve halkın rahat nefes alacağı doğrultuda bir karar ihdas etmelidir. O karar elbette 'doğalgaza zam yapılmayacağı' güvencesinin verilmesi yönünde olmalıdır.'Kuru fasulye lüks tüketim maddesi haline gelmişse, şapkayı önümüze koyma vakti gelmiştir'Pazarlarda sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışın, dar gelirli yurttaşların pazar artıkları arasından yiyecek ayıklaması gibi bir utancı yaşamalarına sebep olmaktadır. Eskiden fakirin sofrasını zenginleştiren kuru fasulye bile bugün lüks tüketim maddesi haline gelmişse şapkayı önümüze koyma vaktinin geldiğine ve hatta geçtiğine işarettir."

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mevlüt çavuşoğlu, dsp, doğalgaz, sığınmacı, suriyeli, ekonomi, önder aksakal