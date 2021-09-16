https://tr.sputniknews.com/20210916/dunyanin-en-buyuk-cocuk-pornosu-tedarikcisine-27-yil-hapis-cezasi-1048954156.html

'Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi'ne 27 yıl hapis cezası

'Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi'ne 27 yıl hapis cezası

'Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi' olarak tanımlanan Eric Eoin Marques, İrlanda'da 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T10:51+0300

2021-09-16T10:51+0300

2021-09-16T10:52+0300

hapis cezası

hapis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048953369_0:0:634:358_1920x0_80_0_0_456297f42402d49b4ffca4796529954c.jpg

ABD ve İrlanda çifte vatandaşı olan Eric Eoin Marques'ın darknet üzerinde "Freedom Hosting" adlı bir web barındırma hizmeti oluşturup işlettiği belirlendi. Yasa dışı görüntülere anonim olarak erişebilmeyi sağlayan bilgisayar sunucusunda 8.5 milyondan fazla çocuk pornografisi bulundu. ABD'de yakalanan Marques, 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 36 yaşındaki Marques, iki ülke arasındaki savunma anlaşması kapsamında ABD federal hapishanesinde 27 yıllık cezasını tamamladıktan sonra İrlanda'ya dönecek. Hapisten çıktığında da ömür boyu gözetime tabi tutulacak. Kurbanlara 87 bin dolar tazminatABD Bölge Yargıcı Theodore Chuang ayrıca, Marques'in dağıtılmasına yardım ettiği çocuk pornografisinin kurbanlarına 87.000 dolar tazminat ödemesine de hükmetti.Chuang davada "Bu suç gerçekten aşağılık" ifadelerini kullanırken, Marques mağdurlardan ve juriden özür dilereyerek 'ikinci bir şans' istedi. Adalet Bakanlığı Savcısı Ralph Paradiso, Marques'in korkunç görüntüleri paylaşmaları için çevrimiçi bir topluluk da oluşturduğunu söyledi. Paradiso, "Hepsi bir araya geldi ve çocukları istismar etti. Bu cinsel sömürüden zevk aldılar" dedi. Chuang, ABD makamları tarafından 'dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi' olarak tanımlandı. Marques hakkında 2019'da da çocuk pornografisi reklamı yapmak suçundan dava açıldığı belirtildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hapis cezası, hapis