https://tr.sputniknews.com/20210916/fernando-muslera-taraftarimizla-kendi-evimizde-oynamak-cok-farkli-bir-duygu-1048978057.html

Fernando Muslera: Taraftarımızla kendi evimizde oynamak çok farklı bir duygu

Fernando Muslera: Taraftarımızla kendi evimizde oynamak çok farklı bir duygu

Fernando Muslera, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta karşılaşmalarında 1-0 kazanılan Lazio maçının ardından Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T23:26+0300

2021-09-16T23:26+0300

2021-09-16T23:26+0300

yaşam

galatasaray

lazio

fernando muslera

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Muslera, "Lideriz ama lider olmak şu anda çok önemli değil. Daha ilk maç. Bence liderlikten çok daha önemli şeyler vardı bugünkü maçta" dedi.Muslera'nın açıklamaları şöyle:"Hem toplu hem topsuz inanılmaz mücadele eden ve koşan bir Galatasaray takımı vardı. Topla beraber iyi pas yapan, sakin oynayan, pozisyonlara giren, topsuz oyunda da iştahla ve inanılmaz defans yapan, rakibine pozisyon vermeyen bir Galatasaray takımı vardı. Kolay değil tabii ki. Yeni oyuncularımız ve genç arkadaşlarımız var. Onların alışma süreçleri çok kolay olmuyor. Baktığınız zaman bugün sahadaki Galatasaray takımı, ofansif ve defansif olarak kompakt oynayan çok iyi bir takımdı. Diğer taraftan milli takım dönüşü üç günde bir maç oynuyoruz. Bu tempoya ayak uydurmak çok kolay olmuyor. Bugün tüm takım arkadaşlarımı, hocamı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele eden bir Galatasaray takımı vardı. 12. oyuncumuz, 12. Adamımız aramıza döndü. Sahamıza döndük. Bizim için çok önemliler. Ne kadar önemli olduklarını bir kere daha gösterdiler. Olimpiyat Stadı’nda, Başakşehir Stadı’nda ve Kasımpaşa Stadı’nda onlarla oynadık. Burada kendi sahamızda, evimizde onlarla oynamamız çok farklı bir duygu. 12. adamımıza bir kere daha hoş geldin diyorum. Bizim için gerçekten çok önemliler."

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galatasaray, lazio, fernando muslera