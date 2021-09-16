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Fransa'da 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı
Fransa'da 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı
Fransa'da 3 bin kadar sağlık çalışanı zorunlu Kovid-19 aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-16T16:39+0300
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 3 bin kadar sağlık çalışanın zorunlu koronavirüs aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındığını açıkladı.Veran, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülkede genelindeki 2.7 milyon sağlık çalışanının büyük bölümünün aşılandığını söyledi. Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 3 bin kadar sağlık çalışanının açığa alındığını ifade eden Veran, bunun geçici olduğunu, açığa alınan sağlık çalışanlarının büyük kısmının aşı olmaya karar verdiği bilgisini aldığını kaydetti. Veran, aşı zorunluluğu nedeniyle onlarca sağlık çalışanının da istifa ettiğini belirtti. Fransa'da Anayasa Konseyi'nin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında sağlık çalışanları ile itfaiyecilerin 15 Eylül'e kadar aşı olmaları zorunlu hale gelmişti. Uygulama kapsamında ayrıca 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olunduğunun kanıtlanması gerekiyor. Fransa genelinde uygulama, son 9 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.
https://tr.sputniknews.com/20210726/fransa-parlamentosu-tartismali-koronavirus-asi-pasaportu-yasa-tasarisini-kabul-etti-1045052442.html
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Fransa'da 3 bin sağlık çalışanı açığa alındı

16:23 16.09.2021 (güncellendi: 16:39 16.09.2021)
© REUTERSFransa- Ambulans- Hastane
Fransa- Ambulans- Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© REUTERS
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Fransa'da 3 bin kadar sağlık çalışanı zorunlu Kovid-19 aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 3 bin kadar sağlık çalışanın zorunlu koronavirüs aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındığını açıkladı.
Veran, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülkede genelindeki 2.7 milyon sağlık çalışanının büyük bölümünün aşılandığını söyledi.
Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 3 bin kadar sağlık çalışanının açığa alındığını ifade eden Veran, bunun geçici olduğunu, açığa alınan sağlık çalışanlarının büyük kısmının aşı olmaya karar verdiği bilgisini aldığını kaydetti.
Veran, aşı zorunluluğu nedeniyle onlarca sağlık çalışanının da istifa ettiğini belirtti.
Fransa parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2021
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Fransa'da Anayasa Konseyi'nin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında sağlık çalışanları ile itfaiyecilerin 15 Eylül'e kadar aşı olmaları zorunlu hale gelmişti.
Uygulama kapsamında ayrıca 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olunduğunun kanıtlanması gerekiyor.
Fransa genelinde uygulama, son 9 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.
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