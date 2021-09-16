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Erdoğan: Millet olma bilincini, geçmişimizi bilerek canlı tutacağız
Erdoğan: Millet olma bilincini, geçmişimizi bilerek canlı tutacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olma bilincini, geçmişimizi bilerek canlı tutacağız" dedi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T15:17+0300
2021-09-16T15:28+0300
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir’de '2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması' programında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkar, bizimki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe, tarihi bir role sahip değildir. Zamana yenik düşmeyen, rengi dolmayan, değerinden hiçbir şey kaybetmeyen Ahilik, bugünün ihtiyaçlarına da derman olacak düsturuyla en kıymetli hazinelerimizdendir. - Kardeşlerim, ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma marifetiyle de maruftur. Asıl büyük ve kalıcı fetih, gönüllerde gerçekleştirdi. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla kazandığımız zaferleri, Yunuslarla, Ahi Evranlarla, Hacı Bektaşlarla, nice evliyanın haberleriyle tahkim ederek kalıcı hale getirdik. - Ekonominin, ticaretin, sosyal hayatın maddi boyutuyla yaşamanın ötesine geçen Ahiliğin düsturlarını her çağda ve şartta geçerli kılan, insanı merkeze almasıdır. - İbni Sina'yı anmadan bugünkü tıbbı kavrayamayız, Farabi'yi, Biruni'yi tanımadan matematik konuşamayız. Yusuf Has Hacip'i, İbni Haldun'u öğrenmeden siyaset bilimini, sosyolojiyi anlayamayız. Millet olma bilincini geçmişimizi bilerek canlı tutacağız.- 2023 hedefleri diyoruz. 2053 vizyonu diyoruz. 2071 vizyonu diyoruz. Kardeşlerim, Ahi Evran, Hacı Bektaş ve Mevlana döneminde yaşamıştır. Konya'da Hz. Mevlana'ya birisi siz ne yaparsınız diye sormuş. Mevlana, semahı işaret ederek "Biz Allah der, döneriz" demiş. Aynı kişi Hacı Bektaş'a gitmiş, aynı soruyu sormuş. Hacı Bektaş, "Biz Allah der, dururuz" olmuş. Bu kişi Ahi Evran'a da aynı soruyu yöneltmiş, "Biz Allah der, çalışırız" demiş. - Ahi olmak için önce çalışmak, sonra meslek sahibi olmak gerekir.- Esnaf bulunduğu muhitin yol göstericisidir. Bugünkü büyük sanayicilerin hepsinin hikayesi, bir atölyeden başlar.- Bu millet ne badireler atlattı, ne imtihanlardan geçti. Sadece son 8 yılda yaşadıklarımız bile başlı başına bir ibret vesikasıdır. Bizi çimento gibi birbirimize kenetleyen kardeşliğimiz sayesinde hepsinin üstesinden geldik. - Ağustos sonu itibarıyla 2021 yılında 140 bin esnaf ve sanatkara faiz indirimli kredi temin edildi. Kredi ödemeleri ertelendi.- Her ne kadar ülkemizde kökünü bir türlü kurutulamadığımız kadrolu felaket tellalları endişe ve karanlık havası yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi gayretlerimizi biliyorsunuz. Şeamet tellallarına kalsak Türkiye bugüne kadar defalarca batmıştı, bitmişti, yerle yeksan olmuştu. Hamdolsun, gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde biz kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek devam ediyoruz. 'Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz'
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Millet olma bilincini, geçmişimizi bilerek canlı tutacağız

15:17 16.09.2021 (güncellendi: 15:28 16.09.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet olma bilincini, geçmişimizi bilerek canlı tutacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir’de '2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması' programında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkar, bizimki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe, tarihi bir role sahip değildir. Zamana yenik düşmeyen, rengi dolmayan, değerinden hiçbir şey kaybetmeyen Ahilik, bugünün ihtiyaçlarına da derman olacak düsturuyla en kıymetli hazinelerimizdendir.
- Kardeşlerim, ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma marifetiyle de maruftur. Asıl büyük ve kalıcı fetih, gönüllerde gerçekleştirdi. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla kazandığımız zaferleri, Yunuslarla, Ahi Evranlarla, Hacı Bektaşlarla, nice evliyanın haberleriyle tahkim ederek kalıcı hale getirdik.
- Ekonominin, ticaretin, sosyal hayatın maddi boyutuyla yaşamanın ötesine geçen Ahiliğin düsturlarını her çağda ve şartta geçerli kılan, insanı merkeze almasıdır.
- İbni Sina'yı anmadan bugünkü tıbbı kavrayamayız, Farabi'yi, Biruni'yi tanımadan matematik konuşamayız. Yusuf Has Hacip'i, İbni Haldun'u öğrenmeden siyaset bilimini, sosyolojiyi anlayamayız. Millet olma bilincini geçmişimizi bilerek canlı tutacağız.
- 2023 hedefleri diyoruz. 2053 vizyonu diyoruz. 2071 vizyonu diyoruz. Kardeşlerim, Ahi Evran, Hacı Bektaş ve Mevlana döneminde yaşamıştır. Konya'da Hz. Mevlana'ya birisi siz ne yaparsınız diye sormuş. Mevlana, semahı işaret ederek "Biz Allah der, döneriz" demiş. Aynı kişi Hacı Bektaş'a gitmiş, aynı soruyu sormuş. Hacı Bektaş, "Biz Allah der, dururuz" olmuş. Bu kişi Ahi Evran'a da aynı soruyu yöneltmiş, "Biz Allah der, çalışırız" demiş.
- Ahi olmak için önce çalışmak, sonra meslek sahibi olmak gerekir.
- Esnaf bulunduğu muhitin yol göstericisidir. Bugünkü büyük sanayicilerin hepsinin hikayesi, bir atölyeden başlar.
- Bu millet ne badireler atlattı, ne imtihanlardan geçti. Sadece son 8 yılda yaşadıklarımız bile başlı başına bir ibret vesikasıdır. Bizi çimento gibi birbirimize kenetleyen kardeşliğimiz sayesinde hepsinin üstesinden geldik.
- Ağustos sonu itibarıyla 2021 yılında 140 bin esnaf ve sanatkara faiz indirimli kredi temin edildi. Kredi ödemeleri ertelendi.
- Her ne kadar ülkemizde kökünü bir türlü kurutulamadığımız kadrolu felaket tellalları endişe ve karanlık havası yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi gayretlerimizi biliyorsunuz. Şeamet tellallarına kalsak Türkiye bugüne kadar defalarca batmıştı, bitmişti, yerle yeksan olmuştu. Hamdolsun, gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde biz kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek devam ediyoruz. 'Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz'
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