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Eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunu kolonya dökerek yaktı
Eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunu kolonya dökerek yaktı
İzmir'de bir kişi, tartıştığı eşi ve 1.5 yaşındkai oğlunun üzerine kolonya dökerek ateşe verdi. Vücutlarında yanıklar oluşan kadın korktuğu için ifadesinde... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T17:16+0300
2021-09-16T18:13+0300
türkiye
izmir
ifade
çocuk
kadın
ateş
kolonya
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İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi tartışığı eşi ve oğlunu üzerlerine kolonya dökerek yaktı.DHA’nın haberine göre 31 Ağustos'ta meydana gelen olayda, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edilen Veysi E.,bir süpermarkette çalışan eşi Fatma E. öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi.Markete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi darp edip zorla eve getirdi. Veysi E., evde de darp etmeyi sürdürdüğü eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek, ateşe verdi. Fatma E.'nin feryadı ve Ömer E.'nin ağlamasını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Eşi ifadesini değiştirdiSoruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi halen süren Fatma E., polise ilk ifadesini, eşi tarafından tehdit edildiği için korkup o haliyle verdiğini belirtti. Fatma E.'nin ifadesini değiştirmesi üzerine polis, Veysi E.'yi dün gözaltına aldı. Eşini daha önce de kıskandığı için darp ettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Veysi E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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izmir, ifade, çocuk, kadın, ateş, kolonya

Eşi ve 1.5 yaşındaki oğlunu kolonya dökerek yaktı

17:16 16.09.2021 (güncellendi: 18:13 16.09.2021)
© DHAİzmir'de bir kişi, tartıştığı eşi ve 1.5 yaşındkai oğlunun üzerine kolonya dökerek ateşe verdi
İzmir'de bir kişi, tartıştığı eşi ve 1.5 yaşındkai oğlunun üzerine kolonya dökerek ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© DHA
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İzmir'de bir kişi, tartıştığı eşi ve 1.5 yaşındkai oğlunun üzerine kolonya dökerek ateşe verdi. Vücutlarında yanıklar oluşan kadın korktuğu için ifadesinde "yanlışlıkla oldu" dedi. Kadın iki hafta sonra ifadesini değiştirince zanlı gözaltına alındı.
İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi tartışığı eşi ve oğlunu üzerlerine kolonya dökerek yaktı.
DHA’nın haberine göre 31 Ağustos'ta meydana gelen olayda, yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edilen Veysi E.,bir süpermarkette çalışan eşi Fatma E. öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi.
Markete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi darp edip zorla eve getirdi. Veysi E., evde de darp etmeyi sürdürdüğü eşi Fatma E. ve oğlu Ömer E.'yi üzerlerine kolonya dökerek, ateşe verdi.
Fatma E.'nin feryadı ve Ömer E.'nin ağlamasını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Eşi ifadesini değiştirdi

Soruşturma başlatan polisin ifadesine başvurduğu Fatma E., olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi halen süren Fatma E., polise ilk ifadesini, eşi tarafından tehdit edildiği için korkup o haliyle verdiğini belirtti.
Fatma E.'nin ifadesini değiştirmesi üzerine polis, Veysi E.'yi dün gözaltına aldı. Eşini daha önce de kıskandığı için darp ettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Veysi E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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