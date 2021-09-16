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https://tr.sputniknews.com/20210916/ezhel-hrant-dink-icin-soyledi-mayrig-1048967158.html
Ezhel, Hrant Dink için söyledi: 'Mayrig'
Ezhel, Hrant Dink için söyledi: 'Mayrig'
Ezhel’in 'Mayrig' şarkısı, dün akşam çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nde ilk defa dinleyicilerle buluştu. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T16:23+0300
2021-09-16T16:23+0300
yaşam
hrant dink
ödül
şarkı
ezhel
mayrig
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Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nin on üçüncüsü, dün gece çevrimiçi düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Saat 20.00’de başlayan törenin açılış konuşmasını Hrant Dink’in eşi Rakel Dink yaptı.Törende, Pervin Chakar, Ezhel, Vahagn Hayrapetyan, Gohar Hovhannisyan, Kamarama, Nazan Öncel, Ayta Sözeri, Ertan Tekin, Arto Tunçboyacıyan, Tmbata Kharberd Özel Gereksinimli Çocuklar Evi Etnik Müzik Grubu Tsakhruk, Yerevan Saxophone Quartet, Wood Winds Project performanslarıyla yer aldı.Ezhel’in geceye özel yaptığı "Mayrig" (Anne) isimli şarkısı da ilk kez törende yayınlandı.
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hrant dink, ödül, şarkı, ezhel, mayrig

Ezhel, Hrant Dink için söyledi: 'Mayrig'

16:23 16.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeEzhel
Ezhel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Ezhel’in 'Mayrig' şarkısı, dün akşam çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nde ilk defa dinleyicilerle buluştu.
Uluslararası Hrant Dink Ödülleri'nin on üçüncüsü, dün gece çevrimiçi düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Saat 20.00’de başlayan törenin açılış konuşmasını Hrant Dink’in eşi Rakel Dink yaptı.
Törende, Pervin Chakar, Ezhel, Vahagn Hayrapetyan, Gohar Hovhannisyan, Kamarama, Nazan Öncel, Ayta Sözeri, Ertan Tekin, Arto Tunçboyacıyan, Tmbata Kharberd Özel Gereksinimli Çocuklar Evi Etnik Müzik Grubu Tsakhruk, Yerevan Saxophone Quartet, Wood Winds Project performanslarıyla yer aldı.
Ezhel’in geceye özel yaptığı "Mayrig" (Anne) isimli şarkısı da ilk kez törende yayınlandı.
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