https://tr.sputniknews.com/20210916/fsb-kirim-tatar-meclisi-ukraynadaki-rovansizm-hareketinin-ana-icra-makami-1048948938.html

FSB: Kırım Tatar Meclisi, Ukrayna'daki rövanşizm hareketinin ana icra makamı

FSB: Kırım Tatar Meclisi, Ukrayna'daki rövanşizm hareketinin ana icra makamı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım Tatar Meclisi'nin Ukrayna'daki rövanşizm hareketinin ana icra makamı olduğunu belirtti. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T04:27+0300

2021-09-16T04:27+0300

2021-09-16T04:27+0300

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kırım tatar meclisi

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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FSB, 23 Ağustos'ta Kırım'ın Simferopol ile Yalta kentleri arasındaki Perevalnoye köyünde doğalgaz boru hattına yönelik olarak düzenlenen sabotajın soruşturma süreci hakkında açıklama yaptı.Sabotajın Ukrayna istihbaratının Herson bölge birimi tarafından Kırım Tatar Meclisi'nin katılımıyla düzenlendiğinin tespit edildiğini kaydeden FSB, 4 Eylül'de aracı olduğu belirlenen Kırım Tatar Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celalov ile failler Asan ve Aziz Ahtemov kardeşlerin gözaltına alındığını bildirdi.'Ukrayna askeri istihbaratı, sabotaj karşılığında faillere yaklaşık 2 bin dolar para ödülü vaat etti'Kırım Tatar Meclisi'nin Ukrayna'daki rövanşizm hareketinin ana icra makamı olduğunu belirten FSB, "Kırım Tatar Meclisi yöneticilerinden birinin talimatı üzerinde failler Herson'a giderek Ukrayna askeri istihbaratı GUR'un üyelerinden patlama işleriyle ilgili eğitim aldı. Ukrayna askeri istihbaratı, sabotaj karşılığında faillere yaklaşık 2 bin dolar para ödülü vaat etti" dedi.FSB, sabotajın organizatörlerinin 2016'da Kırım'dan kaçan Ukrayna askeri istihbarat ajanı Riza Yayev-Veliulev, askeri istihbarat üyesi Maksim Martınkov ile 'Tavriya' adlı operasyonel birimin yöneticisi Viktor Zelenskiy olduğunun, sabotaj planının GUR Başkanı Kirill Budanov tarafından onaylandığının altını çizdi.2016 ilkbaharından bu yana Kırım Tatar Meclisi üyelerinin dahli olan 53 Rusya karşıtı eylemin önlendiğini belirten FSB, yabancı basının Kırım Tatar Meclisi'yle mücadeleyi 'Kırım Tatarlarının haklarının ihlali' olarak gördüğünü kaydetti.

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rusya, ukrayna, kırım tatar meclisi, rusya federal güvenlik servisi (fsb)